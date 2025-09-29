[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 29 سبتمبر – ارتفاع أسعار العملات الرقمية وسعر بيتكوين أعلى 112 ألف دولار
سجّلت أسواق العملات الرقمية ارتفاعاً خلال تعاملات الإثنين، إذ يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة، وعلى رأسها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة لمسار أسعار الفائدة.
وبعد أسبوع من التراجع، عوّضت العملات الرقمية جزءاً من خسائرها وعادت إلى الصعود، إذ ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.65% ليصل إلى 112,144.51 دولار، بعد أن كان قد هبط دون مستوى 110 آلاف دولار في الأيام الماضية.
2025-09-29 15:20:17
