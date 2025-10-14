مع تبقي 6 أيام فقط على انتهاء اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) واقتراب حصيلته من 5 مليون دولار، هل يمكنها تكرار ارتفاعات عملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA) البالغة 230 ضعفاً؟

دخل اكتتاب عملة روبوت التداول على تيليجرام سنورتر (Snorter Bot) أيامه الستة الأخيرة قبل انتهائه رسمياً، ويظل أسبوعُه الأخير حاسماً لدى المُستثمرين الساعين لشراء عملة SNORT بأدنى سعر ممكن، وسط توقعاتٍ بارتفاع سعرها بمجرّد إدراجها في المنصات.

فقد لفت مشروع عملة سنورتر (Snorter) أنظارَ المستثمرين بفضل هيكله المميز -المُرتكز على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) والمصمم للتوافق مع نظم بلوكتشين متعددة- ونموذج عملته الذي يُمكنه -بنظر الكثيرين- تكرار المكاسب القوية لعملات روبوتات التداول المنافسة كعملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA)؛ والتي تمكنت من مضاعفة حصيلتها التمويلية من 1.2 مليون دولار إلى قيمة سوقية توازي 276 مليون دولار في مرحلةٍ ما، ما مثل تضاعفاً مُذهلاً بنحو 230 ضعفاً.

ومع اقتراب حصيلة اكتتاب عملة روبوت سنورتر (Snorter) من 5 مليون دولار، يرى المستثمرون أنها ربما تكرر نجاحات عملات الروبوتات المنافسة أو حتى تتجاوزها، علماً أنها تتوافر حالياً للشراء بسعر 0.1077$ والمُقرر ارتفاعه تدريجياً حتى انتهاء الاكتتاب.

حصيلة اكتتاب عملة روبوت سنورتر (Snorter Bot) تجاوزت نظيرتها لعملة روبوت بانانا غان (Banana Gun) بأضعاف

قارن مستثمرون كثر ممّن يتابعون اكتتاب عملة روبوت سنورتر (Snorter) بينها وبين اكتتاب عملة روبوت بانانا غان (Banana Gun)، مُشيرين إلى أنه بينما جمعت الأخيرة تمويلاً بقيمة 1.2 مليون دولار فقط في جولتها الخاصة، تجاوزت حصيلة الأولى هذا الرقم بأضعافٍ حاصدةً قرابة 5 مليون دولار في أكثر من شهر على إطلاق اكتتابها.

حالياً، تعادل حصيلة حتى الآن نحو 3.8 ضعفاً بالمقارنة مع نظيرتها لعملة بانانا غان (Banana Gun)، ما يُظهر مدى ثقة المستثمرين بآفاق نظام عملة سنورتر (Snorter) التقني. بالمقارنة، فقد سجّلت أحجام تداول عملة BANANA مؤخراً 293 مليون دولار في 7 أيام فقط، وأسهم هذا النشاط في دفع سعرها إلى أعلى مستوياته المُسجلة على الإطلاق عند 78.70$.

وبناءً على جولتها التمويلية الخاصة، تضاعفت القيمة السوقية لعملة بانانا غان (Banana Gun) بنحو 230 ضعفاً، وفيما استقرّت قيمتها السوقية حالياً عند 56 مليون دولار وقيمتها حول 14.81$، ما يزال المستثمرون الأوائل على ربحيةٍ تقدر بنحو 46.7 ضعفاً.

في المقابل، تُعادل القيمة الإجمالية للمعروض الكلي لعملة سنورتر (Snorter) -وفق المعروض الكلي وسعر الاكتتاب- تقريباً نظيرَتها الحالية لعملة بانانا غان (Banana Gun)، حتى قبل أن يتم إدراج الأولى في المنصات.

