اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يتخطى 2.2 مليون دولار، فهل سيحقق أرباحاً بـ 12.8 ضعفاً في عام 2025؟

"إخلاء المسؤولية: النص الوارد أدناه هو مقالةٌ إعلانيةٌ ولا يمثل جزءاً من المحتوى التحريري لموقع Cryptonews.com، وبرغم خضوعه لمراجعةٍ تحريرية لضمان جودته وملاءمته للنشر، إلا أنه لا يعكس بالضرورة آراء موقع Cryptonews.com نظراً لاختلافه الواضح عن محتوانا التحريري المستقل."

إن كنتم من بين أولئك الذين يحتسون مشروب الطاقة ريد بول (Red Bull) ويرفعون الأثقال لتقوية عضلاتهم، فإن عملة الكريبتو التي تُعبر عنكم قد حققت نجاحاً مذهلاً، حيث جمع اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -التي تتبنى هذه الهوية- 2.2 مليون دولار. بهذه الحصيلة الضخمة، بدأت مواقع الأخبار الشهيرة في عالم العملات الرقمية بالترويج لتوقعاتٍ بأن عملة MAXI قد تحقق أرباحاً بـ 12.8 ضعفاً في عام 2025.

أما بالنسبة للذين لم يسمعوا عنها من قبل، فإن شعار عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -المتمثل في كلب من فصيلة شيبا إينو- هو ابن عم شعار عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)، لكنّ الأول مفتول العضلات ولا يعرف الكلل في الصالة الرياضية وفي السوق، ويُشجّع الأصدقاء على تقديم وجهٍ جديد لخارطة طريق عملات الميم المستوحاة من هذه الفصيلة من الكلاب. وبخلافِ كونه يمتلك جسداً قوياً، فهو يُجسّد عقلية “المراهنة بكل شيء للحصول على مكاسب بـ 1,000 ضعف”، وهي التي يتوق إليها كلُّ مُحب حقيقي للمغامرة.

فإذا كنتم تشاركونه نفس التوجه، قد يجدر بكم اقتناص الفرصة وشراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) -التي تتوافر الآن بسعر 0.0002575$- خلال الـ 34 ساعة القادمة، قبل زيادتها السعرية التالية.

عالم عملات الميم يرتكز على الجاذبية، لكن مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) جاء ليُظهر قوته

لا شك أن الرحلة مع عملة دوجكوين (Dogecoin) كانت ممتعة للغاية، لكنّ هناك أسباباً جيدةً للاعتقاد بأن أفضل أيامها قد انتهت. من أبرز هذه الأسباب عدم بلوغ سعرها ذروته منذ أكثر من أربع سنوات، وحتى أقرب منافسةٍ لها -عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)- لم تصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2021.

وفيما أطلق الكثيرون على أحداث العام الماضي لقب موسم عملات الميم، والذي استمر تأثيره إلى عام 2025، ألقت العملات الجديدة مثل عملة فلوكي (Floki -FLOKI) وعملة دوجويفهات (DogWifHat-WIF) بظلالها على عملتي دوجكوين (Dogecoin) وشيبا إينو (Shiba Inu) وسرقت منهما الأضواء، إذ حققت كلٌّ منهما ارتفاعاتٍ جديدةً بينما تخلفت العملات الكبرى عن الركب.

المصدر: TradingView

في الغالب، تُركز عملات الميم ذات طابع الكلاب على عنصر الجاذبية، فيما لم تستغل أيٌّ منها العامل الحقيقي وراء كل ارتفاع، وهو المجتمع المتكاتف. لكنّ كل هذا قد تغير الآن، ولن تسمح عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) لمنافسيها الأضعف باحتكار الأضواء، فلقد استيقظت وبدأت بحشد جميع مُحبيها للتكاتف من أجل حب المخاطرة والسعي وراء الارتفاعات.

الانقياد الأعمى يعطي عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الأفضلية

كل عضو مهمٌّ لأن المجتمع يمثل كلَّ شيء في عالم عملات الميم، فعلى موقع Reddit وغيره، يُعَد الدعم المجتمعي أولَّ ما يجب أن يبحث عنه أي مُحب جادٍّ للمغامرة.

وقد تكون مجتمعات عملة دوجكوين (Dogecoin) والعملات الأخرى ذات شعار الكلاب ضخمة في عددها، لكنّها غير محددة بوضوح مثل مجتمع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)، وهذا ما يجعلها تُغرّد خارج السرب؛ حتى أن المستثمر المعروف في عملات الميم، مراد محمودوف (Murad Mahmudov) -الذي يُقال إنه حقق 68 مليون دولار من استثماره في عملات الميم- تحدّث عن أن المحرك الحقيقي لهذه الفئة من العملات هو مجتمع قويٌّ لدرجةٍ يبدو فيها كديانةٍ لها أتباعها.

