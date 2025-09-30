الإصدار الجديد لنموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة باي (Pi Network-PI) نهاية عام 2025

وفقاً لتحليلات البيانات المتوسّعة باستمرار لنموذج الذكاء الاصطناعي ChatGPT، فإنه يعتقد بمقدِم تطوراتٍ مثيرة لمالكي عملات ريبل (Ripple) وسولانا (Solana) وباي (Pi Network) في الربع الأخير من العام.

إخلاء المسؤولية: العملات الرقمية تُعد فئة أصولٍ عالية المخاطر، وهذه المقالة مُعدّةٌ لأغراض إعلاميةٍ فقط ولا يمكن اعتبارها نصيحةً استثماريةً بأيّ شكلٍ كان؛ فمن الممكن أن تخسروا رؤوس أموالكم بالكامل.

ترى برمجية المحادثة الثنائية تشات جي بي تي (ChatGPT) -المنتَجُ الأشهر لشركة OpenAI- التي تم تحديثها إلى إصدار الجيل الخامس الأكثر تطوراً حتى الآن أنه بإمكان عملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة باي نيتوورك (Pi Network) توفيرُ مكاسبَ قويةٍ لمستثمريها في الربع الأخير من العام.

ومن الواضح أنّ سعرَ عملة بيتكوين (Bitcoin) يواصل الاستعداد لإعادة اختبار أعلى مستوياته المسجلة في آب/أغسطس الفائت حتى الآن عند 124,128$ رغم معاناته في شهر أيلول/سبتمبر وتراجعه الحاد خلاله.

فعلى الصعيد التنظيمي، يبدو قطاع الكريبتو داخل الولايات المتحدة متطلعاً لوضوح تنظيمي طال انتظاره، وبخاصةٍ بعد توقيع الرئيس ترامب قانون GENIUS آنفاً هذا الصيف ليصبح سارياً، وهو أول قانون في البلاد يُلزم مُصدري العملات المستقرة الاحتفاظ باحتياطياتٍ موازية لمعروضها بالكامل، تبعه بوقتٍ قصير إطلاق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مبادرة “مشروع الكريبتو” (Crypto Project) الهادفة إلى المواءمة بين قوانين الأوراق المالية والأصول القائمة على البلوكتشين.

ووفَّرَ هذا التحوّل في السياسات التنظيمية قاعدة انطلاق قوية لموجة ارتفاع أسعار العملات البديلة المنتظرة؛ فتبعاً لتوقعات ChatGPT، يُمكن لعملة ريبل (Ripple) وعملة سولانا (Solana) وعملة باي (Pi Network) تصدر قائمة الرابحين خلال الأشهر المقبلة.

عملة ريبل (Ripple-XRP): نموذج ChatGPT يتوقع قفزة بنحو 7 أضعاف تتيح لسعرها بلوغ 20$

يرى نموذج ChatGPT إمكانية تضاعف قيمة عملة ريبل (Ripple) إلى 20$ نهاية عام 2025، أي قرابة 7 أضعاف مستواه الحالي البالغ 2.88$.

فقد شهد أداء سعر عملة ريبل (Ripple) عاماً استثنائياً مكنه من تجاوز أعلى مستوياته المسجلة على الإطلاق عام 2018 عند 3.40$ ببلوغه 3.65$ في 18 تموز/يوليو الماضي، ليتبعه تصحيح بنسبة 22% دفعه للاستقرار عند مستواه الحالي.

فما تزال مكانة عملة ريبل (Ripple) العالمية آخذةً بالتطور، بدليل إشادة صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال بدورها عام 2024 كحلٍّ عملي لتسهيل التحويلات الدولية بتكلفةٍ زهيدة في الأسواق الناشئة.

كما أسدلت شركة ريبل (Ripple Labs) الستارَ على آخر فصول نزاعها القضائي الممتد مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) آنفاً هذا العام إثر تراجع الأخيرة عن طلب استئناف الحكم القضائي الصادر عام 2023، والذي قضى بأن مبيعات عملة ريبل (Ripple) لصغار المستثمرين لا تُعد تعاملاتٍ غير مصرّح بها في أوراق مالية، ما أزال الغموض التنظيمي عن كاهل عملة XRP وغيرها من العملات البديلة.

