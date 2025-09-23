[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 سبتمبر 2025 – بلاك روك تجني 260 مليون دولار من أرباح البيتكوين والإيثر
حققت بلاك روك، أكبر مدير للأصول في العالم، تقدماً لافتاً في مجال التمويل الرقمي، بعدما سجلت صناديقها المتداولة والمدعومة بالبيتكوين والإيثر عوائد سنوية تقارب 260 مليون دولار، ما يعكس تنامي دور العملات المشفرة كمصدر دخل مهم للمؤسسات المالية التقليدية.
ووفقاً لبيانات Onchain Foundation، حققت صناديق البيتكوين التابعة لبلاك روك وحدها 218 مليون دولار، بينما أضافت صناديق الإيثر نحو 42 مليون دولار. كما يقترب صندوق بلاك روك للبيتكوين من إدارة أصول بقيمة 85 مليار دولار، ليحصد حصة سوقية تبلغ 57.5% من صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، متقدماً بفارق كبير على منافسه فيديليتي الذي يدير نحو 22.8 مليار دولار.
ما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية الأخرى اليوم؟
حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتخطى 17 مليون دولار بعد تدفق مليون دولار خلال 5 أيام مع تبقي 18 ساعة على مرحلته التالية
2025-09-22 20:23:00
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 سبتمبر 2025 – بلاك روك تجني 260 مليون دولار من أرباح البيتكوين والإيثر
2025-09-23 14:05:00
نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) الجديد يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025
2025-09-23 19:30:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 23 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي (Pi Network-PI) وعملة بيبي (Pepe-PEPE)
2025-09-23 13:28:22
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بعد انخفاضه إلى 112,000$، هل هي مصيدة للمراهنين على الانخفاض أم فرصة شراء محتملة؟
2025-09-23 17:03:00
قطاع الكريبتو يفقد 2% من قيمته الإجمالية إثر تعثر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) ووصول القيمة الإجمالية لموجة تصفية الصفقات إلى 1.7 مليار دولار
2025-09-23 12:44:12
عملة سنورتر (Snorter-SNORT) تحاول تقديم مزايا جديدة في ظل انخفاض أسعار عملات الميم، واكتتابها يجمع 4 مليون دولار
2025-09-23 12:40:35
لا تفوّت الفرصة
أخبار
نموذج تشات جي بي تي (ChatGPT) الجديد يتوقع أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) وعملة سولانا (Solana-SOL) بحلول نهاية عام 2025
2025-09-23 19:30:00
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين