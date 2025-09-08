شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تجمع 136 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إضافية مقابل 15.2 مليون دولار، لتمتلك 20,136 عملة حالياً

حققت شركة Metaplanet عائداً بنسبة 487% على ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) منذ بداية عام 2025.

أعلنت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليابانية اليوم الإثنين عن إضافة 136 عملة بيتكوين (Bitcoin) جديدة إلى خزانتها بتكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 15.2 مليون دولار، لتُحقق عائداً بنسبة 487% على ممتلكاتها منها منذ بداية عام 2025.

Metaplanet has acquired 136 BTC for ~$15.2 million at ~$111,666 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 487% YTD 2025. As of 9/8/2025, we hold 20,136 $BTC acquired for ~$2.08 billion at ~$103,196 per bitcoin. $MTPLF pic.twitter.com/nwEAv0NzQq — Simon Gerovich (@gerovich) September 8, 2025

وصرَّح سيمون جيروفيتش- (Simon Gerovich) رئيسها التنفيذي- بأن الشركة أصبحت تمتلك حالياً 20,136 عملة بيتكوين (Bitcoin) بتكلفةٍ إجماليةٍ بلغت 2.8 مليار دولار، لتُصبح سادسة ترتيب أكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة العملة بعد أن تجاوزتها منصة الكريبتو الأمريكية بوليش (Bullish) بامتلاكها 24,000 عملة. تأتي الإضافة الأخيرة بعد أسبوع من استحواذ الشركة المُدرجة في بورصة طوكيو على 1,009 عملة BTC، لتزداد حيازتها الإجمالية إلى 20,000 عملة.

شركة Metaplanet تحقق عوائد استثمارية على عملة بيتكوين (Bitcoin) بنحو 487% منذ مطلع العام

استمرت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) بتجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بقوة طوال عام 2025، فارتفعت ممتلكاتها من حوالي 12,000 عملة BTC في نهاية حزيران/يونيو إلى 20,136 عملة بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر، وأوضحت الشركة أن هذا النهج الاستثماري حقق عائداً لافتاً بنسبة 487% منذ بداية العام، وأشارت إلى أنها “تستخدم عوائد عملة بيتكوين (BTC Yield) لتقييم أداء إستراتيجية استحواذها على العملة، وهدفُ ذلك تعزيزُ ربحية المساهمين”.

يُذكر أنه خلال الفترة من 1 تموز/يوليو إلى 8 أيلول/سبتمبر 2025، أعلنت الشركة عن عوائد استثمارية على عملة بيتكوين (Bitcoin) بمعدل 30.8% في انعكاس لرسوخ نهجها؛ ويُحتسب عائد العملة من إجمالي ممتلكات الشركة في بداية الفترة مضروباً بعائدها المُحقق خلال ذات المدة.

سعر سهم شركة Metaplanet يتراجع بمعدل 2.3% في بورصة طوكيو

تسبّبت أنشطة الشراء الأخيرة لأرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) بانخفاض إضافي في سعر سهم شركة الفنادق اليابانية بنحو 2.3% في جلسة تداول بورصة طوكيو مطلع اليوم الإثنين، ليُواصل السعر تراجعه بنسبةٍ تقارب 20% مقارنةً بالأسبوع الماضي. ووصَل السهم إلى أدنى مستوى له خلال أربعة أشهر تقريباً، ليُسجّل تراجعاً بنسبة 63% مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة هذا العام وفقاً لبيانات موقع Yahoo Finance.

كما تُرجّح المؤشرات الفنية إمكانية امتداد موجة التراجع نظراً لكسر سعر السهم مستوى دعمه الحرج عند 723 ين ياباني (JPY)، فيما اتبع مؤشر القوة النسبية (RSI) مساراً هابطاً إضافة إلى تشكيل السعر لـ “تقاطع الموت”، ما يُنذر بتراجعاتٍ إضافية.

تحركات سعر سهم شركة Metaplanet، المصدر: TradingView

بناءً على ما سبق، حذّر منتقدو إستراتيجية خزانة عملة بيتكوين (Bitcoin) من أنّ نهج الاستثمار القوي فيها سيجعل أسهم الشركات أكثر عرضةً لتقلبات أسواق الكريبتو، وبيَّن الرئيس التنفيذي المؤقت لمؤسسة Web3 توماس فيكر-بوكسلر (Thomas Fecker-Boxler) لموقع Cryptonews أن “مدى استدامة توجّه ضم أرصدة الكريبتو إلى أصول خزائن الشركات سيصبح أقل اعتماداً على الحماسة المؤقتة، وأكثرَ ارتباطاً بأعباء استخدامها للرافعة المالية والميزانية العمومية التي تدعمها، لا سيّما في الحالات التي تتعلق بالسندات القابلة للتحويل النقدي، والتي تتغير قيمتها وفقاً لعائدها مقارنةً بمعدلات الفائدة”.