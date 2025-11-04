توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) إثر تراجعها بنسبة 10% واختبارها مستوى دعم رئيسي، فهل تتكرر ارتدادتها القوية بنسبة 100%؟

عانى سعر عملة الميم بيبي (Pepe) من تراجع قوي بنسبة 10% ليعيد اختبار مستوى دعمٍ بقيَ صامداً لسبعة أشهر عند 0.000005871$، لكنّ مُحللين أكدوا أنّ الوضعية الحالية تعيد إلى الأذهان نمط عام 2023، عندما تسبب مرورها بموجة بيع زائد مماثلةٍ إلى ارتدادة قوية تجاوزت 100%.

انخفض سعر عملة الميم بيبي (Pepe) بنسبة 10% إضافيةٍ خلال الأمس بالتزامن مع موجة بيع جماعي ضرَبت أسواق الكريبتو، ما أثارَ مخاوف متزايدةً من انطلاق سوق هابطةٍ شاملةٍ، لكنّ مُحللين أشاروا إلى أن توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) تُظهر تكرار مرورها بوضعيةٍ قد تُمكّنها من تحقيق تعافٍ نسبته 100% من مستوياتها الحالية، فقد هوى السعر بالأمس مُسجلاً أدنى مستوياته في آخر 7 أشهر بالقرب من 0.000005871$، وهي منطقة دعم رئيسيةٌ اعتادت أن تكرّر بعدَها بارتداداتٍ قوية.

تحركات سعر عملة بيبي (Pepe) تشكل نمطاً انعكاسياً يمكنه إشعال انطلاقة قوية بنسبة تفوق 100%

أشار أحد حيتان عملة بيبي (Pepe) إلى أنّ السعرَ بدأ بإظهار إشارات انعكاس قصير المدى للمَسار قد تُخفف ضغوط البيع انطلاقاً من منطقة الدعم الحرجة.

$PEPE showing signs of a potential short-term reversal after a sharp correction.



A bounce from current support could confirm a relief rally.



Eyes on the next resistance zone.#pepe #memes pic.twitter.com/VymBeN8dgx — Pepe Whale 🐸 (@pepeethwhale) November 3, 2025

فقد أوضح محلل الكريبتو Chandler Charts أن آخرَ مرة واجهت فيها عملة بيبي (Pepe) موجة بيع زائد على المخطط البياني اليومي كانت في أيلول/سبتمبر 2023. حينها، خيمت التوقعات السلبية على الكثير من المشاركين في السوق، إذ رجَّح الكثيرون عدم قدرة عملة الميم البارزة على التعافي.

فجأةً، وبعد أن بلغ المزاج العام لصغار المستثمرين أدنى مستوياته، انعكس مسار سعر عملة بيبي (Pepe) إلى الأعلى على شكل حرف V مُحققاً انطلاقة وفّرَت مكاسبَ بنسبةٍ تجاوزت 100%.

بدوره، أكد داعم عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ومُحلل الكريبتو البارز Bitcoinsesus -المهتم أيضاً بتداول عملات الميم- أنّه رغمَ انهيار سعر عملة بيبي (Pepe) واستقراره على تراجع بنسبةٍ تجاوزت 39% مقارنةً بالشهر الماضي، فإنّ تحركات سعر عملة الميم المستوحاة من شخصية الضفدع ما تزال ضمن اتجاهٍ صاعد ممتد على الأطر الزمنية الأطول، وأضاف أنها تُكمل حالياً إعادة اختبار الحد السفلي لسادس أنماط الراية، ما يُمهّد لانطلاقةٍ قوية مرتقبة.

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): المخطط البياني يكشف عن نطاق تجميع قوي

فنياً، يُظهر المخطط البياني لتحركات سعر زوج PEPE/USDT بمدى اليومين نمطاً نموذجياً يجمَعُ بين مرحلة تجميع ممتدة وأخرى لاختراق مُحتمل، حيث تكرَّر استقرار السعر ضمن منطقة دعمٍ أفقيةٍ ممتدة بنطاق 0.00000750$-0.00000900$ لفترةٍ امتدت من بداية عام 2024 حتى أواخره، وتشير هذه المرحلة الممتدة من بناء القاعدة السعرية إلى أنشطة تجميع قويةٍ يقوم بها المُستثمرون عند هذه المستويات.

