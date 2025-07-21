[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 يوليو 2025: سعر بيتكوين يحافظ على 118500 دولار, وإيثريوم تتجاوز 3700 دولار مع امتداد الزخم الصعودي إلى العملات البديلة
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حافظت عملة البيتكوين على استقرارها قرب 118,500 دولار أمريكي، بينما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة تقارب 4% لتتداول فوق 3,800 دولار أمريكي في مرحلة ما قبل أن تتراجع إلى 3,760 دولارًا أمريكيًا، مدعومةً بتزايد اعتماد المؤسسات عليها. وحققت كلٌ من ريبل XRP و بي إن بي BNB وسولاناSolana مكاسب متواضعة تجاوزت 2%، لتنضم بذلك إلى موجة صعود أوسع نطاقًا في سوق العملات البديلة. وقد سجلت ريبل XRP مؤخرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بالتقدم الأخير في تشريعات العملات المشفرة الأمريكية.
ولكن ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات المشفرة اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة المُحدثة أدناه.
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