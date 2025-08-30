أحد التنفيذيين في شركة MN Capital: أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بينانس (Binance-BNB) على وشك الارتفاع بقوة، فهل بدأ موسم العملات البديلة؟

أفاد أحد التنفيذيين في شركة MN Capital بأن أسعار عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وعملة بينانس (Binance) على وشك الارتفاع بقوة بالتزامن مع وصول مؤشر موسم العملات البديلة إلى 59، وسط تدوير رؤوس الأموال المؤسساتية بعيداً عن هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC).

أشار ميشيل فان دي بوب (Michaël van de Poppe) -وهو أحد التنفيذيين في شركة MN Capital- مؤخراً إلى أن أسعار العملات البديلة الكبرى -بما في ذلك عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وعملة بينانس (Binance)- تستعد لارتفاعاتٍ سعرية قوية، حيث يقترب العديد منها من اختراق متوسطات الحركة الرئيسية فيما قد يصبح أكبر موجةٍ صاعدة لموسم العملات البديلة.

ويعتقد مستثمر صناديق التحوّط المتخصص بالعملات الرقمية أن موسم العملات البديلة على وشك أن يبدأ خلال الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة، ما قد يشعل موجة ارتفاع قوية في السوق.

عملة إيثيريوم (Ethereum) تقود موسم العملات البديلة

تحظى عملة إيثيريوم (Ethereum) بزخم ملحوظ، حيث ارتفع سعرُها بأكثر من 200% منذ أيار/مايو، وجذبت استثماراتٍ تقدر بمليارات الدولارات من المستثمرين الصغار والمؤسساتيين عبر الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) وخزائن الشركات.

Yesterday, we published our note on the top holders of Ethereum ETFs. Advisors are dominating the known holders and have pulled away from Hedge Funds. pic.twitter.com/qvP6ZGN3VI — James Seyffart (@JSeyff) August 27, 2025

فخلال أسبوع واحد فقط، قامت شركة BitMine Immersion Technologies -المختصة بإنشاء خزانة من عملة إيثيريوم (Ethereum)- بشراء عملات إيثيريوم بقيمة 2.2 مليار دولار، ما يجعلها أكبر شركةٍ تمتلك خزانة من هذه العملة في العالم بحجم يبلغ 1,713,899 عملة تقدر قيمتها بنحو 8.82 مليار دولار.

وفيما تحافظ العملة على قوتها، يبدو أنها تمهد الطريق لاحتمال ارتفاع سعر عملة سولانا (Solana). فقد تفوقت عملة سولانا (Solana) على أداء عملة إيثيريوم (Ethereum) هذا الأسبوع، وارتفع سعرها بأكثر من 15% مقارنةً بـ 7.02% فقط لعملة إيثيريوم.

دفع هذا التحول التدريجي سعر عملة سولانا (Solana) إلى أعلى مستوياته في 4 أشهر عند 215$، مع إظهار مخطط زوج عملة سولانا/عملة إيثيريوم (SOL/ETH) اتجاهاً صاعداً.

المصدر: حساب TraderMayne على منصة X

ويشهد الاهتمام المؤسساتي نمواً متزايداً، حيث تحتفظ شركة Upexi بعملات سولانا (Solana) بقيمةٍ تتجاوز 415 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى استعداد شركات Galaxy Digital وJump Crypto وMulticoin Capital لتنفيذ ما قد يصبح أحد أكبر صفقات الاستثمار المؤسساتي في عملة سولانا (Solana)، من خلال الاستحواذ على عملات بقيمة مليار دولار.

According to Bloomberg, Galaxy Digital, Multicoin Capital, and Jump Crypto are in talks with potential backers to raise about $1 billion to acquire Solana (SOL), which would mark the largest treasury dedicated to the token. Cantor Fitzgerald is acting as the lead banker for the… pic.twitter.com/jz8CsmTZTe — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 25, 2025

ويبدو أن عملة بينانس (Binance) جاهزة للمشاركة في موجة موسم العملات البديلة، حيث استعاد السعر مستوى الدعم عند 870$ بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 899.70$ في 23 آب/أغسطس، وهو يستهدف الآن مستوياتٍ غير مسبوقة.

أيضاً، أعلنت شركة B Strategy مؤخراً -وهي شركة استثمار في الأصول الرقمية أسسها مديرون تنفيذيون سابقون في Bitmain- عن إطلاق شركة خزانة مالية بقيمة مليار دولار تُركز على عملة بينانس (Binance).

