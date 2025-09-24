توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): هل تستعد لإزاحة عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) عن وصافة ترتيب عملات الميم؟

هناك وضعيةٌ فنيةٌ استغرَق تشكّلها 6 أشهر يُمكنها التمهيد لاختراق جديد لسعر عملة بيبي (Pepe)، فيما تستهدف توقعاتها السعرية الآن تجاوز عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في الترتيب من حيث القيمة السوقية.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

يُواصل سعر عملة بيبي (Pepe) التحرّك ضمن نمط المثلث الفني الممتد منذ آذار/مارس الماضي، وهو ما يدعمُ توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) المبشرة باقترابه من تحدي ثانية ترتيب عملات الميم من حيث القيمة السوقية مع استمرار الفجوة بينهما بالتضيّق خلال الأشهر الأخيرة؛ ففي العام الماضي، حققت عملة بيبي (Pepe) مكاسبَ بنسبة 20% فيما تراجع سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu) بنسبة 17% في دلالةٍ على تباين تمتعهما بالزخم، لتُصبح الأولى على بُعد 77% فقط من قلب المعادلة وتجاوز الأخيرة من حيث القيمة السوقية، وهو سيناريو مُرجّح مع تضافر العوامل الداعمة لتطلعاتها.

القيمة السوقية لعملة بيبي (Pepe) مقارنة بنظيرتها لعملة شيبا إينو (Shiba Inu)، المصدر: موقع Comparemarketcap

يأتي ذلك وسَط إضافة عوامل الاقتصاد الكلي زخماً إضافياً؛ إذ تباطأ معدل التضخم في أيلول/سبتمبر إلى 2.18% ليدعمَ احتمالية مواصلة خفض معدلات الفائدة رغم أن خطاب الاحتياطي الفيدرالي بالأمس مُرشحٌ لإشعال تقلبات.

وبينما تُسعّر الأسواق خفضاً إضافياً بمقدار 0.50% قبل نهاية العام، فإن عوامل الاقتصاد الكلي تُشكل محفزاً قوياً لانطلاقةٍ جامحةٍ يُمكنها تعزيز الإقبال على أصول المخاطرة كعملة بيبي (Pepe). واستناداً إلى معايير الإدراج العامة التي أقرّتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً، أصبحت العملة مؤهلة لمواكبة المسار السريع لاعتماد صناديق التداول الفوري للعملات الرقمية في البورصة (Crypto ETFs)، ما يفتح المجال أمام فرص جديدة للأسواق المالية التقليدية.

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): هل يمكن للعملة تجاوز عملة شيبا إينو (Shiba Inu) في الترتيب قريباً؟

ثبّت التصحيح الذي شهده السوق مطلع الأسبوع دعم الحد الأدنى لنموذج المثلث المتماثل الفني الممتد لـ 6 أشهر، في تأكيد إضافي على تشكل وضعية مواتيةٍ لاختراق النموذج مع اقتراب تحركات السعر من نقطة التقاء ضلعي النموذج.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج PEPE/USDT يظهر اقترابه من نقطة التقاء ضلعي المثلث، المصدر: TradingView

وتُشير مؤشرات الزخم إلى أن نقطة الالتقاء باعتبارها منعطفاً حاسماً محتملاً؛ حيث استقرت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 40 بعد ارتدادة قوية عن نطاق الشراء الزائد في دلالةٍ على انحسار ضغوط البيع، لكنَّ الحذر يبقى واجباً؛ فخط اتجاه مؤشر MACD يواصل التراجع دون نظيره للإشارة، ما يوحي بتشكل اتجاه هابط أكثرَ استدامة إذا لم تخف حدة تراجعه. فإذا نجح المشترون بدفعه للمرور بانطلاقةٍ جديدة، فإن مستوى 0.0000125$ يُمثل الحاجز الواجب تحويله إلى مستوى دعم، وتَحقّقُ هذا الشرط سيؤكد النجاحَ باختراق الحد العلوي للنمط ويفتح الباب أمام أهدافٍ سعريةٍ أعلى.

كما يُظهر مُستهدف الاختراق المبدئي إلى ملامسة القمة السعرية المسجلة في كانون الأول/ديسمبر لسعر عملة بيبي (Pepe) بالقرب من 0.000028$، أي بزيادةٍ قدرها 200%. أما إذا تسبّب الاختراق ببلوغ مُستهدفه الحسابي، سيُصبح الهدف بلوغ 0.00005$، أي سيقوم بقفزة تعادل 400% من المستويات الحالية.

يُذكر أن انطلاقة قوية يُمكنها دفع عملة بيبي (Pepe) لإزاحة عملة شيبا إينو (Shiba Inu) عن وصافة ترتيب عملات الميم من حيث القيمة السوقية، وإن بقيَ ذلك مرهوناً بتوفر محفزات طلب جديدة مثل خفض معدلات الفائدة، أو ضم العملة إلى أصول الخزائن المؤسساتية، أو الموافقة على طلبات إنشاء صناديق تداول فوري للعملة في البورصة (Pepe Spot ETFs).

