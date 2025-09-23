[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 سبتمبر 2025 – بلاك روك تجني 260 مليون دولار من أرباح البيتكوين والإيثر

حققت بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، تقدماً لافتاً في مجال التمويل الرقمي، بعدما سجلت صناديقها المتداولة والمدعومة بالبيتكوين والإيثر عوائد سنوية تقارب 260 مليون دولار، ما يعكس تنامي دور العملات المشفرة كمصدر دخل مهم للمؤسسات المالية التقليدية.

ووفقاً لبيانات Onchain Foundation، حققت صناديق البيتكوين التابعة لبلاك روك وحدها 218 مليون دولار، بينما أضافت صناديق الإيثر نحو 42 مليون دولار. كما يقترب صندوق بلاك روك للبيتكوين من إدارة أصول بقيمة 85 مليار دولار، ليحصد حصة سوقية تبلغ 57.5% من صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، متقدماً بفارق كبير على منافسه فيديليتي الذي يدير نحو 22.8 مليار دولار.

ما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية الأخرى اليوم؟