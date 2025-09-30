[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 سبتمبر 2025 – سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار، وسعر الإيثريوم فوق 4.2 ألف دولار

يشهد سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.39% متجاوزًا مستوى 114,000 دولار، كما صعد الإيثريوم فوق 4,200 دولار. وحققت قطاعات CeFi، والطبقة الأولى (Layer 1)، والطبقة الثانية (Layer 2)، وPayFi مكاسب ملحوظة، مع تسجيل عملات مثل Aster وMantle تحركات قوية. في المقابل، تراجع قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) بنسبة تقارب 3%، وقطاع DeFi بنسبة 1% تقريبًا، رغم أن بعض العملات مثل KAITO وLido DAO كسرت الاتجاه الهابط محققة مكاسب مزدوجة الرقم وأخرى متوسطة.

لكن ما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.