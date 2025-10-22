رئيس معهد سياسات سولانا (SPI): الزخم سيعود إلى واشنطن العاصمة

تؤمن رئيس مؤسسة سياسات سولانا (SPI) كرستين سميث (Kristin Smith) أنّ “الزخم سيعود” إلى واشنطن العاصمة، بعد أن وصلت مدة الإغلاق الحكومي إلى ثلاثة أسابيع معيقةً تقدم موافقات مشاريع الكريبتو.

رئيس مؤسسة سياسات سولانا تتحدّث عن الإغلاق الحكومي

كتبت سميث في منشورٍ على منصة X (تويتر سابقاً) بتاريخ 20 تشرين الأول/أكتوبر: “مرت عدة أسابيع على الإغلاق الحكومي الفيدرالي في واشنطن… نعم، إنه يشكل عائقاً ولكنه ليس انحرافاً عن المسار؛ حيث تتابع أعمال الكريبتو سيرَها في العاصمة وفي وول ستريت.”

1/ We’re several weeks into the federal government shutdown in Washington.



A disruption, yes.

A derailment, no.



Crypto progress — in Washington and on Wall Street — continues.



🧵 — Kristin Smith (@KMSmithDC) October 20, 2025

وتعترف سميث أن الإيقاف الحكومي “عطّل عمل الوكالة مؤقتاً” في لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بما في ذلك موافقات الاكتتابات ومراجعات المنتجات المتداولة في البورصة (ETPs)، وأكدت أن المعهد يتوقع “تمريراً سريعاً” للعديد من الطلبات المعلقة، وأضافت: “ستُحدد المرحلة القادمة من سياسات الكريبتو كيفية ومكان حدوث الابتكار… وستعيد واشنطن فتحَ أبوابها وسيعود الزخم إليها”.

تأخير موافقات صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (ETFs) ومعاناة لجنة الأوراق المالية (SEC) من الإغلاق الحكومي

عبّر أنصار الكريبتو عن قلقهم من الإغلاق الحكومي وتأثيره على القطاع، إذ ما تزال العديد من صناديق الأصول الرقمية المتداولة في البورصة (ETFs) بانتظار الموافقة وسط هذا التعطيل الحكومي، حيث طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) من المرشحين -قبل الإغلاق- إلغاء نماذج 19-b المقدمة، واستبدالها بطلباتٍ جديدة وفق معايير الإدراج العامة.

وتكشف بيانات هذا الشهر -من شركة الأبحاث والاستشارات ETFGI- بلوغ قيمة قطاع الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية 12.70 تريليون دولار نهاية أيلول/سبتمبر، وقد ساهمت الصناديق الخاصة بالكريبتو بمبلغ 220 مليون دولار، من بينها صندوقا Bitcoin Mini Trust ETF (BTC US) وEthereum Mini Trust ETF (ETH US) التابعان لشركة Grayscale.

من جهةٍ أخرى، لم يستطع المشرّعون الأمريكيون -حتى الآن- إيجاد حل لإنهاء الإغلاق الحكومي، فقد فشل التصويت الحادي عشر على مشروع التمويل الحكومي يوم الثلاثاء، ومن المُخطط له اجتماع الأعضاء الديموقراطيين في مجلس الشيوخ مع كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الكريبتو يوم الأربعاء لمناقشة تيسير سياسات الكريبتو. ومع استمرار الاختناق السياسي، لا يزال موعد استئناف أعمال صياغة السياسات الرقمية على مستوى العاصمة غير واضح حتى الآن.