المصدر: TradingView

كذلك، تشير تحركات السعر الأخيرة إلى اختراق واضح لمنطقة التماسك السابقة، فقد ارتدَّ السعرُ للأعلى بشكلٍ ملحوظٍ ليصل حالياً إلى نحو 0.00009134$. ومن المتوقع أن يُواصل الزخمُ الإيجابي الحالي تقدمه باتجاه المستوى السعري السابق عند 0.00002621$ مع إمكانية امتداده نحو 0.00003000$ وربّما أعلى.

ومع اقتراب السعر من سد الفجوة بين المستويات الحالية والقمم السابقة المُسجّلة مطلع عام 2024، يُنصَح المتداولون بمراقبة أي تراجعاتٍ محتملةٍ صوب نطاق 0.00001000$-0.00001200$، فربّما يتحول إلى منطقة دعم جديدة وفرصة دخولٍ ثانوية.

وحتى تتمكن عملة بيبي (Pepe) من تكرار الأداء التاريخي الذي شهدته في كانون الأول/ديسمبر 2024 عندما ارتد سعرها للأعلى بنسبة تفوق 200% خلال 3 أيام، لا بدَّ من أن تستفيد اكتتابات العملات الرقمية المُستوحاة من الضفدع بيبي من هذه الانطلاقة المنتظرة.

استثمارات ذكية بقيمة 2 مليون دولار تنهمر على اكتتاب عملة بيبي نود (Pepenode-PEPENODE) العاملة وفق آلية التعدين من أجل الكسب

بدأ كبار اللاعبين بالتحرّك سريعاً صوب مشروع عملة بيبي نود (Pepenode)، وهي عملة ميم جديدة تعتمد آلية التعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn) وتتيح للمُستخدمين فرصة كسب دخلٍ من لعبة التعدين الافتراضي المبتكرة لأرصدة العملات الرقمية، ليتمكّن اكتتابها من جمع أكثر من 2 مليون دولار حتى الآن، في إشارةٍ إلى إقبال قوي من جانب أوائل المستثمرين.

فآلية التعدين من أجل الكسب (M2E) تتيح للمستخدمين إنشاء غرفٍ لخوادم افتراضية، وشراء عُقد تعدين تتيح قدراتٍ تعدينية يُمكن الاستفادة منها ضمن هذه المنظومة باستخدام أرصدة عملة بيبي نود (Pepenode).

وكلما ازدادت قدرات التعدين، تضاعفت مكافآت المستخدمين من عملة بيبي نود (Pepenode)، ويتبنى المشروع نظام عوائدَ مُتدرج الفئات يَمنح ميزةً نسبية لأوائل المستثمرين من خلال تمكينهم من التعدين بمعدلاتٍ أعلى وكفاءة أفضل مقارنة بالمشاركين اللاحقين، ليُحاكي هذا النهج الفوائد التي حظيَ بها مالكو عملة بيبي (Pepe) الأوائل أثناء انطلاقة العملة في عام 2023.

وللراغبين بالدخول المبكر، يُمكنكم شراء عملة بيبي نود (PepeNode) بسعرها الحالي البالغ 0.0011317$ خلال الاكتتاب، وذلك باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) سواءً بنسختها المتوافقة مع معيار ERC-20 أو مع معيار BEB-20.

كما يُمكن للمستثمرين زيارة الموقع الرسمي لاكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) وشراؤها عن طريق ربط محافظهم المتوافقة -كمحفظة ميتاماسك (MetaMask) أو بيست واليت (Best Wallet)- بواجهته، فهما من أكثر محافظ الكريبتو أماناً وسلاسة في الاستخدام.