[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 سبتمبر 2025 – استقرار سعر البيتكوين عند 112 ألف دولار، وسعر إيثريوم يتجاوز 4,400 دولار بينما يستعد المتداولون لانخفاض محتمل في سبتمبر
يُظهر سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث تجاوز سعر إيثريوم مستوى 4,400 دولار بينما انخفض سعر بيتكوين مرة أخرى دون 112,000 دولار، مع استعداد المتداولين لانخفاض محتمل في سبتمبر. وسجلت قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) (+2.69%)، وألعاب المال الرقمي (GameFi) (+2.55%)، وعملات الميم (Meme) (+2.44%) مكاسب قوية، مع أداء بارز لكل من MemeCore الذي ارتفع بنسبة 35% وKeeta (KTA) الذي صعد بنسبة 13.82%. كما ارتفعت OKB بنسبة 8.5% وBitget Token بنسبة 3.8%، ما أضاف زخمًا صعوديًا للسوق.
لكن ما هي الأخبار الأخرى في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.
يوم واحد تبقى على إدراج عملة توكن 6900 (TOKEN6900-T6900)؛ فهل سيرتفع سعرها بنسبة 41,402,177% مثل عملة إس بي إكس 6900 (SPX6900-SPX)؟
2025-09-04 10:11:22
2025-09-04 06:22:18
توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): التوزيع المجاني لعملة ميدنايت (Midnight-NIGHT) ينطلق، فهل أنتم مؤهلون للمشاركة في أضخم حملات تلقي أرصدة الكريبتو المجانية لعام 2025؟
2025-09-03 23:45:00
أفضل عملات الميم للشراء الآن بسعر يقل عن 1$
2025-09-03 20:23:00
منصة Pump.fun لإطلاق عملات الميم على بلوكتشين سولانا (Solana Blockchain) تعلن عن تحديث "Project Ascend" - هل هي نهاية خدع سحب البساط؟
2025-09-03 18:36:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): مشتريات شركة ستراتيجي (Strategy) بقيمة 449 مليون دولار وموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) يشعلان الآمال ببلوغ 130,000$
2025-09-03 11:24:13
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 3 سبتمبر 2025 – ارتفاع في سوق الكريبتو مع تصدر قطاع الأصول الواقعية (RWA) بمكاسب 6% وتراجع أداء الإيثريوم
2025-09-03 11:07:46
