ميزة”الدفع بالعملات الرقمية” من باي بال (PayPal) تدعم 100 عملة رقمية عبر محفظتي ميتاماسك (MetaMask) وبينانس (Binance) وغيرهما

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شركة باي بال (PayPal) ستفرض على التجار رسوماً ترويجية قدرها 0.99% خلال العام الأول، على ان ترتفع إلى 1.5%.

Globaأطلقت شركة باي بال (PayPal) -عملاقة عمليات الدفع الدولية- طريقة دفع تتيح للتجار في الولايات المتحدة إجراء معاملاتٍ بأكثرَ من 100 عملة رقمية عبر بعض أكبر محافظ الكريبتو، مع تقليص الرسوم بنسبة تصل حتى 90% بحسب الشركة التي أشارت في بيانها الصحفي أنه ستتم إتاحة ميزة “الدفع بالعملات الرقمية” (Pay with Crypto) للتجار في الولايات المتحدة خلال “الأسابيع القادمة”.

وقالت الشركة إن هذه الميزة الجديدة ستغطي 90% من القيمة السوقية لقطاع العملات الرقمية -والبالغة 4 تريليون دولار- وستتضمّن الخدمة أكثر من 100 عملة رقمية مختلفةٍ من بينها عملات رئيسية مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بينانس (Binance-BNB) وعملة ريبل (Ripple-XRP)– إلى جانب العملات المستقرة من أمثال تيثر (Tether-USDT) وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، وعملات الميم.كما ستعمل هذه الميزة على عدة محافظ كبيرة -مثل Coinbase وOKX وBinance وKraken وPhantom وMetaMask وExodus- “ومن المقرر إضافة محافظ أخرى”؛ وبالنظر إلى الرسوم المنخفضة البالغة 0.99%، قالت الشركة إن هذا الحل الجديد يتيح خفض التكاليف بنسبةٍ تصل إلى 90% مقارنة برسوم معالجة بطاقات الائتمان الدولية.

Tired: Paying high transaction fees for international payments.



Wired: Reducing costs up to 90% by offering pay with crypto for payments.



✅ Reduce international transaction fees by up to 90%

✅ Offer 100+ cryptocurrencies and eligible wallets at checkout

✅ Get immediate… pic.twitter.com/3XgOXW2Smr — PayPal (@PayPal) July 28, 2025

وقال الفريق: “تسعى باي بال إلى تسهيل التجارة الدولية للمُستخدمين بتوفيرها مزيجاً فريداً من العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والتجار حول العالم”، مشيراً إلى أن إتاحة خيارات دفع إضافية يُوفر ميزاتٍ كثيرةً للتجار مثل جذب عدد أكبر من العملاء، ودعم التوسع العالمي، وتعزيز الكفاءة والسرعة، إلى جانب خفض الرسوم وكسب المكافآت لقاء استخدام عملة باي بال يو إس دي (PayPal USD-PYUSD) في منصة PayPal.

أخيراً، “تستفيد ميزة Pay with Crypto من قاعدة مُستخدمين حول العالم قوامُها أكثرُ من 650 مليون مستخدم للعملات الرقمية”، وفقاً للبيان.

باي بال تعتزم توسيع نطاق خدمة “الدفع بالعملات الرقمية” (Pay with Crypto) حول العالم

ستفرض باي بال (PayPal) على التجار رسوماً ترويجية قدرها 0.99% للعام الأول -كما أشرنا- ولكنّ هذه الرسوم سترتفع إلى 1.5% بحسب موقع Fortune Crypto، نقلاً عن نائب الرئيس التنفيذي فرانك كيلير (Frank Keller). وأشارَ التقرير إلى أن هذه النسبة هيَ أقلُّ من وسطي نسبة الرسوم التي فرضتها شركات بطاقات الائتمان على الشركات الأمريكية في عام 2024، والبالغ 1.57%.

كذلك، أشار كيلير أنه يُمكن للمستخدمين ربط محافظهم بصفحة الدفع لإتمام المعاملة، وسيتم تحويل العملات الرقمية إلى منصة تداول مركزية أو لامركزية -بحسب المحفظة- وستقوم PayPal ببيعها وتحويلها إلى عملة باي بال يو إس دي (PayPal USD)، وبعدَها إلى عملة الدولار الأمريكي (USD)، وهو ما يتلقاه التاجر في نهاية العملية؛ وتبدو الشركة عازمة على التوسع أكثر في هذه الخدمة. وجاء في التقرير:

“تعتزم PayPal زيادة نطاق قبول العملات الرقمية لتشمل عملاء المؤسسات الكبرى في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، كما رفض المتحدث الرسمي تحديد موعد إطلاق الميزة”.

وبحسب البيان الأخير لباي بال، تتكبد الشركات حول العالم خسائرَ قدرُها ملايين الدولارات كل عام بسبب رسوم عمليات الدفع الدولية. وقال الرئيس والمدير التنفيذي لباي بال أليكس كريس (Alex Chriss): “تُواجه الشركات بأحجامها المختلفة ضغوطاً كبيرةً لدى توسعها عالمياً، بدءاً من التكاليف المتزايدة لقبول عمليات الدفع الدولية، وصولاً إلى التعقيدات التقنية في عمليات الاندماج”.

وأردف بقوله: “يتيح استخدام منصة PayPal المفتوحة للشركات قبول عمليات الدفع بالعملات الرقمية، وزيادة هامش أرباحها، وخفض رسوم المعاملات، إلى جانب الوصول شبه الفوري للإيرادات، وزيادة الأموال المُخزّنة بشكل عملة باي بال يو إس دي (PayPal USD) بنسبة 4% عند الاحتفاظ بها لدى منصة الشركة”.

Your digital wallet is about to go global. Say hello to PayPal World. PayPal and @Venmo are partnering with some of the world's largest payment systems and digital wallets – starting with @mercadopago, @NPCI_Intl, and Tenpay Global – to make cross-border payments a breeze. Shop… pic.twitter.com/IYJ1fg8y2H — PayPal (@PayPal) July 23, 2025

وفي 23 تموز/يوليو، أطلقت باي بال مجموعة اتفاقيات تعاون باسم عالم باي بال (PayPal World) مع 5 محافظ رقمية كبيرة، بدءاً من التشغيل البيني مع محفظة Venmo، وقال كريس: “من خلال توفير عمليات دفع دولية سَلِسةٍ بالعملات الرقمية، نحن نكسر الحواجز القديمة التي طالما أعاقت التجارة الدولية”. وأردف بقوله: “لا تُسهم هذه الابتكارات في تسهيل عمليات الدفع فقط، بل تسهم أيضاً في تعزيز نمو التجار، وزيادة الخيارات المتاحة أمام العملاء، وخفض التكاليف، ما يُمثل مستقبل التجارة الشاملة والعابرة للحدود”.