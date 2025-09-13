عملات رقمية مرشحة للنمو بمقدار 100 ضعف ومتاحة للشراء اليوم – 13 أيلول/سبتمبر

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

مع تخطي القيمة الإجمالية للأصول الرقمية عتبة 4 تريليون دولار مُجدداً بعد تراجعها نتيجة بيانات التضخم مؤخراً، إليكم 3 عملات واعدة يقل سعرها عن 1$ وتُعد من بين أكثر عملات الميم إثارةً متاحةً للشراء اليوم أمام الراغبين بالاستثمار في مشاريع قد تحمل مكاسبَ ضخمة قبل الموجة الصاعدة القادمة.

فدعونا نستكشف أسرار الضجة القوية المُثارة حولها ولماذا يعتبرها الكثيرون من أكثر العملات المرشحة لمضاعفة قيمتها بنحو 100 مرة خلال الأشهر والأعوام المقبلة.

عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI): مُحبو عملات الميم يوصون بشراء شبيهة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد تخطي حصيلة اكتتابها عتبة 2 مليون دولار

ظهرَ مُتحدٍّ جديد لعملة دوجكوين (Dogecoin) يتميز بنكهته الفريدة، وهو عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) التي تُسوّق لنفسها باعتبارها النسخة المحسنة من عملة الميم الأصلية؛ فنظراً للقيمة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها عملة دوجكوين (Dogecoin)، أصبحت تقلباتها السعرية أقل حدةً وأكثر ارتباطاً بالعملات الرقمية البارزة مثل عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)، وبخاصةٍ بعد انطلاقتها القوية خلال موجة ارتفاعات عام 2021 الجنونية. لذا، بدأت حدة تقلباتها تهدأ شيئاً فشيئاً رغم احتفاظها بريادة فئة عملات الميم.

بالتالي، تواصل عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) اكتساب رواج متزايد بين المُستثمرين الباحثين عن الاستثمار في عملات ميم أكثرَ مخاطرةً وتوفيراً للمكاسب الممكنة عقبَ نجاح اكتتابها بجمع أكثر من 2 مليون دولار خلال أسابيع قليلة على انطلاقه، فهي مصممةٌ للعمل وفق معيار ERC-20 وتُركز كثيراً على التفاعل المجتمعي وخصوصاً عبرَ قنوات تيليجرام وديسكورد، مع مسابقات تداول وفعالياتٍ مشتركةٍ لتعزيز الولاء بين المشاركين.

وتتمتع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بمعروض كلي يبلغ 150.24 مليار عملة MAXI، تم تخصيص 25% منه لدعم صندوق ماكسي (Maxi Fund) المُخصص لتمويل أنشطة التسويق وعقد الشراكات، كما سيتمتع مالكو العملة بعوائد رهن مجزيةٍ بمعدلٍ يبلغ حالياً 155% سنوياً، على أن تتراجع هذه العوائد تدريجياً مع زيادة قاعدة المستخدمين.

ويبلغ سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) خلال مرحلة الاكتتاب الحالية 0.000257$، ومن المقرر ارتفاعه خلال 3 أيام بحلول مرحلته الجديدة. ويمكنكم شراء العملة باستخدام محفظة كريبتو كمحفظة ميتاماسك (MetaMask) أو محفظة بيست واليت (Best Wallet)، أو بواسطة الفيزا والماستركارد. ولمتابعة آخر المستجدات، تابعوا حسابات المشروع الرسمية على منصتي X وتيليجرام.

لزيارة الموقع الرسمي للاكتتاب اضغط هنا

عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE): اكتتاب مثير تجاوزت حصيلته المليون دولار لعملة ميم من الجيل الجديد تثري ثقافة الميم بآلية التعدين من أجل الكسب (M2E)

تُعد عملة بيبي نود (PepeNode) ​​إحدى أحدث عملات الميم المُصممة للعمل وفق معيار ERC-20، وسرعان ما اكتسبت زخماً واسعاً بفضل نموذجها المبتكر ونجاح اكتتابها المبكر، حيث جمعت خلال أسبوعين فقط أكثر من مليون دولار، ما يعكس الاهتمام المتنامي بها.

