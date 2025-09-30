[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 سبتمبر 2025 – سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار، وسعر الإيثريوم فوق 4.2 ألف دولار
يشهد سوق العملات الرقمية إشارات متباينة اليوم، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.39% متجاوزًا مستوى 114,000 دولار، كما صعد الإيثريوم فوق 4,200 دولار. وحققت قطاعات CeFi، والطبقة الأولى (Layer 1)، والطبقة الثانية (Layer 2)، وPayFi مكاسب ملحوظة، مع تسجيل عملات مثل Aster وMantle تحركات قوية. في المقابل، تراجع قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) بنسبة تقارب 3%، وقطاع DeFi بنسبة 1% تقريبًا، رغم أن بعض العملات مثل KAITO وLido DAO كسرت الاتجاه الهابط محققة مكاسب مزدوجة الرقم وأخرى متوسطة.
لكن ما الجديد أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 30 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
2025-09-30 13:56:44
عام 2025 قد يصبح عام المعدّنين الأفراد، لكنّ مُطوري عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) يرون فيها مستقبل التعدين الافتراضي مع بلوغ حصيلة اكتتابها 1.5 مليون دولار
2025-09-30 12:35:28
الفرصة الأخيرة لاقتناء عملة سنورتر (Snorter-SNORT) مع تجاوز اكتتابها 4.15 مليون دولار وبقاء 3 أسابيع على إطلاقها
2025-09-30 11:31:38
صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك (BlackRock) يزيح أسواق Deribit عن صدارة ساحات تداول عقود خيارات عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)
2025-09-30 09:56:38
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 سبتمبر 2025 – سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار، وسعر الإيثريوم فوق 4.2 ألف دولار
2025-09-30 09:42:22
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 سبتمبر – ارتفاع أسعار العملات الرقمية وسعر بيتكوين أعلى 112 ألف دولار
2025-09-29 15:20:17
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): الاحتفاظ بمستوى 109,000$ يشعل نقاشات "تشرين الأول/أكتوبر الصاعد"، فهل هو المحفز المنتظر للانطلاق؟
2025-09-29 23:55:00
لا تفوّت الفرصة
أخبار
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 30 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB)
2025-09-30 13:56:44
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين