شركة Magic Labs المدعومة من قبل PayPal تكشف عن منصة Newton لوكلاء الكريبتو التي يمكن التحقق منها على بلوكتشين Base

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يقول شون لي (Sean Li) المدير التنفيذي لشركة Magic Labs وأحد مؤسسيها: “أدرَكنا من خلال إعداد وإطلاق 50 مليون محفظةٍ أن تبسيط الإجراءات لا قيمة له بدون الحفاظ على ثقة المستثمرين”.

أعلنت Magic Labs – مزود البنية التحتية للمحافظ- عن إطلاق الإصدار التجريبي لمنصة Magic Newton -وهيَ منصة وكلاء ذكاء اصطناعي تهدف إلى تمكين التمويل المستقل وتبسيط إدارة الأصول الرقمية- على بلوكتشين الطبقة الثانية بيس (Base) الخاصة بكوينبيس (Coinbase).

ووفقاً للبيان الصادر الذي تمت مشاركته مع Cryptonews، تُعتبر Newton “أول مساعد كريبتو يُمكن التحقق منه”. فهو يَسمح للمُستخدمين بتوكيل المهام لوكلاء أذكياء على البلوكتشين وأتمتتها، وأكد فريق التطوير تحكم المستخدمين الكامل بالمهام.

علاوةً على ذلك، يعمل بروتوكول نيوتن (Newton Protocol) كبنية تحتية موثوقةٍ لضمان الشفافية، فهو يدمج بين التدابير الوقائية والتحقق باستخدام التشفير وبناء السمعة الجيدة للحفاظ على موثوقية الوكلاء، بغض النظر عن مدى تعقيد الإجراء المالي أو عدد شبكات البلوكتشين المشاركة في تنفيذه.

Crypto UX is broken. AI can’t be trusted.



Newton sets you free.



Try our first verifiable agent: https://t.co/CPC9jReaPx



Read the Newton Protocol vision for crypto & AI: https://t.co/6a7DGg2ADu pic.twitter.com/E3g8B4YIFs — Newton (@MagicNewton) May 7, 2025

وصرَّح آلان دو (Alan Du) الشريك في PayPal Ventures: “نتشارك مع شركة Magic في رؤيتها لمستقبل التجارة المُعتمدة على الوكلاء، ولذلك نعمل على إيجاد طرق موثوقةٍ للاستفادة من وكلاء الذكاء الاصطناعي في التعامل مع العمليات المعقدة، حتى لا يضطر المستهلكون إلى القيام بها بأنفسهم”. وأضاف: “مع بدء المطورين بتسخير إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي، نؤمن بأن تبسيط تجربة المستخدم -عبر إتاحة استخدام اللغة البسيطة لإعطاء التعليمات للوكلاء مع الحفاظ على الأمان القوي وإمكانية التحقق- سيمثل أمراً حاسماً لبناء الثقة في هذا النوع من الذكاء الاصطناعي”.

بالإضافة إلى ذلك، يمثل إطلاق الإصدار الأولي الذي قامت Magic Labs بتسميته “لحظة المثلث الأسود” (black triangle moment) في إشارة إلى أولى مراحل تطوير جهاز بلاي ستيشن (PlayStation)، حينها دلَّ مثلث أسود بسيط على الشاشة على أن نظام معالجة الرسوميات يعمل بأكمله بشكلٍ صحيح.

لذلك، يأتي هذا الإطلاق بمثابة دليل على أن نظام الأتمتة القابل للتحقق يعمل بكفاءة تامة، و”سيؤكد كفاءةَ نظام الأتمتة الخاص بـ Newton وواجهة المستخدم المُبسّطةِ من خلال استخداماتٍ سهلةٍ وقوية، بما في ذلك التطبيق التلقائي لإستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار”.

في الوقت ذاته، تُخطط Magic Labs لتوسيع استخدامات Newton من أجل تمكين المشاركين في نظامها التقني من إنشاء خدماتٍ مؤتمتةٍ آمنة تعتمد على الوكلاء وتحقيق الربح منها؛ وتقول الشركة إن هذا سيتيح تطبيق إستراتيجياتٍ أكثرَ تقدماً لإدارة الأصول.

