منصة MEXC تعتذر عقب تجميدها الخاطئ لمبلغ 3 مليون دولار من أموال المستثمر المعروف باسم “الحوت الأبيض”

حظيت القضية باهتمام متزايد عقب تدخل مُحقق البلوكتشين ZachXBT، ما دفع إدارة منصة MEXC إلى إصدار بيان رسمي للرأي العام.

قدّمت منصة تداول العملات الرقمية MEXC اعتذاراً علنياً بعد أن جمّدت بالخطأ مبلغ 3 مليون دولار يعود إلى المتداول المعروف باسم “الحوت الأبيض” (The White Whale)، مُعترفةً بسوء إدارتها للقضية، ومُعلنةً عن إعادة الأموال بعد أشهر من الضغوط والانتقادات العامة.

نقاط رئيسية: اعتذرت MEXC بعد أن جمّدت بالخطأ 3 مليون دولار من أموال المتداول المعروف باسم “الحوت الأبيض”.

لقيت القضية اهتماماً واسعاً عقبَ تدخل محقق البلوكتشين ZachXBT، ما دفع إدارة المنصة إلى إصدار بيان رسمي.

تُخطط المنصّة لإطلاق قناة تسويةٍ سريعةٍ للنزاعات ضمن جهودها لتحسين الشفافية والعمليات التشغيلية.

تعود بداية الحادثة إلى تموز/يوليو الماضي، حين جمّدت MEXC حساب المتداول متهمةً إياه بانتهاك شروط الخدمة بعد أن وضع طلبَي تداولٍ في اللحظة ذاتها، وهو ما اعتبرته المنصّة تداولاً آلياً مُخالفاً.

وقد أبلغته المنصّة أن أمواله ستتم مصادَرُتها، إلا أن “الحوت الأبيض” نفى الاتهام وبدأ بحملة علنية للضغط على الشركة لإعادة أمواله.

منصة MEXC تُقرّ بالخطأ وتعتذر بعد تدخل ZachXBT

بعدَ أسابيع من الصمت، تصاعدت الأزمة عندما دافع المحقق الشهير ZachXBT علناً عن المتداول، ما زاد الضغوط على MEXC ودفعَها إلى الاعتراف بالخطأ. وفي يوم الخميس، أصدَرَت المديرة التنفيذية للإستراتيجية في MEXC سيسيليا شيو (Cecilia Hsueh) بياناً عبر منصة X (تويتر سابقاً) أقرّت فيه بالمسؤولية قائلة: “لقد ارتكبنا خطأ فادحاً. نحن نعتذر للحوت الأبيض، وأمواله قد تم الإفراج عنها ويُمكنه تحصيلها في أي وقت”. وأضافت: “لقد أخفقت بالتواصل معه، وانفعلتُ أكثرَ ممّا ينبغي، وكان عليَّ أن أكون أكثر توازناً”.

عقب الاعتذار، صرّحت شيو بأن منصّة MEXC تُخطط لإنشاء “قناة سريعة” لتسوية النزاعات المُشابهة المتعلقة بالحسابات.

In 10min — Cecilia Hsueh (@cecilia_hsueh) October 31, 2025

وادّعى الحوت الأبيض (The White Whale) أن مئات المستخدمين تواصلوا معه لمشاركة قصصهم حول تجميد حساباتهم وعدم قدرتهم على الوصول إلى أموالهم. وأثارَ الجدل موجة انتقاداتٍ حادةً من متداولين آخرين، إذ كتب المتداول المعروف بالاسم المستعار جوجي (Joji) قائلاً: “استغرق الأمر وقتاً طويلاً والكثيرَ من الغضب لنحصل على الرد المناسب. وأنا متأكدٌ تماماً أنّ هذا البيان ما كان ليُنشَرَ لو كان الشخص المَعنيُّ يمتلك مئة متابع فقط”.

بدورها، ردَّت سيسيليا شيو بصراحةٍ قائلة: “أنت لست مخطئاً، الأمرُ تطلَّب الكثيرَ ليهزَّ الشركة بأكملها، ونعملُ حالياً على ضمان ألا يتكرَّر هذا مجدداً”. وأوضحت شيو أن المشاكل الداخلية في MEXC ناجمةٌ عمّا وصفته بـ “آلام النمو”، مشيرةً إلى أن المنصّة تحوّلت من مشروع صغير إلى واحدة من أكبر عشر منصّات تداول من حيث حجم المعاملات، لكنّ فرق إدارة المخاطر والتشغيل والعلاقات العامة “لم تُواكب هذا النمو بالوتيرة نفسها”. وأضافت قائلة: “سنعمل على تغيير ذلك، فالإدارة الآن تُدرك تماماً أنّ على MEXC أن تُحسّن مستوى الشفافية لديها”.

Risk control is not trying to steal your funds. dm. — Cecilia Hsueh (@cecilia_hsueh) October 31, 2025

ارتفاع عمليات سحب عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) من MEXC بمعدل 30 ضعفاً بعد قضية “الحوت الأبيض”

أظهرت بيانات CryptoQuant أن عمليات سحب عملة بيتكوين (Bitcoin) من منصة MEXC قد شهدت قفزةً حادةً من نحو 40 عملية يومياً إلى 1,237 عملية يومياً في منتصف تموز/يوليو، بالتزامن مع تجميد أموال المتداول المعروف بـ “الحوت الأبيض”. وظلَّ معدل السحب مرتفعاً هذا الأسبوع، إذ تمّت معالجة أكثر من 1,400 عملية سحب يوم الجمعة.

وقال بعض المستخدمين إنهم يواجهون تحدياتٍ مماثلة، إذ كتب المتداول إلجا (Elja): “واجهت المشكلة نفسها والاتهامات الباطلة ذاتها. تمَّ حلها بعد 14 يوماً، لكنّني لم أعد أثق بالمنصّة بعد الآن”. واتهم آخرون منصة MEXC بأنها تجاهلت طلبات سحب لأكثرَ من عام، ما يشير إلى تنامي أزمة الثقة بين المنصّة ومُستخدميها.