وفي تموز/يوليو، حصلت شركة Windtree Therapeutics على تمويل يصل إلى 520 مليون دولار لإنشاء واحدة من أكبر الخزائن المؤسساتية لعملة بينانس (Binance)، لتنضمَّ بذلك إلى موجةٍ متنامية من الشركات العامة التي تقوم بتنويع احتياطياتها من العملات الرقمية البديلة، بعيداً عن عملة بيتكوين (Bitcoin) وعملة إيثيريوم (Ethereum).

“المرحلة الأخيرة من موسم العملات البديلة” – مدير تنفيذي يكشف السبب

أدلى المدير التنفيذي لشركة NoOnes راي يوسف (Ray Youssef) بتوقعاته إلى موقع Cryptonews حول المحفزات المُحتملة لموسم العملات البديلة، وأوضح يوسف أن عدداً من الشركات الكبرى -بما فيها Trump Media- بدأت تنظر إلى العملات البديلة البارزة مثل عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وعملة بينانس (Binance) وعملة كرونوس (Cronos-CRO) باعتبارها أصولاً احتياطية موثوقة لخزائنها المالية.

وصرّح يوسف: “يُسرع هذا الإقبال المؤسساتي حركة رأس المال بعيداً عن هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin)، وقد يشكل انطلاقةً للمرحلة الأخيرة من موسم العملات البديلة”، حيث تراجعت هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin) خلال الشهر الماضي لما دون 58%، فيما تفوّقت أكثر من 45 عملة بديلة على أداء عملة بيتكوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

المصدر: حساب IAnon01 على منصة X

وتصدّرت عملة إيثيريوم (Ethereum) هذه الموجة مع زيادة حصتها السوقية بأكثر من 2%، فيما أصبحت عملة سولانا (Solana) سريعاً الخيار المؤسساتي المفضل، وأشار يوسف إلى أن الخزائن المؤسساتية تحتفظ حالياً بأكثر من 800 مليون دولار من عملة سولانا، ويُمكن أن تتوسع هذه الخزائن إلى عشرات مليارات الدولارات في حال اتباعها مساراً مشابهاً لعملة إيثيريوم هذا العام، خاصةً مع اقتراب الإطلاقات المحتملة لصناديق تداولها الفوري في البورصة (Solana Spot ETFs).

مؤشر موسم العملات البديلة عند 59: هل سيبدأ الموسم عند مستوى 75؟

كشفت بيانات موقع Blockchain Center ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة إلى 59 بعد بقائه أسفل مستوى 55 لعدة أشهر، ويبدأ موسم العملات البديلة في الحالة الطبيعية عند 75 ويصل ذروته عادةً بالقرب من 90.

المصدر: موقع Blockchaincenter

ومن المتوقع استمرار عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) وعملة بينانس (Binance) بتحقيق مكاسب قوية؛ حيث ارتفعت احتمالية خفض معدلات الفائدة في أيلول/سبتمبر بنسبة 87%. ومن المتوقع أن يبدأ -قريباً- تدوير رؤوس الأموال باتجاه العملات البديلة متوسطة القيمة السوقية مثل عملة تشينلينك (Chainlink-LINK) وعملة سوي (Sui-SUI) وعملة هايبر ليكويد (Hyperliquid-HYPE) وعملة كرونوس (Cronos).

SEPTEMBER RATE CUT ODDS NOW 87%



BULL RUN ACCELERATING 🚀



ALTSEASON IS NEXT 🔥 pic.twitter.com/LBSO1xatFo — Carl Moon (@TheMoonCarl) August 28, 2025

على أي حال، يشهد القطاع توسعاً في خزائن عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) مع تزايد نشاط المدققين المؤسساتيين وتراجع هيمنة عملة بيتكوين (Bitcoin). ومن المتوقع أن يُحافظ تدوير رأس المال على زخمه في حال استقرار ظروف الاقتصاد الكلي الداعمة، وبحسب يوسف: “يُمكن أن يصل سعر عملة إيثيريوم (Ethereum) وعملة سولانا (Solana) إلى 5,200$ و250$ على التوالي؛ وذلك في حال استمرار الشهية المؤسساتية للعملات البديلة واستقرار ظروف السوق في الربع الأخير”.

كما أشار يوسف إلى أن عدداً من العملات البديلة التي تجذب اهتمام الخزائن المؤسساتية قد تُحقق أيضاً أداءً قوياً خلال المرحلة المقبلة.