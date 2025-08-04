شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تشتري 463 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لتتجاوز قيمة احتياطياتها منها 2 مليار دولار

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أعلنت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليابانية في 4 آب/أغسطس عن إضافة 463 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى احتياطياتها المتنامية من العملة، لتزداد حصيلتها الإجمالية إلى 17,595 عملة BTC. تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الاستحواذ المكثف التي أطلقتها الشركة -المدرجة في بورصة طوكيو- أواخر عام 2024.

وتبعاً للأسعار الحالية، تجاوزت القيمة الإجمالية لممتلكات شركة ميتابلانيت من عملة بيتكوين (Bitcoin) 261.28 مليار ين ياباني حالياً، أي قُرابة 1.78 مليار دولار أمريكي غير أن الشركة تعتمد تقييماً أعلى استناداً إلى مكاسب السوق، فهي تقدّر القيمة السوقية لمحفظتها بما يُقارب 2.02 مليار دولار.

احتياطيات الشركة من عملة بيتكوين (Bitcoin) تزداد بالتزامن مع تقدمها بطلب جمع 3.6 مليار دولار عبر إصدار أسهم ممتازة

بلغت تكلفة أحدث عملية استحواذ نفّذتها شركة ميتابلانيت قرابة 7.995 مليار ين (أي حوالي 54.4 مليون دولار)، بمتوسط سعرٍ قدره 17.27 مليون ين (117,420$) لكلّ عملة بيتكوين (Bitcoin)، ويبلغ متوسط التكلفة الإجمالية عبر كافة الحيازات نحو 14.85 مليون ين (101,010$) للعملة الواحدة، ما يشير إلى مكاسب لافتةٍ غير محققة، وتأتي خطوتها الأخيرة في أعقاب إعلان الشركة -قبل أيام- عن أكثر خططها التمويلية طموحاً حتى الآن.

ففي يوم الجمعة، تقدمت شركة ميتابلانيت بطلب جمع تمويل بقيمةٍ تصل إلى 555 مليار ين (أي نحو 3.6 مليار دولار) عبر إصدار أسهم مستقبلية ممتازة؛ ومن المتوقع أن يُستخدَم هذا التمويل لتحقيق هدف الشركة طويل الأجل والمتمثل بامتلاك 210,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) بحلول عام 2027، وهو مستوى يتيح لها الانضمام إلى ركب أكبر الشركات امتلاكاً لأرصدة العملة في خزينتها كشركة مايكروستراتيجي (Microstrategy).

كما اقترحت الشركة ضمن الطلب المقدم تعديلاتٍ لزيادة عدد أسهمها المصرّح به إلى 2.72 مليار سهم، وإدخال فئتين من الأسهم المستقبلية الممتازة ذات الهيكيلية المختلفة من حيث المخاطر وآليات التحويل بهدف تعزيز مرونة جمعها التمويل اللازم لمشترياتها المستقبلية من العملة الرقمية الأبرز.

شركة ميتابلانيت تلجأ إلى الأسواق المالية لدعم توجهها المعلن في كانون الأول/ديسمبر 2024 بهدف زيادة احتياطياتها من عملة بيتكوين (Bitcoin)

منذ أن قررت ميتابلانيت اعتبار الاستثمار بعملة بيتكوين (Bitcoin) أحد أنشطتها التجارية رسمياً في كانون الأول/ديسمبر 2024، بدأت الشركة باستغلال أدوات جمع التمويل عبر أسواق المال بشكلٍ متسارع لزيادة ممتلكاتها من رائدة قطاع الكريبتو، حيث لجأت إلى طروحات الأسهم، والسندات القابلة للاسترداد النقدي، وتفعيل الممارسات اللازمة لتمويل عمليات الاستحواذ؛ يُذكر أن سلسلة إصدارات الأسهم الجديدة في تموز/يوليو ساهمت في تمويل مشترياتها الأخيرة من العملة.

كما أطلقت شركة ميتابلانيت مؤشراً مخصصاً أسمته عائد بيتكوين (BTC Yield) بهدف تتبع النسبة المئوية لنصيب السهم بمرور الوقت من تنامي حيازات عملة بيتكوين (Bitcoin) بعد احتساب العدد الإجمالي للأسهم، وقد بلغ المؤشر -للربع المنتهي في 4 آب/أغسطس- نسبة 24.6% متراجعاً من 129.4% مقارنةً بسابقه، مع بقائه إيجابياً بشكلٍ ملحوظ. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة مقاييس داخلية أخرى لاحتساب المكاسب غير المحققة من العملة بالدولار الأمريكي (USD) ونظيرتها بالين الياباني (JPY)، في محاولةٍ لتقييم القيمة المضافة للمساهمين سواءً من أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) أو المقوّمة بالين الياباني.

شركة Metaplanet تولي الأولوية لنصيب السهم من تنامي قيمة عملة بيتكوين (Bitcoin) على حساب توزيعات الأرباح

إلى جانب أنشطة تجميع أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin)، تسعى شركة ميتابلانيت (Metaplanet) إلى تقديم نفسها كأداة استثمارية تتماشى مع مصالح المساهمين، وتُبرز مؤشرات الأداء اهتمام الشركة باحتساب نصيب السهم من أنشطة التجميع على حساب الربحية قصيرة الأجل للسهم أو توزيعات الأرباح. واعتباراً من 4 آب/أغسطس، ارتفع نصيب كل 1,000سهم -باحتساب كافة الأسهم- من الحيازة الإجمالية لعملة بيتكوين (Bitcoin) إلى 0.0201 عملة BTC مقارنةً بـ 0.0161 عملة في نهاية حزيران/يونيو.

ورغم أن الشركة لم تصل بعد إلى مصاف الأسماء اللامعة عالمياً، إلا أنها باتت من أبرز الجهات النشطة التي تعمل على امتلاك أرصدة عملة بيتكوين (Bitcoin) في آسيا، وتعكس إستراتيجيتها اتباع نهج شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy) شركة البرمجيات الأمريكية التي أثارت الجدل بتحويل ميزانيتها العمومية إلى رهان طويل الأمد على مستقبل عملة بيتكوين (BTC).