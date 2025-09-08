[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم8 سبتمبر 2025 – انتعاش سوق الكريبتو بقيادة عملات الذكاء الاصطناعي والميم؛ وورلد كوين يقفز 20%

شهدت سوق العملات الرقمية انتعاشًا واسعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قفزت عملة Worldcoin بنسبة 20% لتقود مكاسب قطاع الذكاء الاصطناعي الذي ارتفع بنسبة 3.5%. كما صعدت فئة عملات الميم بأكثر من 4% بدعم من ارتفاع دوج كوين بنسبة 7% وتحقيق SPX6900 لمكاسب من خانتين عشريتين. وسجلت قطاعات NFTs و PayFi و Layer 1 و CeFi أيضًا نموًا قويًا.

أما سعر البيتكوين فقد ارتفع بنسبة 1% ليتداول قرب مستوى 111 ألف دولار، في حين تراجع سعر الإيثريوم بشكل طفيف مؤقتًا إلى ما دون 4,300 دولار.

لكن ما المستجدات الأخرى في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.