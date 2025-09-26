[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 26 سبتمبر – سعر بيتكوين يتراجع مع تبنّي أوهايو للمدفوعات بالعملات الرقمية

يتداول سعر بيتكوين بالقرب من 109,750 دولاراً بانخفاض يقارب 2.75% خلال 24 ساعة، في وقتٍ يوازن فيه المستثمرون بين إشارات فنية سلبية وأخبار اعتماد متزايد. فقد أصبحت ولاية أوهايو رابع ولاية أمريكية – بعد كولورادو، يوتا، ولويزيانا – تسمح باستخدام العملات الرقمية في تسديد الرسوم والخدمات العامة. وأقرّ مجلس الولاية للإيداع اختيار شركة متخصّصة لمعالجة معاملات الأصول الرقمية، في خطوة وصفها وزير خارجية أوهايو فرانك لاروز بالجرئية التي تعزّز مكانة الولاية كمركز أعمال. وأكّد أن مكتبه سيكون أول من يقبل المدفوعات بالعملات الرقمية رسمياً.

تابعونا في تغطية مباشرة لمستجدات أخبار العملات الرقمية وتوسّع اعتماد العملات الرقمية على مستوى الولايات الأمريكية.