رهن العملات للحصول على أفضل عائد

تحظى شركة Magic Labs بدعم PayPal VenturesوPlaceholder وLightspeed وKX، كما عقدَت شراكاتٍ مع عدد من المشاريع الكبيرة، ما ساعدها على دمج أكثر من 50 مليون محفظةٍ من أبرزها Polymarket وWallet Connect و Immutableو Heliumو ForbesوNaver. وتتيح Magic Labs استخدام طرق تسجيل الدخول المألوفة من الويب الثاني (Web2)، ما يُساعد مطوري التطبيقات اللامركزية في نظامها التقني -والبالغ عددهم 200,000- على زيادة قاعدة المُستخدمين.

من جانبه، صرَّح شون لي (Sean Li) المدير التنفيذي لشركة Magic Labs وأحد مؤسسيها قائلاً: “أدرَكنا من خلال إعداد وإطلاق 50 مليون محفظة أن تبسيط الإجراءات لا قيمة له بدون الحفاظ على ثقة المستثمرين”. وأضاف أنّ التحدي الحقيقي يكمن بما سيحدث بعد بدء الاستخدام، “حيث تتدفق المليارات يومياً عبر مختلف شبكات البلوكتشين، وهذه التعقيدات تُشكل صعوبة أمام المستخدمين، حتى الخبراء منهم. وعليه، تقوم Newton بإنشاء طبقةٍ موثوقة لإزالة تعقيدات التطبيقات، حيث يُحدد المستخدمون أهدافهم المالية ويقوم وكلاء الذكاء الاصطناعي بتنفيذها وفقاً لتعليماتهم ضمن حدود يُمكن التحقق منها”.

AI is scaling intelligence.

Crypto is scaling trust.



Their convergence is the next crypto meta.@MagicNewton is your portal to experience it. https://t.co/HOaRjxMbQ7 — sean.eth (@_seanli) April 29, 2025

حول ذلك، يشير الفريق إلى أن Magic Newton تستخدم الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة مستخدمي الكريبتو، فهيَ تُزودهم “بمركز تحكم بسيط” ليحلَّ محلَّ التعامل مع واجهاتٍ متعددة ومُعقدة. ويقوم المستخدمون بإعطاء تعليماتٍ لوكلاء الذكاء الاصطناعي بشأن ما يرغبون بتحقيقه، ثم يقوم الوكيل بإيجاد أفضل طريقةٍ لتنفيذ ذلك ضمن النطاق المسموح به.

ووفقاً لهذا الإعلان، يُمكن للمستخدمين توجيه الوكلاء للقيام “برهن عملاتهم والحصول على أفضل عائد، وسيُساعدهم الوكلاء على تنفيذ هذه المهام بأمان عبر شبكات بلوكتشين متعددة، مع وجود إثباتاتٍ تشفيرية تضمن اتباعهم لتعليمات المستخدم بدقة”، ما يَعني عدم الحاجة إلى تقديم المفاتيح الخاصة أو إنشاء محافظ منفصلةٍ للوكلاء، وهي ممارساتٌ تنتهك الأمان وتجعل التجربة أكثر سوءاً.

يُذكر أن بروتوكول Newton -والذي تم تطويره بواسطة مؤسسة Magic Newton وMagic Labs- يعتمد على نهج “المنع ثم التحقق” الذي يتألف من 3 خطوات. أولاً، الحماية الاستباقية، حيث تستخدم Newton الحسابات الذكية لإصدار مفاتيح جلسةٍ مؤقتةٍ لوكلاء الذكاء الاصطناعي قبل التنفيذ.

وبعد التنفيذ، يتم التحقق من أنشطة جميع الوكلاء من خلال بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs). وأخيراً، تقوم Newton بإنشاء إطار عملٍ موثوق، حيث يكتسب الوكلاء سمعة من خلال “السلوك الصحيح والمُثبت والمُتسق بمرور الوقت”، ما يُشجّع الموثوقية ويُعاقب سوء السلوك، وفقاً لما جاء في الإعلان.

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