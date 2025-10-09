توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): الحيتان (كبار المستثمرين) يستثمرون بالملايين بعد تفوق العملة على قطاع عملات الميم بأكمله

أصبحت عملة بيبي (Pepe) الخيارَ المفضل لدى المستثمرين الخبراء، حيث تستهدف توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) الآن تسجيل قمم جديدة مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى عملات الميم.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تفوّق أداء عملة بيبي (Pepe) على قطاع عملات الميم بأكمله مؤخراً وسَط قيام الحيتان بشراء العملة بكمياتٍ كبيرة، ما يدعم توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) الصاعدة.

وارتفع سعر عملة الميم بنسبة 2.5% خلال تداولات يوم الإثنين، متجاوزاً مكاسب مؤشر عملات الميم التابع لمنصة CoinDesk الذي سجّل ارتفاعاً قدره 2.24% خلال نفس الفترة. وفيما تتوقع الأسواق خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (bps) قبل نهاية العام، تُواصل ظروف الاقتصاد الكلي دفع رؤوس الأموال نحو الأصول عالية المخاطر مثل عملات الميم.

BREAKING: 🇺🇸 BLACKROCK CIO SAYS THE FEDERAL RESERVE WILL CUT RATES BY 50 BPS pic.twitter.com/ekZBcPlakt — CEO (@Investments_CEO) October 7, 2025

ويعكس سلوك الحيتان هذا الاتجاه بوضوح، إذ أظهرت بيانات منصة Nansen أن أكبر 100 محفظة من عملة بيبي (Pepe) رفعت إجمالي حيازاتها بنسبة 4.18% خلال الشهر الماضي لتصل قيمتها إلى 307.6 تريليون عملة.

ممتلكات أكبر 100 محفظة لعملة بيبي (Pepe) خلال آخر 30 يوماً، المصدر: Nansen

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): هل يتمركز الحيتان بشكل مناسب قبيل موجة الارتفاع؟

قد تقدم عملة بيبي (Pepe) فرصة للشراء في مرحلة الانخفاض قبل أن يرتفع سعرها، إذ يقترب من ذروة نمط الراية الصاعدة الذي تشكَّل على مدى 7 أشهر. أما حالياً، فتعيد عملة الميم اختبار منطقة طلب تاريخية هامة حول 0.000009$ شكلت سابقاً منطقة قاع ثابتة ونقطة انطلاق رئيسية خلال مرحلة الاستقرار النسبي.

مخطط بياني يومي لسعر الزوج PEPE/USDT يوضح اقتراب نموذج الراية الصاعدة من ذروته. المصدر: TradingView

قد يؤدي ارتداد السعر من هذه المنطقة إلى استهداف عتبة الاختراق الرئيسية عند 0.0000125$، وهي منطقة معروض طويلة الأمد كانت تحدُّ من محاولات الارتفاع طوال فترة تشكّل النمط، وإذا تمكّنت العملة من تحويل هذا المستوى إلى دعم مستقر، فقد يؤدي اختراق النمط بشكلٍ مؤكد إلى ارتفاع السعر بنسبة 210% ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 0.000029$، ما يفتح الباب لاكتشاف أسعار جديدة.

ومع استمرار خفض معدلات الفائدة في الولايات المتحدة حتى عام 2026 إلى جانب تزايد احتمالات دخول مستثمري التمويل التقليدي (TradFi) إلى سوق العملات الرقمية عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs)، فقد يمتد الارتفاع بنسبةٍ تصل إلى 430% نحو مستوى 0.00005$.

مع ذلك، تشير مؤشرات الزخم إلى ضرورة توخي الحذر، إذ يبدو أن البائعين يتفوقون على المشترين مع رفض مؤشر القوة النسبية (RSI) عند الخط المحايد. كذلك، لاحظنا اقتراب مؤشر MACD من التقاطع الهابط المحتمل أسفل خط الإشارة. يُذكر هنا أن التقاطع الذهبي الأخير كان وجيزاً، ما يبرز ضعف قناعة الثيران (المضاربين على ارتفاع السعر).

وعليه، يبقى سيناريو التراجع قائماً، إذ قد يؤدي فقدان مستوى دعم 0.000009$ إلى إبطال النمط الحالي، مع احتمال انخفاض السعر نحو مستوى الدعم السابق عند 0.0000055$.

