نحو 70 مسؤولاً في إدارة ترامب يمتلك أصولاً رقمية وقيمة استثمارات بعضهم تبلغ 120 مليون دولار وفقاً لأحد التقارير

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تشمل هذه المجموعة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (JD Vance) وسبعة من أعضاء ومرشحي الإدارة ممّن صرّحوا جميعاً بامتلاكهم أصولاً رقمية بقيمةٍ لا تقل عن 2 مليون دولار.

أفادت تقارير بامتلاك قرابة 70 مسؤولاً في إدارة ترامب ومُرشح للانضمام إليها عملات رقمية أو استثماراتٍ في شركات البلوكتشين تتدرّج من قيم متواضعةٍ كي تفوق 120 مليون دولار.

أبرز النقاط: 70 عضواً ومرشحاً -تقريباً- في إدارة ترامب يمتلك أصولاً رقمية أو استثماراتٍ فيها بقيمةٍ تصل أحياناً إلى 120 مليون دولار.

العديد من رواد الكريبتو السابقين الداعمين لحملة ترامب الانتخابية عام 2024 تولوا مناصب حكومية.

تزامنت مقاربة إدارة ترامب التنظيمية المتساهلة مع انطلاقة سعر عملة بيتكوين (Bitcoin).

تشمل هذه المجموعة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس (JD Vance) وسبعة من أعضاء الإدارة الحالية ومرشحين للانضمام إليها ممّن صرّحوا بامتلاكهم أصولاً رقمية بقيمة 2 مليون دولار على الأقل وفقاً لتحقيق مفصلٍ أعدّته صحيفة الواشنطن بوست (The Washington Post)، فيما أعلن الرئيس دونالد ترامب عن استثماراتٍ بقيمة 51 مليون دولار على الأقل في أصول رقمية وسط ارتباطٍ مالي عميقٍ لإدارته بقطاع الكريبتو.

قادة الكريبتو الداعمون لحملة ترامب يتولون مناصب حكومية بارزة

لعب العديد من هؤلاء المسؤولين أدواراً بارزةً في قطاع الكريبتو دعمت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب عام 2024 وتولت لاحقاً مناصب حكومية مؤثرة، لعلَّ أبرزهم سكوت كوبور (Scott Kupor) الشريك الإداري لمؤسسة Andreessen Horowitz الذي يترأس حالياً مكتب إدارة الكوادر، والمديرَ القانوني السابق لدى شركة البلوكتشين Bitfury جوناثان غولد (Jonathan Gould) الذي يترأس حالياً مكتب الرقابة على العملة.

وتشمل القائمة أيضاً سفراء ومشرّعين لدى بعضهم حقائب استثمارية شخصيةٌ تُعَد من الأكبر في القطاع، أبرزهم سفير ترامب لدى الدنمارك كين هاوري (Ken Howery) الذي يمتلك أصولاً رقمية بقيمةٍ لا تقل عن 122 مليون دولار، والسفير المبتعث إلى إيطاليا تيلمان فيرتيتا (Tilman Fertitta) مالك فريق هيوستن روكيتس (Houston Rockets)، ومدير الوكالة المالية للإسكان الفيدرالي بيل بولتي (Bill Pulte) الذي أفاد بامتلاكه أصولاً رقمية بقيمةٍ تتراوح بين 1 و2 مليون دولار.

يُذكر أنّ الاستثمار الواسع لمسؤولي إدارة ترامب في قطاع الكريبتو يشكل تحوّلاً واضحاً لكيفية رؤية أعلى المستويات الحكومية للأصول الرقمية، قي توقيتٍ يتزامن مع تبنّي الإدارة الحالية مقاربة تنظيمية متساهلة تجاه العملات الرقمية؛ حيث تشهد السياسات الداعمة لقطاع الكريبتو وتشريعات العملات المستقرة تمريرَها في الكونجرس، كما أنهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) نزاعاتها القضائية مع العديد من شركات الكريبتو، في تحوّلٍ لنهج التضييق الذي مارسته الإدارة السابقة.

وقد انطلق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) خلال هذه الفترة ليتضاعف مقارنة بالعام الماضي مسجلاً مستوياتٍ عليا جديدةً ليستفيد مستثمروها من المسؤولين مادياً، فيما بادر العديد منهم إلى بيع أصولهم الرقمية أو يُخططون لبيعها بعد الموافقة القانونية، لتكشف هذه المعلومات ارتباطاً وثيقاً بين موظفي إدارة ترامب وقطاع الكريبتو، فيما حذرت انتقادات من تضارب المصالح المحتمل والترويج لاستثمارات الكريبتو الخطيرة بين موظفي الحكومة.

Trump is making millions dumping crypto on retail while simultaneously gutting regulation



And to think Jimmy Carter put his peanut farm in a blind trust to avoid conflict of interest pic.twitter.com/l7yz34WiE5 — BuccoCapital Bloke (@buccocapital) June 15, 2025

عهد جديد للأصول الرقمية

تشير إشادة الإدارة بالأصول الرقمية إلى بداية حقبةٍ جديدة يتجذر فيها ارتباط العملات الرقمية بالسياسات الحكومية والحقائب الاستثمارية الشخصية، فقائمة كبار مستثمري الكريبتو تشمل وزير الخزانة سكوت بيسنيت (Scott Bessent) الذي قام ببيع استثماراته قبل توليه منصبه، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت إف كينيدي الإبن (Robert F. Kennedy Jr.) الذي يملك أصولاً رقمية بقيمةٍ تتراوح بين 1 و5 مليون دولار، ليستمرَّ دمج قطاع هذه التقنية في الحكومة بتولي أمثال سكوت كوبور (Scott Kupor) وجوناثان غولد (Jonathan Gould) مناصب رفيعة.

كما يؤكد استثمار سفراء في قطاع الكريبتو -أمثال كين هاوري (Ken Howery) الذي يمتلك أصول كريبتو بقيمة 122 مليون دولار- على شعبية هذه الأصول بين حلفاء ترامب.