فعملة بيبي نود (PepeNode) تُعَد أولى عملات الميم الموفرة لآلية “التعدين من أجل الكسب” (M2E)؛ فبدلاً من توفير آلية رهن تقليدية، فإنها تُضفي على العملية طابع الإثارة بإتاحتها للمستخدمين إنشاء عُقَدِ تعدين رقمية افتراضية، وكلما أنشأ مالكو عملة بيبي نود (PepeNode) عقد تعدين أكثر ازدادت عوائدهم، ما يُشجّع على تجميع العملات والمشاركة النشطة داخل المجتمع ويُعزز الطلب المستدام على العملة.

ويُمكن لراهني العملة حالياً كسب عوائد سنوية (APY) تبلغ 1,338% حالياً، مع انخفاض هذه النسبة تدريجياً مع انضمام المزيد من المشاركين إلى مجمع الرهن، ما يعني تلقي أوائل المشاركين أعلى العوائد.

أما حالياً، فيتم بيع عملة بيبي نود (PepeNode) مقابل 0.0010533$ على الموقع الرسمي للاكتتاب، مع زياداتٍ تدريجيةٍ كلَّ بضعة أيام حتى انتهاء الاكتتاب. ويُمكنكم متابعة حسابات مشروع عملة بيبي نود (PepeNode) الرسميّة على منصتي X وتيليجرام لمتابعة آخر المستجدات.

لزيارة الموقع الرسمي للاكتتاب اضغط هنا

عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE): عملة ميم تعطي الأولوية للمتداولين ويمكنكم شراؤها اليوم مقابل 0.001$ فقط

تُعَد عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) إحدى عملات الميم المهتمة بحشد مجتمع قوي من المتداولين، وتم إطلاق هذه العملة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) آنفاً هذا العام بعد نجاح اكتتابها بجمع أكثر من 74 مليون دولار، ليُصبح أحد أقوى اكتتابات عملات الميم على الإطلاق، ويُخطط فريقها حالياً لنقلها إلى العمل على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain).

ومنذ أواخر أيار/مايو الماضي، ارتفعت قيمة نسخة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم بأكثر من 250%، ورغم مرور سعرها بتصحيح طفيفٍ بنسبة 3%، تفوَّق أداؤها اليومي هذا الأسبوع على منافسيها من أبرز عملات الميم -مثل عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة بيبي (Pepe-PEPE).

وتقوم فكرة العملة على دمج طاقة ثقافة الميم مع نظام تداول تقني متكامل، فهي تتيح لمالكيها متابعة منصاتٍ مجتمعية خاصةٍ بالتداول تتشارك إشارات التداول والبيانات المعمّقة وأدوات تصميم الإستراتيجيات.

وفيما لن يؤثر انتقال العملة إلى بلوكتشين سولانا على معروضها الكلي، فإنه يُوفر مُحفزاً إضافياً للارتفاع؛ فكلُّ عملية شراء على بلوكتشين سولانا سيقابلها حرق لكمٍّ مماثلٍ من نسختها العاملة على بلوكتشين إيثيريوم بمعدل 1:1، ما يضمن توازن المَعروض وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إليها.

فهذه الخطوة تتيح للعملة التمتع بمزايا سرعة شبكة معاملات سولانا، ورسومها الزهيدة، وقابليتها للتوسع، فضلاً عن إتاحة وصولها إلى نطاق أوسَع من المستثمرين. واليوم، يتم بيع نسخة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) القائمة على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) مقابل 0.001$ عبر الموقع الرسمي، ومن المقرر إدراجها في المنصات قريباً، فابقوا على اطلاع بآخر مستجداته عبر متابعة حسابات عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe) الرسمية على منصتي X وتيليجرام.