[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 25 سبتمبر – العملات المستقرة تدخل النظام المالي الأمريكي بعد موافقة هيئة تداول السلع الآجلة على استخدامها في تداول المشتقات

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن السماح باستخدام العملات المستقرة كضمان في سوق المشتقات الأمريكي، لتُصبح هذه أول خطوة تنظيمية رسمية من نوعها في الولايات المتحدة. ووصفت المفوضة كارولين فام هذه الخطوة بأنها “التطبيق القاتل” للعملات المستقرة في الأسواق المالية، مؤكدة أن التعاون مع الأطراف الفاعلة في القطاع سيكون أساسيًا لفتح آفاق الضمانات المرمّزة.