Cults are everywhere in the World.



Cults with a financial asset will outgrow those without.



Memecoin Cults will outperform EVERYTHING in the next 12 months. pic.twitter.com/PWmTgjUNdT — Murad 💹🧲 (@MustStopMurad) November 11, 2024

ومن خلال نجاح اكتتابها فقط، بدأت عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) بالفعل بإثبات ذلك، لأنها في غضون أكثر من شهر بنت مُجتمعاً من الأعضاء يعكس مدى سرعة التفاعل مع هذا المشروع الواعد.

فلقد وجد أعضاء مجتمعها أنفسهم في هذه النسخة من عملة دوجكوين (Dogecoin)، والتي يُمثل شعارها حقاً معتقداتهم وحبّهم للمغامرة. وعلى عكس عملة DOGE التي لم تقترب من ذروتها منذ سنوات، ما تزال عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مستعدةً لمُلاحقة العوائد الاستثنائية التي لم يَحصل عليها إلا الداعمون الأوائل لعملة دوجكوين (Dogecoin).

هل تحقق عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) مكاسب بـ 12.8 ضعفاً في عام 2025؟

عند الحديث عن إمكانات تحقيق مكاسب استثنائية، تُعتبر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) الأفضل، غير أن المستفيد الحقيقي من هذا هم داعموها الأوائل فقط، والذين حصلوا بينما لا يزال سعرُها منخفضاً. ووفقاً لما حدث سابقاً عندما تم إدراج عملات الميم في المنصات الكبرى، فإن سعرَها قد يرتفعُ بقوة، فيما يراقبها بقية المستثمرين الذين فاتتهم فرصة المشاركة المبكرة بحسرة وندم.

ويتضح هذا جلياً من عملة ميم كور (MemeCore-M) التي تم إدراجها في منصة بينانس (Binance) في شهر تموز/يوليو وارتفع سعرها بنسبة 5,083%، ليتحوّل استثمارٌ فيها بقيمة 1,000$ إلى 51,830$.

وفيما لا يزال مُبكراً تأكيد المنصة التي سيتم إدراج عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) عليها، لكنّ الزخم الكبير الذي شهده اكتتابها يدل على أن المنصات الكبرى لن تتمكن من غض الطرف عن هذه العملة الواعدة، كما يظهر التزام المستثمرين بالمشاركة على المدى الطويل، حيث تم رهن أكثر من 5 مليار عملة Maxi لقاء عائد سنوي متغير (APY) نسبته 146%.

يغذي كلُّ ذلك التوقعات المتفائلة عبر وسائل الإعلام. فعلى سبيل المثال، توقع موقع كوين سبيكر (CoinSpeaker) أن يصل سعر عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إلى 0.003294$ هذا العام، أي أنها قد تحقق مكاسب تصل إلى 12.8 ضعفاً من سعرها اكتتابها الحالي.

المصدر: https://www.coinspeaker.com/guides/maxi-doge-price-prediction/

فيما لا تزال هذه التوقعات متحفظة مقارنةً بموقع كريبتو نيوز (CryptoNews)، والذي توقع إمكانية تحقيقها عوائد تصل إلى 100 ضعف.

الانضمام إلى اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge)

هل ترغبون بالمشاركة في مشروع عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) قبل الجميع؟ إذا كانت الإجابة نعم، فتوجهوا إلى موقعها الرسمي وقوموا بربط محافظكم بواجهته، علماً أن محفظة بيست واليت (Best Wallet-BEST)، إحدى أفضل محافظ العملات الرقمية وعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في السوق الآن.

ويمكنكم شراء عملة ماكسي دوج (Maxi Doge) باستخدام عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) أو عملة بينانس (Binance Coin-BNB) أو عملة تيثر (Tether-USDT) أو عملة يو إس دي سي (USD Coin-USDC)، كما يُمكنكم اقتناؤها بواسطة الفيزا والماستركارد. كذلك، يُمكنكم تنزيل تطبيق محفظة بيست واليت (Best Wallet) مجاناً عبر متجري التطبيقات Google Play وApple App Store.

وبمجرد الانضمام، يُمكنكم رهن عملاتكم على الفور لقاء عائد رهن سنوي متغير (APY) يصل إلى 156%. ولقد خضع العقد الذكي لعملة ماكسي دوج (Maxi Doge) إلى التدقيق من قِبلِ فريقي Coinsult وSOLIDProof اللذين أكدا خلوه من أي مشاكل أمنية. وللبقاء على اطلاع بآخر مستجدات المشروع، انضموا إلى مجتمعه على منصتي X وتيليجرام.