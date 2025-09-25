[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 25 سبتمبر – العملات المستقرة تدخل النظام المالي الأمريكي بعد موافقة هيئة تداول السلع الآجلة على استخدامها في تداول المشتقات
أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) عن السماح باستخدام العملات المستقرة كضمان في سوق المشتقات الأمريكي، لتُصبح هذه أول خطوة تنظيمية رسمية من نوعها في الولايات المتحدة. ووصفت المفوضة كارولين فام هذه الخطوة بأنها “التطبيق القاتل” للعملات المستقرة في الأسواق المالية، مؤكدة أن التعاون مع الأطراف الفاعلة في القطاع سيكون أساسيًا لفتح آفاق الضمانات المرمّزة.
تابعوا تغطيتنا المباشرة اليوم لمعرفة آخر تطورات سوق العملات الرقمية بعد هذا القرار التاريخي وتأثيراته المحتملة.
أستراليا تخطط لفرض غرامات تصل إلى 10% من العوائد في حال انتهاك قواعد الكريبتو
2025-09-25 09:36:53
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 25 سبتمبر – العملات المستقرة تدخل النظام المالي الأمريكي بعد موافقة هيئة تداول السلع الآجلة على استخدامها في تداول المشتقات
2025-09-25 08:54:13
شركة تيثر (Tether) المُصدرة لعملة تيثر المستقرة (Tether-USDT) تسعى للوصول إلى تقييم يبلغ 500 مليار دولار في جولة جمع تمويل طموحة
2025-09-24 20:22:00
توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE): هل تستعد لإزاحة عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) عن وصافة ترتيب عملات الميم؟
2025-09-24 16:20:16
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): خطوة كبيرة من مؤسسة مورغان ستانلي (Morgan Stanley) تفتح الطريق نحو مستوى 120,000$
2025-09-24 21:56:00
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE): الخطوة المقبلة ستكون حاسمة مع اقترابه من مستوى دعم محوري
2025-09-24 23:50:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 24 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة كاردانو (Cardano-ADA)
2025-09-24 14:49:05
لا تفوّت الفرصة
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين