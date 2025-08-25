شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تزيد ممتلكاتها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في صفقة جديدة بقيمة 11.8 مليون دولار، لتصل الآن إلى حوالي 19,000 عملة بيتكوين

الشركة تسترد سنداتٍ بقيمة 20.4 مليون دولار لتقليص التزاماتها مع الحفاظ على إستراتيجية تجميع عملة بيتكوين (Bitcoin).

قامت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) بتوسيع احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin) مجدداً عبر الاستحواذ على 103 عملات إضافية بقيمة 1.736 مليار ين ياباني، أي ما يعادل حوالي 11.8 مليون دولار، ضمن إطار إستراتيجيتها المستمرة في تخزين العملة.

وتمتلك الشركة المُدرجة في بورصة طوكيو الآن ما مجموعه 18,991 عملة بيتكوين (Bitcoin)، تم شراؤها بمتوسط ​​سعر 15.05 مليون ين للعملة الواحدة، وتُقدر قيمة مخزونها بالدولار بأكثر من 2.14 مليار دولار أمريكي وفق الأسعار الحالية.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعٍ واحدٍ فقط من إضافة شركة ميتابلانيت 775 عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى ميزانيتها العمومية، ما يؤكد تركيزها الكبير على تجميع العملة.

كما تمثل الصفقة الأخيرة حلقة جديدةً فيما تُطلق عليه الشركة تسمية “عمليات تخزين عملة بيتكوين (Bitcoin)”، وهي إستراتيجيةٌ تم إطلاقها رسمياً العام الماضي لاعتماد عملة بيتكوين (Bitcoin) كأصلٍ أساسي في احتياطيات الشركة. وستستفيد ميتابلانيت بموجب هذا النهج من أسواق المال من خلال إصدار الأسهم والسندات، لتُوجّه بعد ذلك العائدات مباشرةً إلى عمليات استحواذ على عملة بيتكوين (Bitcoin).

الاسترداد الجزئي لسندات السلسلة التاسعة عشرة يُشير إلى تحسين الميزانية العمومية

في إطار إدارة ميزانيتها العمومية، قامت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) أيضاً باسترداد 3 مليار ين (حوالي 20.4 مليون دولار أمريكي) من سنداتها العادية من السلسلة التاسعة عشرة. ويعكس هذا الاسترداد الجزئي جهودَ الشركة لتحسين التزاماتها، مع الاستمرار بتركيز الاستثمار في عملة بيتكوين (Bitcoin).

ولفتت ميتابلانيت انتباهَ الأسواق المالية إلى توجهاتها الجريئة نحو الأصول الرقمية، وقد أطلق عليها مراقبو قطاع الكريبتو ي اسم “مايكروستراتيجي آسيا”، حيث تحذو الشركة حذو شركة البرمجيات الأمريكية “مايكروستراتيجي” في الاستفادة من التمويل المؤسساتي لبناء احتياطيّ ضخم من عملة بيتكوين (Bitcoin).

تُظهر الإفصاحات المالية الأخيرة تركيزَ الشركة على حقوق حيازة الأسهم لجمع التمويل. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، تم إصدار أكثر من 4.9 مليون سهم جديد بعد تنفيذ الضمانات، لتزيد من تمويل مشترياتها من العملات الرقمية.

إستراتيجية ميتابلانيت ترتكز على الاستفادة من قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) طويلة الأجل بدلاً من احتياطيات العملات التقليدية

توضح إفصاحات الشركة أيضاً استخدامها مقاييس أداء فريدة -مثل “عائد بيتكوين” و”مكاسب بيتكوين”- لقياس قيمة المساهمين بحساب عملة بيتكوين (Bitcoin) بدلاً من المقاييس التقليدية للأرباح والخسائر. وأعلنت شركة ميتابلانيت في الربع الأخير عن توليد عوائد بنسبة 29.1% من عملة بيتكوين (Bitcoin)، ما يُظهر استمرار ارتفاع حيازاتها للسهم الواحد على الرغم من انخفاض قيمة الأسهم.

ويعكس التجميع السريع لعملة بيتكوين (Bitcoin) أيضاً الدورَ المتنامي لليابان في قطاع الأصول الرقمية، في وقتٍ بدأ فيه الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة بتحفيز اهتمام المؤسسات مجدداً.

وتأتي التوجهات النشطة للشركة في ظل تقلبات الأسواق، إذ وصل سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) إلى حوالي 113,000$ في الأيام الأخيرة، متراجعاً قليلاً بعد تسجيله أعلى مستوياته على الإطلاق في وقتٍ سابق من هذا الشهر.

أما بالنسبة لمساهمي ميتابلانيت، فإن الرهان واضح لديهم. فقد أكدت الإدارة باستمرار على أن عملة بيتكوين (Bitcoin) توفر قيمة أفضل على المدى الطويل مقارنةً باحتياطيات العملات التقليدية، وأن دور الشركة يتمثل بتعظيم قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) للسهم الواحد من خلال التمويل المنضبط.