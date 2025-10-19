توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): صعودها يأتي على حساب عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)، وعملة ميم جديدة قد تمثل التحوّل الذي طال انتظاره

تفقد عملة شيبا إينو (Shiba Inu) زخمها مقابل التقدم الذي تشهده عملة بيبي (Pepe)، والتي تشير توقعات سعرها إلى قرب حصول الانقلاب الذي ينتظره عالم عملات الميم.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

وما تزال عملة بيبي (Pepe) تحتل المركز الثالث بين عملات الميم من حيث القيمة السوقية، متخلفةً عن عملة شيبا إينو (Shiba Inu). ولكن الأمر قد يختلف على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تسير الأمور في صالح التوقعات الإيجابية لسعر عملة بيبي (Pepe).

وتُظهر بيانات جديدة من منصة LunarCrush أن هيمنة عملة بيبي (Pepe) على وسائل التواصل الاجتماعي قد ارتفعت إلى 2.9%، أي ما يقارب ضعف نسبة نظيرتها الخاصة بعملة شيبا إينو (Shiba Inu) والبالغة 1.7%، على الرغم من الأداء السعري القوي لعملة شيبا إينو في الأسابيع الأخيرة.

يُشير هذا التحوّل إلى أن المتداولين ومجتمعات عملات الميم يفقدون اهتمامهم بعملة شيبا إينو (Shiba Inu) ويُحولون انتباههم نحو عملة بيبي (Pepe). وإذا استمرَّ هذا الزخم، فقد لا تكتفي عملة بيبي (Pepe) بالتفوّق على عملة شيبا إينو (Shiba Inu) فحسب، بل قد تُزيحها تماماً عن المركز الثاني في تصنيفات عملات الميم.

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): سعر عملة بيبي (Pepe) قد يقفز بنسبة 300% في هذه الحالة

يتأرجح سعر عملة بيبي (Pepe) حالياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي 0.0000060$، وهو مستوى قد يمثل نقطة انطلاق في حال تدخل المشترين وتراجع ضغط البيع.

وعلى مدار الأيام السبعة الماضية، انخفضت قيمة عملة بيبي (Pepe) بنسبةٍ تقارب 30%، ما أعاد مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة البيع الشديد. في الغالب، يشير هذا الانخفاض الحادّ إلى ردّ فعلٍ مبالغ فيه من جانب السوق، وأن انعكاساً في الاتجاه قد يبدو وشيكاً.

وإذا نجحَ المشترون بالدفاع عن منطقة الدعم هذه، فقد يرتفع سعر عملة بيبي (Pepe) نحو 0.000011$ بزيادة قدرها 83%، مع إمكانية ارتفاع أكبرَ بكثير إذا اكتسب هذا الارتفاع المزيد من الزخم. هنا، يُشير تحليل السوق إلى أن الانتعاش الكامل وصولاً إلى أعلى مستويات كانون الأول/ديسمبر الماضي قد يمنح العملة مكاسب تتجاوز 300%، كما يُظهر تحسّن المزاج العام تجاه العملات الرقمية عبر منصة X (تويتر سابقاً) اهتماماً متزايداً بالعملة مجدداً.

ومن المثير للانتباه أن تأثير هذا الزخم نفسه يمتد الآن إلى أفضل اكتتابات العملات الرقمية المستوحاة من عملة بيبي (Pepe) ومنها عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE)، وهي لعبةٌ جديدة من نمط التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn) تتيح للاعبين تعدين عملات الميم من خلال تشغيل منصاتٍ افتراضيةٍ، دون الحاجة إلى أجهزةٍ فعلية.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) ​​يتيح للجميع تعدين عملات الميم

لطالما تطلّب تعدين العملات الرقمية استثماراتٍ ضخمة في أجهزة باهظة الثمن، لكنّ ذلك سيُصبح من الماضي بعد أن أطلقت عملة بيبي نود (PepeNode) ​​أوّلَ لعبة تعدين من أجل الكسب (M2E) متخصصةٍ بتعدين عملات الميم.

يبدأ اللاعبون رحلتهم بإعداد خادمٍ افتراضي، ويُمكنهم تشغيل أي عددٍ من منصات التعدين باستخدام عملة بيبي نود (PepeNode)، كما يُمكنهم تحديث عملياتهم تدريجياً لزيادة الإنتاج، وكلما ارتفع ترتيب اللاعبين في قائمة المتصدرين، زادت المكافآت.

كما يُمكن لأفضل المعدّنين تلقّي توزيعات مجانية مفاجئة من عملات ميم رئيسية -مثل عملة بونك (Bonk-BONK) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu)- بمجرد العمل بجدٍّ على منصاتهم الافتراضية والتفوّق على الآخرين.

وللحفاظ على نزاهة اللعبة، تم إدخال آلية حمايةٍ من الروبوتات، لتصبح الفرص متساوية أمام اللاعبين الحقيقيين. والأهم من ذلك أنّ 70% من عملات بيبي نود (Pepenode) التي يتم إنفاقها على التحديثات سيتم حرقها بشكلٍ نهائي، ما يقلل المعروض ويزيد من ندرة العملة مع تزايد الطلب.

ولشراء عملة بيبي نود (PepeNode) بسعر الاكتتاب المخفَّض، ما عليكم سوى زيارة الموقع الرسمي لمشروع بيبي نود (PepeNode) وربط محفظة كريبتو مثل بيست واليت (Best Wallet)، ويُمكن الدفع بالعملات الرقمية أو بالفيزا والماستركارد لإتمام عملية الشراء.

يمكنكم شراء عملة بيبي نود (PepeNode) من هنا