[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 4 سبتمبر 2025 – استقرار سعر البيتكوين عند 112 ألف دولار، وسعر إيثريوم يتجاوز 4,400 دولار بينما يستعد المتداولون لانخفاض محتمل في سبتمبر

يُظهر سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث تجاوز سعر إيثريوم مستوى 4,400 دولار بينما انخفض سعر بيتكوين مرة أخرى دون 112,000 دولار، مع استعداد المتداولين لانخفاض محتمل في سبتمبر. وسجلت قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi) (+2.69%)، وألعاب المال الرقمي (GameFi) (+2.55%)، وعملات الميم (Meme) (+2.44%) مكاسب قوية، مع أداء بارز لكل من MemeCore الذي ارتفع بنسبة 35% وKeeta (KTA) الذي صعد بنسبة 13.82%. كما ارتفعت OKB بنسبة 8.5% وBitget Token بنسبة 3.8%، ما أضاف زخمًا صعوديًا للسوق.

لكن ما هي الأخبار الأخرى في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا الحية والمحدثة أدناه.