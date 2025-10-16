توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) مع تراجع حدة البيع إثر دخول مستثمرين من الأفراد والحيتان، فهل بدأت الآن رحلة سعر عملة بيبي لبلوغ 1$؟

يواصل المشاركون في السوق استغلال فرصة تراجع سعر عملة بيبي (Pepe) للشراء، حيث تتطلع توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) إلى فرص بلوغ سعرها علامة 1$ مع ازدياد الطلب عليها مجدداً.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

تحوّل سلوك المستثمرين إلى التجميع مع تجدد أنشطة الشراء استغلالاً لموجة تراجعات فئاتٍ متنوعةٍ من العملات الرقمية، ما عزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة بيبي (Pepe).

فقد هوى سعر عملة الميم ملامساً أدنى مستوياته خلال عدة أشهر، وسارع المشاركون في السوق إلى بيعها بعد أخبار تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

أما الآن، فالسوق تشهد إقبالاً من المستثمرين متوسطي وكبار الحجم، إذ تُظهر بيانات منصة Santiment أن المَحافظ التي بحوزتها ما بين 100,000 و10 مليون عملة بيبي (Pepe) رفعت حيازتها الإجمالية إلى 610.21 مليار عملة.

تطورات توزيع معروض عملة بيبي (PEPE)، المصدر: Santiment

بالمثل، توقف كبار المالكين ممّن بحوزتهم ما بين 10 مليون ومليار عملة بيبي (PEPE) عن البيع، لتستقرَّ حيازتهم الإجمالية عند 15.42 تريليون عملة PEPE، إذ يبدو أن إنهاء سياسة تقليل المخاطر التي يتّبعها الحيتان، إلى جانب استمرار مشاركة صغار المستثمرين، ستُمهّدان الطريق بقوة لإمكانية انعكاس المسار.

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): هل يمثل التصحيح آخر القيعان تمهيداً لبلوغ علامة 1$؟

تأتي زيادة الإقبال على عملة بيبي (Pepe) في الوقت الذي يتأكد فيه اقتراب الحد الأدنى للمثلث المتماثل -الممتد منذ عام- من قمته الآن.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج PEPE/USDT اليومية يظهر نمط المثلث المتماثل الممتد لعام كامل، المصدر: TradingView

وتمتد منطقة الدعم إلى ما قبل تشكل النمط نفسه بكثير، حيث تُمثل نقطة انطلاقٍ مُجربةً للسعر منذ منتصف عام 2024. أما الآن ومع تحسّن مؤشرات الزخم، فقد نشهدُ ارتدادةً قوية وشيكة.

في هذا السياق، ارتدت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) عن نطاق البيع الزائد متجاوزةً 30، فيما يقترب خط اتجاه مؤشر MACD من نظيره للإشارة، وكلاهما يُشير إلى المراحل الأولى من انطلاقةٍ محتملة.

أيضاً، تتركز نقطة الانطلاق الرئيسية للاختراق حول منطقة الطلب التاريخية عند 0.000009$، والواجب تماسكها كمستوى دعم لتأكيد الاختراق. عندها، قد يستهدف اختراق النمط مستويات الارتفاعات السابقة وربّما تجاوزها ليُسجّل سعرُ عملة بيبي (Pepe) مستوياتٍ عليا جديدةً مع احتمالية الارتفاع بنسبة 600% إلى 0.000005$.

وباستمرار خفض معدلات الفائدة الأمريكية وتحفيزها لشهية المخاطرة، ومع تزايد التكهنات بشأن صناديق التداول الفوري لعملة بيبي في البورصة (PEPE Spot ETFs) بموجب معايير الإدراج العام الجديدة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، قد يُحفز ورود استثماراتٍ جديدة توفيرَ مكاسبَ تصل نسبتها إلى 1,200% وترفع السعر إلى 0.0001$.

ورغمَ أنها ستُمثّل أولى خطوات بلوغ علامة 1$، لكنّها تبقى حلماً بعيد المنال، فمن المُرجّح أن تتطلب هذه القفزة مشاركةً مؤسساتية مستدامة وتكاملاً حقيقياً مع المؤسسات المالية التقليدية (TradFi) لتلبية الطلب الضروري.

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): لا حاجة لانتظار لحظة مثالية لتحقيق المكاسب

غالباً ما تُكافِئ عملات الميم البارعين في اختيار توقيت دخولهم، لكنّ هذا التقلب هو نفسه الذي يجعلها عصية على التوقعات. ولكنْ، ماذا لو استطعتم تعدين أرصدتها بدلاً من المراهنة على ترقب اللحظة المواتية للشراء استغلالاً للتراجعات؟

فمع عملة بيبي نود (PepeNode)، تُصبح ممارسة التعدين عبر آلية التعدين من أجل الكسب (M2E) المثيرة بغاية السهولة، فلا حاجة لتجهيزاتٍ مكلفة، ولا عوائق تقنية، إذ ما عليكم سوى تسجيل الدخول، وشراء عقد تدقيق المعاملات، وتجميع معدات التعدين الافتراضي، والاستمتاع بتلقي مكافآتٍ من أبرز عملات الميم.

تبدو بيانات الاكتتاب مثيرةً أيضاً، فقد تجاوزت حصيلته حتى الآن 1.84 مليون دولار، بينما يُواصل المبادرون إلى رهن مشترياتهم من العملة الاستمتاع بكسب عائد سنوي بنسبةٍ تصل إلى 700%.

ومع حرق 70% من إجمالي أرصدة عملة بيبي نود (PepeNode) المُنفقة لشراء العُقد ومُعدات التعدين، تُصبح النُدرة سمة أساسية لعملة المشروع، ما يُسهم في دعم نمو قيمتها على المدى الطويل.

كما يبدو التوقيت الحالي مثالياً للشراء؛ فتطوّرات الاقتصاد الكلي تُشجع عودة الاستثمارات إلى أصول المخاطرة وأبرزها عملات الميم، ممّا يزيد من جاذبية مكافآت وآلية عملة بيبي نود (PepeNode)، خاصة مع استعادة عموم القطاع لزخمه المعتاد.