توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): نموذج “المثلث المبشر” نادر التشكل يمهد لانطلاقة قوية بنسبة 300%، إليكم كيف يُمكن للعملة مضاعفة قيمة استثماركم 3 أضعاف

مع استمرار السعر بالتحرك ضمن نموذج المثلث المتماثل الممتد المبشر، تشير توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) إلى انطلاقةٍ قويةٍ بنسبة 300% قريباً.

تقترب تحركات سعر عملة بيبي (Pepe) من نقطة التقاء ضلعي نمط المثلث المتماثل المبشر، والذي بدأ بالتشكل منتصف عام 2024، ما يُعزز التوقعات الإيجابية لسعر عملة بيبي (Pepe)، إذ ربّما تُمثل وضعيته الحالية إحدى الفرص الأخيرة للشراء استغلالاً لفرصة تراجع السعر قبل الانطلاقة التالية لعملة الميم البارزة، وبخاصةٍ مع اتجاه نقاشات أوساط الكريبتو لترجيح انطلاق موجة ارتفاعاتٍ قويةٍ في آخر أرباع العام الحالي.

يُذكر أن خطاب الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عزَّز الآمال بمواصلة خفض معدلات الفائدة، وهو ما يُمكنه تحفيز التحوّل إلى أصولٍ أكثرَ مخاطرةً كعملة بيبي (Pepe).

يأتي ذلك بالتزامن مع تكهناتٍ بشأن إطلاق صندوق تداول فوري للعملة في البورصة (Pepe Spot ETF)، فمع اعتماد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) معاييرَ الإدراج العامة الجديدة لتسريع إطلاق صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)، ربّما تشقُّ عملة بيبي (Pepe) طريقها قريباً إلى ساحة الأسواق المالية التقليدية.

ويبدو أن المُستثمرين المخضرمين شرعوا بتنفيذ أنشطة تجميع قويةٍ لأرصدة العملة، إذ تُظهر بيانات منصة Nansen أن محافظ كبار مالكي عملة بيبي (Pepe) المئة الأوائل جمعوا 6.84 تريليون عملة إضافيةٍ منها الأسبوع الماضي، لتصلَ حصيلتهم الإجمالية منها إلى 306 تريليون عملة PEPE.

مخطط بياني لممتلكات أكبر 100 محفظةٍ تعود لكبار مالكي عملة بيبي (Pepe)، المصدر: Nansen

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): هل تلوح انطلاقة وشيكة بنسبة 300% في الأفق؟

رسّخ التصحيح الذي شهده السوق مطلع الأسبوع دعمَ الحد الأدنى لنموذج المثلث المتماثل الفني الممتد لـ 6 أشهر، في تأكيد إضافي على تشكّل وضعيةٍ مواتيةٍ لاختراق النموذج مع اقتراب تحركات السعر من نقطة التقاء ضلعي المثلث.

مخطط بياني لسعر زوج PEPE/USDT يظهر ملامسة السعر الحد الأدنى لنمط المثلث المتماثل، المصدر: TradingView

وتشير مؤشرات الزخم إلى نقطة الالتقاء باعتبارها منعطفاً حاسماً لانعكاس المسار؛ حيث استقرّت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 40 بعد ارتدادة قويةٍ عن نطاق الشراء الزائد، في دلالةٍ على انحسار ضغوط البيع.

كما يُظهر مؤشر MACD تحوّلاً مشابهاً، حيث استقرت تحركات خط الاتجاه لتشكل ما يشبه قاعاً مؤقتاً، لكنّ هذه الوضعية لا تُرجّح إمكانية انعكاس المسار، ما يُفسح المجال لسيناريو كسر مستوى الدعم، وقد يُمكنه دفع سعر عملة بيبي (Pepe) للتراجع بنسبة 40% لإعادة اختبار مستوى الدعم الأقوى البالغ 0.0000055$، والذي مثّل انعكاساً سابقاً للمسار بتشكيله نمط القاع المزدوج.

