شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تُضيف 518 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى احتياطياتها، ليتجاوز رصيدها الإجمالي 18,000 عملة

شركة ميتابلانيت تشتري مجموعة جديدة من عملات بيتكوين (Bitcoin) بمتوسط تكلفةٍ بلغ 100,561$ للعملة.

قامت شركة ميتابلانيت (Metaplanet) اليابانية بزيادة استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin) بشراء 518 عملة إضافية، لترتفع حيازات الشركة الاستثمارية -المُدرجة في بورصة طوكيو- إلى 18,113 عملة بقيمةٍ تُقارب 2.1 مليار دولار. وتحوّلت الشركة في عام 2024 تحت قيادة الرئيس التنفيذي سايمون جيروفيتش (Simon Gerovich) من إدارة الفنادق إلى الاستثمار في الأصول الرقمية، لتُصبح من أكثر الشركات نشاطاً في آسيا من حيث تجميع عملة بيتكوين (Bitcoin).

وقاد جيروفيتش -الذي شغل سابقاً منصب متداولٍ للمشتقات المالية في في بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs)- الشركة نحو إستراتيجيةٍ جريئةٍ لإدارة الخزانة على غرار نهج شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، حيث تهدف خطة ميتابلانيت -المسمّاة “خطة 555 مليون”- إلى جمع 210,000 عملة بيتكوين (Bitcoin) -أي ما يُقارب 1% من معروضها الكلي- بحلول نهاية عام 2027، مقارنةً بخطتها السابقة “21 مليون” التي كانت تستهدف امتلاك 21,000 عملة بحلول عام 2026.

شركة ميتابلانيت تعتمد أدوات تمويل مبتكرة لزيادة استثماراتها في عملة بيتكوين (Bitcoin)

لتمويل هذا التوسع، استخدمت الشركة أساليب تمويل غير تقليدية مثل إصدار سندات بدون فائدة، وضماناتٍ بأسعار تنفيذ متغيرة، وإصدار أسهم ممتازة دائمة.

وجاءت أحدث عمليات الاستحواذ، عقب تقديم طلب بتاريخ 1 آب/أغسطس للحصول على ترخيص مسبق لإصدار أسهم جديدة بقيمةٍ تصل إلى 555 مليار ين ياباني (حوالي 3.74 مليار دولار) عبر إصدار أسهم ممتازة دائمة. وتضمَّن المقترح ذاته زيادة عدد الأسهم المصرّح بها إلى 2.72 مليار سهم، وإطلاق فئتين من الأسهم الممتازة الدائمة ذات خصائص مختلفة من حيث المخاطر وآليات التحويل، في إطار مسعى الشركة لمواءمة مرونة التمويل مع تفضيلات المستثمرين.

السندات بدون فائدة والضمانات والأسهم الممتازة تدعم عمليات شراء عملة بيتكوين (Bitcoin)

شملت جهود الشركة السابقة في جمع التمويل إصدار سندات قابلة للتحويل بدون فائدة بقيمة 270.36 مليار ين (نحو 1.82 مليار دولار)، والحصول على 9.09 مليار ين (نحو 61.25 مليون دولار) عبر ضماناتٍ بأسعار تنفيذ متغيّرة، إضافةً إلى 12.75 مليار ين (نحو 85.91 مليون دولار) عبر إصدار أسهم ممتازة دائمةٍ لمستثمرين إستراتيجيين.

كما نفّذت الشركة عمليات تمويل محدودة الحجم، منها إصدار أسهم بقيمة 14.93 مليون ين (حوالي 100,600$) وبيع أسهم ممتازة بقيمة 17.54 مليون ين (حوالي 118,200$)، والتي ساعدت -رغم صغرها- على استمرار وتيرة الشراء. وتستند إستراتيجية ميتابلانيت إلى قناعتها بأن سعر عملة بيتكوين (Bitcoin) سيستمر في الارتفاع على المدى الطويل، لتمثل مخزناً للقيمة ووسيلة للتحوّط ضد تراجع العملات التقليدية، ما جعل الشركة بالفعل أكبرَ مؤسسةٍ مالكة للعملة في آسيا.

الخطة تضع الشركة بين أضخم المشترين المؤسساتيين لعملة بيتكوين (Bitcoin) في العالم

يشير المحللون إلى أن حجم الخطة يضع ميتابلانيت في مصاف أكبر المشترين المؤسساتيين لعملة بيتكوين (Bitcoin) عالمياً، في إشارة إلى تزايد القبول العام للعملة كأصل ضمن خزائن الشركات. مع ذلك، فإن ضخامة برنامج التمويل تثير المخاوف، إذ إن التركيز على أصل واحد متقلّب ينطوي على مخاطر، خاصة إذا تغيّرت ظروف السوق.

بدوره، يؤكد جيروفيتش أن النهج مدروس بعناية، موضحاً أن كل أداة تمويل تم تصميمها لتحقيق أفضل قيمة للمساهمين ودعم هدف الشركة المتعلق بعملة بيتكوين (Bitcoin). كما أن الشركة لا تزال تلمس إقبالاً قوياً من المستثمرين على أسهمها الممتازة وسنداتها القابلة للتحويل، وهذا -في اعتقاده- دليلٌ على ثقة السوق برؤية الشركة. فإذا نجحت ميتابلانيت ببلوغ هدفها المتمثّل بامتلاك 210,000 عملة بيتكوين حتى عام 2027، فإنها ستُعيد تشكيل ميزانيتها العمومية وترسّخ مكانتها كأحد أكثر اللاعبين المؤسساتيين تأثيراً في قطاع الكريبتو.