تقرير: شركة ماستركارد (Mastercard) تعمل على إتمام صفقة استحواذ بقيمة 2 مليار دولار على منصة تسوية معاملات الكريبتو زيروهاش (Zerohash)

هذه الصفقة ستُمثل أحد أكبر رهانات ماستركارد المتعلقة بالعملات المستقرة، وسط توجه شركات الدفع العملاقة إلى تقنية البلوكتشين لخفض تكلفة التحويلات الدولية وتسريع التسوية.

تواصل شركة ماستركارد (Mastercard) عقد محادثاتٍ متقدمةٍ لشراء منصة زيروهاش (Zerohash) مقابل ما بين 1.5 و2 مليار دولار، في خطوة يُمكنها تعزيز توجه شبكة بطاقات الدفع العملاقة لاقتحام قطاع العملات المستقرة والتسوية على البلوكتشين وفقاً لتقرير مجلة فورتشن (Fortune) الأربعاء الماضي.

وتُوفر منصة Zerohash -التي تأسست عام 2017 ومقرها شيكاغو- بنيةً تحتيةً تسمح لشركات التكنولوجيا المالية ومنصات الوساطة والمتاجر بإضافة ميزات استخدام العملات الرقمية والمستقرة والتمثيل الرقمي للأصول عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، بالإضافة إلى خدمات الحفظ الوصائي المتوافقة مع معايير الامتثال والتحويلات وعمليات الدفع.

وسيمنحُ الاستحواذ شركة ماستركارد تحكماً مباشراً أكبر بآلية تسوية الأموال النقدية والرقمية عبر شبكتها، ويمثل هذا أولوية في ظل استمرار تجارب البنوك وشركات الدفع بتقديم خدماتٍ ماليةٍ مستمرة على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع (24/7).

ماستركارد تنضم إلى شركتي Stripe وCoinbase في المراهنة على مستقبل التمثيل الرقمي للأموال

إذا اكتملت الصفقة، فإنها ستُمثل أحد أقوى رهانات ماستركارد (Mastercard) على العملات المستقرة، ما يعكس تحوّلاً موسعاً يتطلع فيه كبار مزودي خدمات الدفع إلى استخدام شبكات البلوكتشين لتسريع أنشطة التحويل الدولية وتقليل التكاليف التشغيلية.

فقد أطلقت الشركة مؤخراً خدمات التحويل النقدي من وإلى العملات الرقمية عبر شركائها في قطاع الكريبتو، وأطلقت برامجَ تجريبية لتحويل أرصدة الكريبتو إلى نقود يُمكن إنفاقها مباشرةً عند نقاط البيع.

According to Fortune, Mastercard is in talks to acquire crypto infrastructure startup Zerohash for between $1.5 billion and $2 billion. Zerohash builds stablecoin and crypto trading infrastructure, including tokenization APIs and other services for institutional clients. If… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 29, 2025

يأتي ذلك وسَط احتدام المنافسة، فقد استحوذت شركة سترايب (Stripe) مؤخراً على شركة بريدج (Bridge) موفرةً البنى التحتية للعملات المستقرة في صفقةٍ بلغت قيمتها نحو 1.1 مليار دولار وفقاً لتقارير، بينما دخلت شركة كوينبيس (Coinbase) في محادثاتٍ متقدمةٍ للاستحواذ على شركة BVNK ومقرّها لندن، فيما قد يُصبح أكبرَ استحواذٍ صِرفٍ على جهة إصدارٍ للعملات المستقرة حتى الآن.

وتشير هذه التحركات إلى انطلاق سباق تأمين جهات إصدار مؤسساتيةٍ موثوقة، وأدواتٍ تتيح الامتثال، وشبكات دفع قبل انتقال أحجام معاملات العملات المستقرة من منصات التداول إلى أنشطة الدفع التقليدية.

نموذج العلامة البيضاء من Zerohash يُوفر لماستركارد بنية تحتية جاهزة تتيح استخدام الأصول الرقمية

بالنسبة لشركة Mastercard، يُمكن لاستحواذها على منصة Zerohash تسريع تسوية معاملات العملات المستقرة المتعلقة بالمؤسسات والأسواق، وتمكين شبكتها من توفير خدمات دفع قابلةٍ للبرمجة تتوافق مع إيقاع قطاع الكريبتو دائم التطورات، كما تختبرُ البنوك التمثيل الرقمي للودائع وأدوات الخزانة على البلوكتشين، ما يُولد طلباً على منصات وساطةٍ تتيح ربطها بحسابات العملاء النقدية وأنشطة التحقق من الامتثال وشبكات البلوكتشين العامة دون إجبار المتاجر على إعادة هيكلة سُبل قبول الدفع الخاصة بها.

وكانت منصة Zerohash قد جمَعت تمويلاً من مؤسساتٍ ماليةٍ رائدة ومُستثمرين مهتمين بهيكلية السوق، ورسّخت مكانتها كمزود لخدمة العلامة البيضاء (White Label) التي تتيح للشركات الخاضعة للرقابة التنظيمية إضافة ميزات استخدام العملات الرقمية دون التعرّض لمخاطر الحفظ الذاتي. من ناحيةٍ أخرى، قد يُسرّع توفير هذه الإمكانيات ضمن نظام عالمي من الجداول الزمنية لتَوافق المتاجر وشركات التكنولوجيا المالية التي تعتمد على شبكة Mastercard في معالجة معاملات الدفع.

تأثير الشبكات المعقدة وتباين قوانين الامتثال يعيقان تبني العملات المستقرة

يتزامن هذا التوجّه مع اكتساب العملات المستقرة زخماً لدى المؤسسات فيما يخص سداد رواتب الموظفين وأنشطة الخزانة وعمليات الدفع الخاصة بالمورّدين الدوليين، وذلك بفضل التسوية شبه الفورية للمُعاملات وشفافيتها، فيما بقيت البنية التحتية مُعقدةً نظراً لكثرة نظم البلوكتشين المُستخدمة وتباين أنظمة الامتثال وخيارات السحب النقدي، ويهدفُ توحيد أنظمة المعالجة عبر شبكات الدفع والبنوك الكبرى إلى تناغم هذه القنوات.

وفيما لم تُؤكد ماستركارد أو Zerohash شروط الاستحواذ علناً، سيُبرز الاتفاق النهائي -إذا تم عقده- مدى سرعة انتقال خدمات الدفع باستخدام العملات الرقمية من المراحل التجريبية إلى منتجاتٍ أساسيةٍ ضمن خطط التطوير الخاصة بعمالقة شركات الدفع عالمياً.