ولعلَّ ذلك ما دفع نموذج ChatGPT لتوقع أن يتراوح سعر عملة ريبل (Ripple) بين 5$ و10$ بحلول عام 2026، مع إمكانية بلوغه 20$ إذا أقرّت إدارة ترامب تشريعات الكريبتو المتوقعة، فضلاً عن إمكانية موافقة SEC على عدد من الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق تداول فوري لعملة ريبل في البورصة (XRP Spot ETFs) بحلول منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، ما قد يتيح للعملة تلقي استثماراتٍ مؤسساتية قوية.

كما أن مؤشرات التحليل الفني تدعم توقعات الارتفاع؛ فبينما تشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة حالياً إلى 46 ما يمنحها متسعاً للانطلاق، توحي هيكلية المخطط البياني الإيجابية -كتشكل نموذج الراية المبشر لثلاث مراتٍ عبر مستويات الدعم والمقاومة هذا العام- بإمكانية حدوث اختراق قوي وشيك.

ويتيح هذا لسعر عملة ريبل (Ripple) الانطلاق صوب 4$ في تشرين الأول/أكتوبر مستفيداً من مكاسبه البالغة 354% في آخر 12 شهراً، والتي أثبتت أن العملة كانت أكثر توفيراً للمكاسب مقارنةً بتوفير عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) مكاسبَ بنسبة 71% و56% توالياً.

عملة سولانا (Solana-SOL): التكهنات بشأن إطلاق صناديق متداولة في البورصة (ETFs) للعملة وازدهار النظام التقني يمكنهما دفع سعرها لبلوغ 600$

تواصل بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) ترسيخ مكانتها في قائمة نظم البلوكتشين الموفرة للعقود الذكية، بدعم من قيمتها السوقية البالغة حالياً 112.8 مليار دولار والقيمة الإجمالية المحجوزة (TVL) ضمن نظامها التقني البالغة قرابة 11.27 مليار دولار، مع استمرارها باجتذاب جموع المطوّرين وكبار المستثمرين.

يأتي ذلك وسط تزايد التكهنات بشأن إمكانية الموافقة على إطلاق صناديق متداولة في البورصات الأمريكية للعملة (Solana ETFs)، ما يُعزز التوقعات بقدرتها على اجتذاب استثماراتٍ قوية مماثلةٍ لتلك التي شهدتها نظيرتها لعملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

وممّا زاد من قوة هذه التكهنات طرحُ الرئيس ترامب إمكانية إدراج عملة سولانا (Solana) في احتياطيات الكريبتو الوطنية المستقبلية، إلا أنها ستخضع لسياسة “الاحتفاظ بأرصدتها فقط”، بمعنى الاحتفاظِ بأرصدة العملة المُحصّلة عبر المصادرات الحكومية، لا عبرَ شرائها من السوق المفتوحة، بعكس عملة بيتكوين (Bitcoin).

أما فنياً، فقد لامس سعر عملة سولانا (Solana) علامة 250$ في كانون الثاني/يناير ليتعافى حالياً إلى 207,00$ بعد مروره بموجة تصحيح دفعته إلى 100$ في نيسان/أبريل. وخلال الأسبوع الماضي، تأرجَح مراراً حول مستوى 220$ مقترباً من أعلى مستوياته المسجلة هذا العام.

وبعد اختراقه نمط الوتد الهابط، يتوقع نموذج ChatGPT إمكانية بلوغ سعر عملة سولانا (Solana) علامة 600$ بنهاية العام، أي إلى ضعف أعلى مستوياته المُسجّلة على الإطلاق عند 293.31$، لكنّ هذا السيناريو يبقى مرهوناً بتوفير SEC إطاراً تنظيمياً مواتياً لأصول القطاع لاحقاً هذا العام.

عملة باي نيتوورك (Pi Network-PI): نموذج ChatGPT يتوقع نمواً قوياً بفضل نموذج التعدين بمجرد النقر

تشتهر عملة باي (Pi Network) بريادتها لنموذج “التعدين بواسطة النقر” عبر الهواتف الذكية، والذي يسمَحُ للمستخدمين بكسب أرصدة من العملة بمجرّد الدخول إلى التطبيق والنقر يومياً.

