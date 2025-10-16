شركة باكسوس (Paxos) تصدر بالخطأ معروضاً بقيمة 300 تريليون دولار من عملة بايبال (PayPal) المستقرة، لتقوم بحرقها لاحقاً

شركة باكسوس -جهة إصدار عملة باي بال (PayPal) المستقرة- أضافت بالخطأ 6 أصفارٍ أثناء إصدارها معروض عملة دولار باي بال (PayPal USD-PYUSD)، ما نتجَ عنه إصدار معروض بقيمة 300 تريليون دولار بدلاً من 300 مليوناً.

كشفت شركة باكسوس (Paxos) -إحدى جهات إصدار العملات المستقرة- إصدارَها عن طريق الخطأ معروضاً من عملة دولار باي بال (PayPal USD) المستقرة بقيمة 300 تريليون دولار أمس الأربعاء، لتُسارع إلى تصحيح الخطأ خلال بضع دقائق بحرق الفارق، فيما أكدت سجلات معاملات البلوكتشين على موقع Etherscan موجةً من معاملات الإصدار والحرق تفضح الخطأ “الكتابي” النادر والمؤثر في عالم إصدار العملات المستقرة المعروف بخضوعه إلى ضبطٍ مُحكم.

وتُظهر المعاملات قيام الشركة بإضافة 6 أصفار بالخطأ خلال عملية الإصدار وقيامها بحرق كامل رصيد عملة دولار باي بال (PayPal USD) -البالغة قيمته 300 تريليون دولار- الناتج خلال دقائق، ومن ثمَّ إعادة إصدار الكمية الصحيحة لتُصبح معروضاً قيمته 300 مليون دولار.

Paxos(@Paxos) accidentally minted 300T $PYUSD 7 hours ago — they added six extra zeros by mistake! 😅



The error was quickly corrected as they burned the 300T $PYUSD and properly re-minted 300M $PYUSD instead.https://t.co/RJeWtSnW9R pic.twitter.com/ktQQ88RfHw — Lookonchain (@lookonchain) October 16, 2025

مشكلة سبق أن واجهتها جهات إصدار العملات المستقرة

لا تُعد هذه الأخطاء نادرةً تماماً في قطاع الكريبتو، كما لا يمكن عكس عملية تحويل العملات إلى عنوانٍ خاطئ بعد إتمامها، لكنّ مصدري العملات المستقرة يتمتعون بصلاحياتٍ أوسع، حيث يُمكنهم التدخل لإصلاح المشاكل عبر إعادة أو حرق الأرصدة المُصدَرَة بطريق الخطأ. وتتشابه غلطة شركة Paxos مع حوادث أخرى في تاريخ القطاع؛ حيث قامت شركة تيثر (Tether) في عام 2019 بإصدار معروض جديد بقيمة 5 مليار دولار من عملة تيثر (Tether-USDT) المستقرة لتُسارع إلى حرق الفائض.

كما أهدت شركة BlockFi -في أيار/مايو 2021- كمياتٍ كبيرةً من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) للمُستخدمين بدلاً من عملة مستقرةٍ ترويجية، واضطرّت إلى إجراء عملية عكسٍ معقدة للتحويلات من أجل تصحيح هذا الخطأ. في ذات السياق، تسبّب تحديث DeversiFi -في كانون الأول/ديسمبر 2022- بتوليد رسوم تحويل (رسوم الغاز) لشبكة معاملات إيثيريوم (Ethereum) بقيمة 23.7 مليون دولار، لينجَحَ المُطورون بتجاوز هذه المحنة بعد مساعدة المجتمع لهم.

العملات المستقرة تتغلغل في النظام التقني لقطاع الكريبتو

يشير ما سبق إلى هشاشة بُنى قطاع الكريبتو، وبخاصةٍ عندما تقوم الأنظمة المؤتمتة بإدارة مُعاملاتٍ ذات أحجام كبيرة. وحتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغت القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة نحو 306.18 مليار دولار، في تنامٍ بنسبة 47% خلال عام واحد، ويعود هذا النمو بشكلٍ أساسي إلى لاعبين كبار أبرزهم عملة تيثر (Tether) -التي تُشكل وحدَها 59% من القيمة الإجمالية للقطاع- وعملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) التي تُصدرها شركة سيركل (Circle).

وعلى الرغم من محدودية معروض عملة دولار باي بال (PayPal USD) المستقرة، فإنها تواصل لفت الانتباه؛ فحتى شهر تشرين الأول/أكتوبر 2025، بلغت القيمة السوقية للعملة 2.32 مليار دولار، وهي قيمة مكافئة لمعروضها المتداول البالغ 2.32 مليار عملة PYUSD التي يتم تداولها بثباتٍ حول 0.9997$.