[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم8 سبتمبر 2025 – انتعاش سوق الكريبتو بقيادة عملات الذكاء الاصطناعي والميم؛ وورلد كوين يقفز 20%
شهدت سوق العملات الرقمية انتعاشًا واسعًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث قفزت عملة Worldcoin بنسبة 20% لتقود مكاسب قطاع الذكاء الاصطناعي الذي ارتفع بنسبة 3.5%. كما صعدت فئة عملات الميم بأكثر من 4% بدعم من ارتفاع دوج كوين بنسبة 7% وتحقيق SPX6900 لمكاسب من خانتين عشريتين. وسجلت قطاعات NFTs و PayFi و Layer 1 و CeFi أيضًا نموًا قويًا.
أما سعر البيتكوين فقد ارتفع بنسبة 1% ليتداول قرب مستوى 111 ألف دولار، في حين تراجع سعر الإيثريوم بشكل طفيف مؤقتًا إلى ما دون 4,300 دولار.
لكن ما المستجدات الأخرى في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ورود استثمارات غير مسبوقة إلى العملات المستقرة يضع هدف بلوغ سعرها 5,000$ في متناول اليد
2025-09-08 12:07:38
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): هل يمكنه البقاء فوق مستوى 200$ قبل استهداف قمة سعرية جديدة؟
2025-09-08 11:57:45
سعر عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900) الرائجة يتجه للارتفاع بقوة، فهل يمكنها تكرار نجاحات عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)؟
2025-09-08 11:49:16
هل سيصل سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) إلى 4$؟ أم تسبقها عملة الميم الجديدة ماكسي دوج (Maxi Doge-DOGE) مع اقتراب اكتتابها من جمع 2 مليون دولار
2025-09-08 10:53:21
شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تجمع 136 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إضافية مقابل 15.2 مليون دولار، لتمتلك 20,136 عملة حالياً
2025-09-08 10:10:24
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم8 سبتمبر 2025 - انتعاش سوق الكريبتو بقيادة عملات الذكاء الاصطناعي والميم؛ وورلد كوين يقفز 20%
2025-09-08 09:58:54
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): أسباب دفع الموافقة على إنشاء صندوق متداول في البورصة (ETF) العملة للانطلاق بقوة على غرار انطلاق سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بنسبة 60%
2025-09-08 03:52:00
لا تفوّت الفرصة
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين