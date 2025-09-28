إعلان اسم مرشح متساهل لتولي رئاسة الفيدرالي قد يحفز انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بقوة وفقاً لنوفوجراتز (Novogratz)

أشار نوفوجراتز إلى أن الترشيح المُحتمل لأحد متبني سياسة التيسير النقدي لخلافة جيروم باول يُمثل لحظة حاسمة للأصول الرقمية.

يرى مايك نوفوجراتز(Mike Novogratz) -الرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال (-(Galaxy Digital إمكانية انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) بقوة إذا تبيّن أن المرشح المنتظر لرئاسة الفيدرالي الأمريكي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية.

نقاط رئيسية: مايك نوفوجراتز يرى أن ترشيح أحد متبني سياسة التيسير النقدي لرئاسة الفيدرالي قد يمثل “أقوى محفزات ارتفاع عملة بيتكوين (Bitcoin)”، ما قد يدفع سعرها للانطلاق صوب 200,000$.

نوفوجراتز حذر من أن تحولاً كهذا قد يُضر باستقرار النظام المالي الأمريكي، لكنْ قد يترتب عليه مكاسب ضخمة لأسواق الكريبتو.

ردود فعل السوق قد تظل طفيفة حتى الإعلان الرسمي عن اسم المرشح، وبعض المُحللين يَرَون أن مخاطر الضعف تُحدق بالدولار الأمريكي.

أثناء حديثه في مقابلة على اليوتيوب مع مستثمر الكريبتو كايل تشاس (Kyle Chasse)، أشار نوفوجراتز إلى أن الترشيح المُحتمل لأحد متبني سياسة التيسير النقدي لخلافة جيروم باول (Jerome Powell) على مقعد رئاسة الاحتياطي الفيدرالي كلحظةٍ حاسمةٍ للأصول الرقمية، مضيفاً أن إعلاناً كهذا “سيُعد أحد أقوى المحفزات المنتظرة لانطلاقة عملة بيتكوين (Bitcoin) والعملات الرقمية الأخرى”.

نوفوجراتز: التحوّل إلى التيسير النقدي قد يشعل شرارة انطلاقة قوية لأسواق الكريبتو

تحدث نوفوجراتز عن أنّ التحوّل إلى التيسير النقدي -وبخاصةٍ إذا انطوى على خفض أقوى لمعدلات الفائدة- يُمكنه إشعال انطلاقةٍ قويةٍ للأسعار، وتابع قائلاً: “هل يُمكن أن يصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 200,000$؟ بالطبع يمكنه”، مُشيراً إلى أن سيناريو كهذا يُمكنه إشعال فتيل “ارتفاعاتٍ صاروخية”، ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية رئيس الفيدرالي الحالي جيروم باول (Jerome Powell) في شهر أيار/مايو 2026.

فتبعاً لتقارير، ينظر الرئيس دونالد ترامب في قائمة المرشحين المحتملين التي تضم كيفن هاسيت (Kevin Hassett) وكريستوفر والر (Christopher Waller) وكيفن وارش (Kevin Warsh) لخلافة باول، فكلٌّ منهم يتبنى آراء مختلفة حول السياسة النقدية. فعلى سبيل المثال، دعا والر إلى تسريع خفض معدلات الفائدة في شهر تموز/يوليو من هذا العام.

من جانبه، أكد نوفوجراتز أنّ سيناريو كهذا سيكون له تداعيات كبيرة، موضحاً أنه ربّما “يضرّ كثيراً بالولايات المتحدة”، ومُحذراً من أن استقلالية الفيدرالي قد تكون محل خطر. مع ذلك، قد يكون التأثير قصير الأجل على عملة بيتكوين (Bitcoin) مضاعفاً، فمن المتوقع “ارتفاعُ سعرُ الذهب بقوة ومعه سعر عملة بيتكوين (Bitcoin)” إذا تأكد اختيار مرشح داعم لاتباع سياسات تيسير نقدي حادة.

يُذكر أن هذه التعليقات تعكس مخاوف مراقبي السوق، حيث قال داليب سينغ (Daleep Singh) -نائب رئيس PGIM Fixed Income- مؤخراً إن موازين عضوية اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) قد تتغير جذرياً بعد عام 2026، مسلطاً الضوء على المخاطر المُحدقة بعملة الدولار الأمريكي (USD)، موضحاً أن توازن المخاطر “يميل إلى جانب الضعف”.

وفقاً لنوفوجراتز، قد تظل ردود فعل السوق طفيفة حتى يُصبح هذا الترشيح رسمياً، مضيفاً: “لا أعتقد أن السوق ستُصدّق أن ترامب سيتخذ خطواتٍ متهورةً كهذه حتى يقوم بها حقاً”.

وجاءت أولى إجراءات خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة -والتي بلغت 25 نقطة أساس في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري- متوافقة مع التوقعات إلى حد كبير، وفي حال تسارعت خطوات الرئيس المقبل في هذا الاتجاه، فقد يثير ذلك موجة تدوير الاستثمارات باتجاه العملات الرقمية، وكما أشار نوفوجراتز: “ستنقلب الوضعية تماماً إذا تحقق هذا السيناريو”.

الرئيس التنفيذي لشركة Hex Trust: البنوك الأمريكية ستوفر قريباً خدمات مرتبطة بعملة بيتكوين (Bitcoin)

يعتقد أليسو كواجليني (Alessio Quaglini) -الرئيس التنفيذي لشركة Hex Trust- أن البنوك الأمريكية على وشك تبني عملة بيتكوين (Bitcoin) على نطاق واسع فور وضوح المشهد التنظيمي، متوقعاً أنه خلال أشهر ستُوفر غالبية البنوك الأمريكية خدمات الحفظ الوصائي والتداول والإيداع لمالكي عملة بيتكوين (Bitcoin)، مُضيفاً أن التدابير التنظيمية الأمريكية تُمثل “المعيار العالمي” للتبني المؤسساتي.

تأسست شركة Hex Trust في عام 2018، وتوفر خدماتٍ مؤسساتية تتعلق بالحفظ الوصائي والتداول والإقراض والرهن عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، ولديها أكثر من 200 موظفٍ يُسهّلون إتمام الصفقات المؤسساتية بين مليون مستخدم، وتستهدف الشركة تحقيق إيراداتٍ قدرها 20 مليون دولار بحلول عام 2025 وتتم دراسة خطوة طرح أسهمها للاكتتاب العام مستقبلاً.

أيضاً، يرى كواجليني أيضاً أن العملات المستقرة جاءت لتقلب الموازين، إذ يُمكنها أن تحل محل نظام سويفت (SWIFT) المُسهل لعمليات الدفع الدولية. وبخلاف شركات الكريبتو المُدرجة في الولايات المتحدة المُعتمدة على أنشطة تداول صغار المستثمرين، تُركز إستراتيجية Hex Trust على توفير البنية التحتية للمؤسسات وتجنّب التعرض المباشر لتقلبات أسواق الكريبتو.