وتُسلط هذه المقارنة الضوء على حجم الإمكانات المستقبلية، فإذا تفوقت عملة سنورتر (Snorter) على حصيلة جولة التمويل الخاصة بعملة بانانا غان (Banana Gun) قبل إطلاقها في السوق المفتوحة، سيبقى السؤال عن أيّ مدى قد ترتفع قيمة عملة SNORT بمجرّد إدراجها في منصات رئيسية؟

ونظراً للمزايا التقنية التي يوفرها روبوت سنورتر ((Snorter Bot مقارنةً بروبوت بانانا غان Banana Gun))، قد تتسع الفجوة بين العملتين بمجرّد إطلاق الأولى للتداول.

روبوت سنورتر يوفر ميزة اقتناص الفرص الجديدة بخلاف الروبوتات التقليدية مع استفادته من سرعة معالجة بلوكتشين سولانا للمعاملات

يتجلى تفوّق عملة سنورتر (Snorter) على عملة بانانا غان (Banana Gun) في عملها على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain)، ما يسمح لروبوت سنورتر (Snorter Bot) بمعالجة المعاملات بسرعةٍ فائقةٍ دون معاناة الازدحام أو رسوم التحويل (الغاز) التي غالباً ما تثقل كاهل الأنظمة القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain).

مع ذلك، فإن غالبية الروبوتات الرائدة العاملة على تيليجرام -بما فيها روبوت بانانا غان (Banana Gun) ومايسترو (Maestro)- ترتكز على بلوكتشين إيثيريوم. ورغم توسّع كليهما لدعم شبكاتٍ أخرى، إلا أنهما ما زالا مقيدين ببطء المعاملات وارتفاع التكاليف التشغيلية.

لذا، فمن الأنسب مقارنة روبوت سنورتر (Snorter) بروبوت تورجان (Trojan) القائم على بلوكتشين سولانا ولكنّه يعمل فقط ضمن نظام سولانا التقني، بينما تم تصميم روبوت سنورتر بما يتيح له التوسع إلى شبكاتٍ أخرى، ومن المقرر إطلاق نسخته على بلوكتشين إيثيريوم على أن يتوسَّع بعدَها لدعم بلوكتشين بينانس (BNB Chain) وشبكتي بوليجون (Polygon) وبيس (Base) لاحقاً.

فعلى العكس من روبوت Banana Gun الذي يقوم بتنفيذ التداولات تلقائياً بعد توفير مستخدميه عنوان العقد، يقوم روبوت سنورتر بخطوة إضافيةٍ تتمثل باكتشاف العملات الجديدة قبل رَواجها مع استبعاد العقود التي تنطوي على مخاطرَ لافتةٍ، فضلاً عن توفيره تنبيهاتٍ لحظية عبر تيليجرام، إذ تنطوي تقنية روبوت Snorter على ذكاء متعدد الطبقات، حيث يقوم بمسح مستمر لقوائم معاملات بلوكتشين سولانا وتغذيات المدققين ومجمّعات السيولة لانتقاء أبرز العملات الوليدة لحظياً.

بعد ذلك، تتمَّ تصفية العملات المُرشحة عبر نظام تحليل آلي للعقود الذكية والسيولة لإزالة ذات العقود الاحتيالية والمخاطر ومجمّعات السيولة الشحيحة قبل إصدار أي تنبيه، والنتيجة هي مُحرك اكتشافٍ مدفوع بالبيانات يُمكّن المتداولين من اتخاذ إجراءاتٍ بشأن فرص استثماريةٍ مؤكدة قبل أن ينتبه إليها البقية.

محللون يرون إمكانية تضاعف قيمة العملة عشرات أو حتى مئات المرات مع اقتراب إدراج عملة سنورتر (Snorter) في المنصات

عند أخذ حصيلة الاكتتاب المثيرة والمزايا التقنية الفريدة معاً في الاعتبار، يَسهُل معرفة سبب تمتع الآفاق المستقبلية لسعر عملة سنورتر (Snorter) بهذا القدر من الإيجابية؟ مع توقع بعض المُحللين -كمحللي InsideBitcoins- إمكانية تضاعف قيمتها بنحو 30 ضعفاً بعد إطلاقها في السوق المفتوحة، وهو أقل من ارتفاع سعر عملة بانانا غان (Banana Gun) البالغ 46.7 ضعفاً، ولكنه لا يزال يدل على ثقةٍ قويةٍ بالسوق.