ويبلغ سعر عملة باي نيتوورك (Pi Network) حالياً 0.2655$ تقريباً، ويتوقع نموذج ChatGPT -في أفضل الأحوال- ارتفاعه إلى 3$ مع نهاية العام ليُحقق بذلك زيادةً كبيرةً تجاوزت 11 ضعفاً، ونظراً للتحديثات الجديدة التي أدخلها الفريق على البلوكتشين الرئيسية، فقد تجد التوقعاتُ الإيجابية ما يدعمها.

فقد واصل المطورون طرحَ تحديثاتٍ جديدة على مدى الأسابيع الأخيرة، بدءاً من إصدار 19 وصولاً إلى الإصدار 23 مع إمكانية تنفيذه على البلوكتشين الرئيسية قريباً، ما قد يتيح للعملة استعادة زخمها المفقود.

فمنذ إطلاق البلوكتشين الرئيسية في شباط/فبراير 2025، شهد سعر عملة باي (Pi Network) تقلباتٍ شديدةً بدأت بقفزة قوية بنسبة 171% في أيار/مايو، وتشير قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة حالياً إلى 29 ما يعكس تراجعاً قوياً لقيمتها ويتيح لها ارتدادةً قوية.

وقد تُمثل استعادة السعر أعلى مستوياته المسجلة في شباط/فبراير عند 2.99$ هدفاً معقولاً، وإن كان بالغ الطموح. وحتى لو لم يتحقق هذا التوقع تماماً، فإن حلول تشرين الأول/أكتوبر الصاعد عادةً لأسواق الكريبتو قد يدعم انطلاقه صوب 1$ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

عملة ماكسي دوج (MAXI Doge-MAXI): عملة ميم جديدة تستهدف تكرار نجاحات رائدة عملات الميم بحشد مجتمع مثير من المغامرين

للمُستثمرين الباحثين عن مغامراتٍ عالية المخاطر بعيداً عن توقعات ChatGPT السابقة، تُقدم عملة ماكسي دوج (MAXI Doge) نفسَها باعتبارها “الشقيقة المغامِرة” لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، والتي تُشبع إثارة المضاربات عالية المخاطر والمُغامرة كعنصرٍ أساسي في ثقافة عملات الميم.

فبينما تطوّرت عملة دوجكوين (Dogecoin) لتُصبح أحد أبرز الأصول الرقمية، تتبنى عملة ماكسي دوج (MAXI Doge) جانب المضاربة منها بالذات، ما مكن اكتتابها من جمع أكثر من 2.6 مليون دولار خلال الشهر الأول فقط على انطلاقه.

فقد تم تصميم عملة ماكسي دوج (MAXI Doge) القائمة على بلوكتشين إيثيريوم (Ethereum Blockchain) للعمل وفق معيار ERC-20 مستهدفةً حشد دعم مجتمعي قوي عبر قنواتها على منصتي تيليجرام وديسكورد، بالإضافة إلى إطلاق مسابقات تداولٍ مثيرة، وشراكاتٍ مع مشاريع أخرى.

يُذكر تخصيص 25% من معروضها الإجمالي البالغ 150.24 مليار عملة MAXI لدعم صندوق ماكسي (Maxi Fund) المخصّصةِ مواردُه للتسويق والشراكات، كما يتيح ميزة الرهن خلال الاكتتاب، والتي تتيح حالياً عوائد سنوية بنسبة 129%، ومن المنتظر تراجعُها مع ازدياد المشاركة في مجمّع الرهن.

ويبلغ سعر عملة ماكسي دوج (MAXI Doge) خلال مرحلة الاكتتاب الحالية 0.00026$ مع زياداتٍ تدريجية مقررة بتوالي مراحله، ويُمكن للمستثمرين الانضمام عبر زيارة الموقع الرسمي لمشروع ماكسي دوج (MAXI Doge) وشراء عملته الواعدة باستخدام محفظة ميتاماسك (MetaMask) أو محفظة بيست واليت (Best Wallet).

فابقوا على اطلاع دائم بآخر المستجدات من خلال متابعة حسابات مشروع ماكسي دوج (MAXI Doge) الرسمية على منصتي X وتيليجرام.