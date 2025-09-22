توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) بعد تأكيد الارتدادة وترجيح مخططها البياني قرب ارتفاع قيمتها بنحو 350%، فهل يُمكنها توفير أقصى مكاسب عملات الميم الممكنة؟

رسّخ سعر عملة بيبي (Pepe) مستوى دعمه التاريخي الهام ليُصبح قاعدة انطلاقته المنتظرة، ما أكسب توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) دلائل إضافية تتيح له الارتفاع بنحو 350%.

جاء أداء سعر عملة بيبي (Pepe) الإيجابي الأسبوع الماضي استكمالاً لارتدادته القوية التي بدأها مطلع أيلول/سبتمبر، لتشير توقعات سعر عملة بيبي (Pepe) إلى إمكانية ارتفاعه بنحو 350%. فقد رسّخ سعر عملة الميم البارزة موقعه أعلى مستوى دعم 0.00001$ النفسي، في شهادة على زخمها الصاعد بينما تُحفز تطورات الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة ورود استثماراتٍ جديدة.

من جهةٍ أخرى، جاءت نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لهذا الشهر متوافقة مع توقعات السوق بشأن خفض معدلات الفائدة، ليتجدّد الطلب على الأصول عالية المخاطر كعملة بيبي (Pepe). ونظراً لوجود توقعاتٍ بخفض إضافي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية العام، تُواصل عوامل الاقتصاد الكلي المواتية تهيئة الساحة لانطلاقةٍ قوية.

JUST IN: 🇺🇸 93% chance the Federal Reserve cuts interest rates again in October. pic.twitter.com/l6YPHAVlkJ — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) September 18, 2025

توقعات سعر عملة بيبي (Pepe): المخطط البياني يرجح انطلاقة قوية بنحو 350%

فيما تُواصل تحركات سعر عملة بيبي (Pepe) في شهر أيلول/سبتمبر تشكيل دورة ارتفاع جديدة قابلة للاستدامة، تركزت الأنظار مجدداً على الحد العلوي لنمط المثلث المتماثل الممتد إلى أيار/مايو 2024.

مخطط بياني لتحركات سعر زوج PEPE/USDT اليومية يوضح اقترابه من اختراق نمط المثلث المتماثل، المصدر: TradingView

ويُمثل مستوى 0.000015$ الحاجز الرئيسي للاختراق المنتظر، والذي لطالما حال دون مواصلة الارتفاع منذ أيار/مايو 2025.

وبمجرّد تجاوزه، يُمكن لسعر عملة بيبي (Pepe) استعادة حاجز المقاومة الرئيسي التالي عند 0.000028$، والنجاحُ باختراقه يتيح للسعر استهداف لاحقه عند 0.00005$، ما سيتيح مكاسب بنسبة 350% مقارنةً بالمستويات الحالية.

لكنّ مؤشرات الزخم تدعو إلى ضرورة توخي الحذر، حيث تراجعت قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) سريعاً إلى نطاقها الوسطي، خاصةً وأن الاحتفاظ به يُعَد ضرورياً لاكتساب زخم شرائي إضافي، فيما بقي خط مؤشر MACD أعلى نظيره للإشارة رغم إبدائه مؤشرات ضعفٍ ملحوظ، ما يُرجّح أن استكمال المسار الصاعد ما يزال وارداً.

ويُمكن للفشل في الاحتفاظ بالزخم دفع السعر لإعادة اختبار دعم الحد الأدنى للنمط، ما يتيح مجالاً لتصحيح أعمق، حينها قد يُعيد سعر عملة بيبي (Pepe) اختبار مستوى دعمه التاريخي عند 0.0000055$ ما سيُمثل حينها تراجعاً بمعدل 50% مقارنةً بمستواه الحالي.

نسخة عملة بيبي (Pepe) الجديدة هذه لديها مقومات انطلاقة أقوى

عندما يتعلق الأمر بعملات الميم ذات القيمة السوقية الكبيرة كعملة بيبي (Pepe)، فإن تحقيق مكاسب قويةٍ ليس بالأمر السهل. فعلى سبيل المثال، استغرقت الانطلاقة الأخيرة أكثر من 15 شهراً لمضاعفة قيمة العملة 4 مراتٍ، لذا فإن عملات الميم الجديدة -وفي مقدمتها حالياً عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE)– تتيح مساراً أسرَع وأكثر جدوى لتحقيق المكاسب، فهي أولى عملات الميم الموفرة لآلية “التعدين من أجل الكسب” (M2E).

فبدلاً من مجرد الانتظار، بإمكان مالكي العملة كسب عائد دون عناء من خلال بناء معدات تعدين افتراضي وترقيتها، ما يتيح لهم كسب دخلٍ من التعدين ببساطةٍ دون تكبد عناء شراء أجهزة التعدين المكلفة، فآليتها تتسم بالبساطة وقابلية توسيع الأنشطة ومُصممةٌ خصيصاً للاستفادة من دورة السوق الصاعدة.

كلُّ ذلك إلى جانب آلية انكماشيةٍ تدعم بياناتها الاقتصادية، حيث يتم حرق 70% من أرصدة عملة بيبي نود (PepeNode) المُستخدَمة لشراء عُقد تدقيق المعاملات ومعدات التعدين الافتراضي، ما يكسب معروض العملة طابع الندرة ويدعم استمرار سعرها بالارتفاع.

ولعلَّ ذلك ما أكسب اكتتابها زخماً متزايداً، بدليل نجاحه حتى الآن بجمع أكثر من 1.35 مليون دولار في أسابيعه الأولى، كما يُمكن للمستثمرين الأوائل ممّن يفضلون آلية الرهن التقليدية الاستمتاع بعائد مثير بنسبة 1,000% سنوياً.

أخيراً، يُمكنكم الانضمام إلى اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode) الآن من خلال الموقع الرسمي لبدء التعدين، علماً بأن العملة تُباع حالياً مقابل 0.001066$ فقط، لكنّ ارتفاعه المقرر يقترب سريعاً بحلول مرحلة الاكتتاب التالية. ولمتابعة آخر المستجدات، يُمكنكم متابعة حساب مشروع بيبي نود (PepeNode) على منصة X (تويتر سابقاً).