منصة OpenSea تستعد لإطلاق عملة أوبن سي (OpenSea-SEA) في الربع الأول من عام 2026 مع تخصيص 50% من معروضها للمجتمع

ستستخدم المنصة نصف إيراداتها لإعادة شراء عملة أوبن سي (OpenSea) مع السماح للمستخدمين برهن عملة المنصة المتخصصة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

أكد الرئيس التنفيذي لمنصة OpenSea ديفين فينزر (Devin Finzer) أن الشركة ستُطلق عملة أوبن سي (OpenSea) -التي طال انتظارها- خلال الربع الأول من عام 2026.

نقاط رئيسية: ستُطلق منصة OpenSea عملتها الأساسية -عملة أوبن سي ((OpenSea- في الربع الأول من عام 2026، مع تخصيص 50% من معروضها للمجتمع والمُستخدمين الأوائل.

ستستخدم المنصة نصف إيراداتها لإعادة شراء عملة أوبن سي (OpenSea) من السوق، مع إتاحة إمكانية رهن العملة لدعم المجموعات والمشاريع على المنصة.

يعكس تحوّل OpenSea إلى مجمع للتداول عبر شبكات بلوكتشين متعددة انتقالها من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى العملات الرقمية، حيث تدعم الآن 22 شبكة بلوكتشين.

وفي منشور حديث على منصة X (تويتر سابقاً)، قال فينزر أنه سيتم رصد نصف المعروض الكلي لعملة أوبن سي (OpenSea) إلى المجتمع، على أن يحصل المستخدمون الأوائل والمشاركون في برامج المكافآت على توزيعاتٍ خاصةٍ ضمن هذا الإطار.

منصة OpenSea ستستخدم 50% من الإيرادات لإعادة شراء عملة أوبن سي (OpenSea) مع إضافة ميزة الرهن

سيتم تضمين عملة أوبن سي (OpenSea) بالكامل في النظام التقني الأساسي للمنصة، حيث سيتمكن المستخدمون من رهن العملة لدعم المجموعات والمشاريع المفضلة لديهم، في حين سيتم تخصيص نصف إيرادات المنصة لإعادة شراء العملة من السوق.

وتستهدف هذه الإستراتيجية المزدوجة للرهن وإعادة الشراء دعم الاستخدامات الوظيفية لعملة أوبن سي (OpenSea) وقيمتها طويلة الأمد داخل السوق.

ويتزامن هذا الإعلان مع جهود المنصة للتحوّل من كونها رائدةً في عالم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) إلى مجمع للتداول عبر العديد من شبكات البلوكتشين. فبعد أن كانت تهيمن على أسواق الفن الرقمي، تدعم المنصة الآن 22 شبكة بلوكتشين وقد سجّلت حجم تداول قدره 2.6 مليار دولار هذا الشهر، يعود أكثر من 90% منه إلى تداول العملات الرقمية وليس الـ NFTs.

جاءت خطوات منصة OpenSea الأخيرة بعد تدهور قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال، فقد انخفضت أحجام التداول بأكثر من 90% من ذروتها في عام 2021. ووفقاً لـ CoinGecko، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية من 20 مليار دولار أوائل عام 2022 إلى حوالي 4.87 مليار دولار بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2025.

OpenSea crossed $2.6B in trading volume this month, with over 90% from token trading.



This is just the beginning of our transformation, from “NFT marketplace” to “trade everything.”



NFTs were chapter one for us. In 2021, OpenSea brought the first wave of everyday internet users… — dfinzer.eth | opensea (@dfinzer) October 17, 2025

من جانبه، وصف فينزر تحوّل الشركة بأنه ضرورة وتطوّر في الوقت نفسه، حيث قال: “لا يمكننا محاربة الاتجاهات الكبرى… فالناس اليوم يرغبون بتداول كل شيء، وليسَ فقط الفن الرقمي”.

على صعيد متصل، قدّمت OpenSea مؤخراً أدواتٍ جديدةً بما في ذلك تطبيق للهواتف المحمولة وخدمة تداول العقود الآجلة الدائمة. يأتي ذلك كجزء من جهودها لتُصبح منصة “لتداول أي أصل رقمي”، ويتيح متجرها الآن وضع أوامر الشراء والبيع من منصات تداول لامركزية مثل يونيسواب (Uniswap) وميتيورا (Meteora) مُحققة إيراداتٍ تقارب 16 مليون دولار خلال الشهر ذاته عبر رسوم معاملاتٍ بنسبة 0.9%.

من ناحيةٍ أخرى، تأجل إطلاق عملة أوبن سي (OpenSea) لأكثرَ من عام، ما أشعل التوقعات عبر أسواق المراهنات مثل بوليماركيت (Polymarket)، حيث انخفضت احتمالات إطلاق العملة في عام 2025 من نحو 40% إلى أقل من 1% عقب تحديث فينزر الأخير.

أحجام التداول عبر منصة OpenSea تسجل أعلى مستوى لها في 3 سنوات وسط مساعيها لإعادة تطوير نفسها

خلال ذروة الهوس بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في كانون الثاني/يناير 2022، حققت منصة OpenSea إيراداتٍ شهرية قدرها 125 مليون دولار وبلغت قيمتها السوقية 13.3 مليار دولار، ما جعلها إحدى أكثر الشركات الناشئة قيمة في قطاع الكريبتو.

لكنْ بنهاية عام 2023 ومع تلاشي الاهتمام بالمقتنيات الرقمية، انخفضت إيراداتها الشهرية إلى 3 مليون دولار فقط، ما دفعها إلى تسريح أكثر من نصف موظفيها، حيث انخفض العدد من حوالي 175 موظفاً إلى حوالي 60 موظفاً اليوم.

كذلك، تزايدت خسائر المنصة بسبب المنافسة المحتدمة التي تعرّضت لها من قِبلِ منصة Blur، والتي جذبت المتداولين من خلال تقديم خدمات بدون رسوم وتخليها عن فرض حقوق ملكية للفنانين.

وقد حاولت OpenSea مواجهة ذلك عبر تخفيف هيكل حقوق الملكية الخاص بها، إلا أن هذه الخطوة جاءت بنتائج عكسيةٍ وأثارت ردود فعل سلبية من الفنانين ومُحبي جمع المقتنيات الذين اتهموا الشركة بالتخلي عن مبادئها الأساسية.

وأمام تراجع حصتها السوقية وتزايد الضغوط المالية، أطلق الرئيس التنفيذي ديفين فينزر (Devin Finzer) خطة لإعادة هيكلةٍ شاملة، نقلت بموجبها الشركة مقرها الرئيسي إلى ميامي، مع اعتماد نظام عمل مرن مبنيّ على الموظفين عن بُعد. وفي أول أسبوعين من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، سجلت المنصة نشاطاً ملحوظاً بمعالجة تداولاتٍ بلغت 1.6 مليار دولار في سوق العملات الرقمية و230 مليون دولار في سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، لتُسجّل بذلك أفضل أداء شهري لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.