غير أن الوضعية الحالية للسوق ترجح إمكانية الاختراق للأعلى، ما قد يُمهّد لإعادة اختبار الحد العلوي للنمط، واختراقُه سيضع مستهدفاً لسعر عملة بيبي (Pepe) في كانون الأول/ديسمبر عند حوالي 0.000028$ ما سيتيح مكاسب بنسبة 200%، وبمواصلة الارتفاع يمكنه بلوغ 0.00005$ ما سيوفر مكاسب بنسبة 320% مقارنةً بمستواه الحالي، وإن بقي ذلك مرهوناً بتوفر محفزات طلب جديدة كخفض معدلات الفائدة، أو ضم العملة إلى أصول الخزائن المؤسساتية، أو الموافقة على طلب إنشاء صندوق تداول فوري للعملة في البورصة (Pepe Spot ETFs)، فسيتيح ذلك اللحاق بركب أكثر الاتجاهات رَواجاً مؤخراً، وهو اختراق الأسواق المالية التقليدية.

كسب دخل دون عناء أصبح أسهل مع هذه النسخة الجديدة من عملة بيبي (Pepe)

عندما يتعلق الأمر بعملات الميم ذات القيمة السوقية الكبيرة كعملة بيبي (Pepe)، فإن المكاسب المنتظرة تبقى محدودةً؛ ففرصة مضاعفة استثماركم بنحو 3 أضعافٍ قد تستغرق أكثر من 16 شهراً.

لذا، تتيح عملة بيبي نود (PEPENODE) ​​مساراً مختلفاً للمكاسب، فهي أولى عملات الميم الموفرة لآلية التعدين من أجل الكسب (M2E)، والمُصممة لتحويل القدرات المُهدرَة إلى عوائد تتيح كسب دخل مستقر دون بذل جهد.

فبدلاً من شراء معدات تعدين باهظة التكلفة، أصبحت ممارسة التعدين مع عملة بيبي نود (PEPENODE) عملية بسيطة أشبه بالألعاب، حيث يُخفف المشروع من صعوبة ممارسة التعدين بتحويلها إلى عملية بسيطةٍ وممتعة.

ولن يضطرَّ مستثمرو الاكتتاب للانتظار مطلقاً، إذ يُمكنهم شراء عُقدِ تدقيق المعاملات، وتجميع معدات تعدين افتراضية، والبدء بالكسب حتى قبل الإطلاق الرسمي للعملة.

كيفية تعظيم كسب دخل دون عناء مع عملة بيبي نود (PEPENODE)

يُذكر أن آلية تعدينها المبتكرة تُكسب عملتها طابع النُدرة، حيث يتم حرق 70% من كافة أرصدة عملة بيبي نود (PEPENODE) المُنفقة لشراء معدات التعدين وعُقد التدقيق بشكلٍ دائم، ما يُكسب العملة بياناتٍ اقتصادية انكماشية مُستدامة لتعظيم العوائد.

ومع الازدياد المستمر للاهتمام بالعملة، فاقت حصيلة اكتتابها 1.4 مليون دولار خلال أسابيعه الأولى، بينما لا يزال بإمكان أوائل المسثمرين المشاركين في آلية الرهن كسبُ عوائد مجزيةٍ بنسبةٍ تصل إلى 930% سنوياً.

وعلى المهتمين بالمشاركة في اكتتاب عملة بيبي نود (PEPENODE) زيارة الموقع الرسمي للمشروع من أجل بدء التعدين مباشرةً عبر شراء العملة بسعرها الحالي البالغ 0.0010702$، غير أن عليهم المسارعة إلى ذلك نظراً لاقتراب ارتفاعه المقرر بحلول مرحلة الاكتتاب الجديدة.

للبقاء على اطلاع بآخر المستجدات، تابعوا حساب مشروع بيبي نود (PEPENODE) على منصة X (تويتر سابقاً).