وفيما يتوقع آخرون -بمن فيهم محللو موقع كريبتونيوز (CryptoNews)- إمكانية بلوع سعرها 1.21$ هذا العام وبالمقارنة مع سعر اكتتابها الحالي، قد يعني هذا مكاسبَ محتملة بنحو 11.2 ضعفاً، حتى دون احتساب زخم السوق ككلّ.

المصدر: https://cryptonews.com/price-predictions/snorter-token-price-prediction/

من ناحيةٍ أخرى، بدت توقعات Borch Crypto أكثر طموحاً، حيث توقع في فيديو حديثٍ له إمكانية تضاعف قيمة عملة سنورتر (Snorter) بنحو 100 ضعفٍ، ما يعكس زيادة حماس المستثمرين لروبوت التداول على تيليجرام القائم على بلوكتشين سولانا.

وبنظرة أكثر شمولاً، يبقى هذا المعدل دون ارتفاعات عملة بانانا غان (Banana Gun)، إلا أنه يُبرز تنامي التوقعات بإمكانية اتباع عملة سنورتر (Snorter) مساراً مشابهاً، مع كون التوقعات الحالية لا تزال متحفظة حتى يقدم المشروع أول مقاييس أدائه الفعلية.

مستقبلاً، قد تدعم الركائز الأساسية للعملة مسارَها الصاعد، وسيُطلق المشروع قريباً الاستخدامات الوظيفية لعملة سنورتر (Snorter) بما فيها الحوكمة الداخلية والوصول إلى ميزاتٍ حصريةٍ، بالإضافة إلى مزاياها الحالية كتوفير عوائد الرهن ورسوم التداول المُخفضة البالغة فقط 0.85%، وهي الأدنى بين روبوتات التداول على تيليجرام.

وقد تؤدي هذه الميزات -جنباً إلى جنب مع الطلب القوي على الاكتتاب- إلى تقليل المعروض المتداول وتدعم ارتفاع السعر بمجرّد بدء تداول العملة في السوق.

الفرصة الأخيرة لشراء عملة سنورتر (Snorter)

قد يُحدد الأسبوع الأخير من اكتتاب عملة سنورتر (Snorter) ذلك الذي سيتمكن من تحقيق أعلى المكاسب الممكنة، علماً أن اكتتابها الحالي هو الطريقة الوحيدة لشراء العملة الواعدة بأدنى سعر ممكن. ولشرائها، يُمكنكم زيارة موقعها الرسمي ومبادلة ما بحوزتكم من عملة سولانا (Solana-SOL) أو عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC) بما يوازيها، أو شراؤها بالفيزا والماستركارد.

كذلك، يُمكنكم رهن مشترياتكم من عملة سنورتر (Snorter) فور شرائها والاستمتاع بعائد رهن متغير (APY) تبلغ نسبته حالياً 109% سنوياً.

كما يُمكنكم استخدام محفظة غير وصائيةٍ معتمدة من بروتوكول WalletConnect كمحفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST)، والتي ذاع صيتها كإحدى أفضل محافظ الكريبتو وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) المتاحة في القطاع، وأبرز مزاياها أنها تتيح لكم استعراض أرصدتكم ضمن تطبيقها، ما يُسهل عليكم عملية تحصيل أرصدة عملات سنورتر (Snorter) فورَ إطلاقها، كما يتمتع مالكوها بوصول حصري لعملات مشاريع الكريبتو الواعدة عبر أداة العملات المنتظرة ((Upcoming Tokens.

أخيراً، يُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store. وللبقاء على اطلاع بأحدث مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي X وإنستجرام.