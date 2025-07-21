[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 يوليو 2025: سعر بيتكوين يحافظ على 118500 دولار, وإيثريوم تتجاوز 3700 دولار مع امتداد الزخم الصعودي إلى العملات البديلة

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حافظت عملة البيتكوين على استقرارها قرب 118,500 دولار أمريكي، بينما ارتفعت عملة الإيثريوم بنسبة تقارب 4% لتتداول فوق 3,800 دولار أمريكي في مرحلة ما قبل أن تتراجع إلى 3,760 دولارًا أمريكيًا، مدعومةً بتزايد اعتماد المؤسسات عليها. وحققت كلٌ من ريبل XRP و بي إن بي BNB وسولاناSolana مكاسب متواضعة تجاوزت 2%، لتنضم بذلك إلى موجة صعود أوسع نطاقًا في سوق العملات البديلة. وقد سجلت ريبل XRP مؤخرًا أعلى مستوى لها على الإطلاق، مدعومةً بالتقدم الأخير في تشريعات العملات المشفرة الأمريكية.

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