[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 سبتمبر 2025 – انخفاض في سوق العملات الرقمية اليوم، إلى أين؟

يشهد سوق العملات الرقمية تراجعًا اليوم، حيث انخفضت القيمة السوقية العالمية بنسبة 3.8% لتصل إلى 3.97 تريليون دولار. في المقابل، ارتفع حجم التداول ليسجل 190.3 مليار دولار. وتظهر معظم الأصول الكبرى خسائر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع استثناءات قليلة فقط بين العملات الأعلى قيمة سوقية.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تسجّل 9 من أصل أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية تراجعات يومية.

يتداول سعر البيتكوين (BTC) عند 112,508 دولارات، منخفضًا بنسبة 2.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 2% على مدى الأسبوع.

أما سعر الإيثيريوم (ETH) فقد تراجع بنسبة 6.7% ليصل إلى 4,166.40 دولارات، مسجّلًا أحد أكبر الانخفاضات بين العملات العشر الأولى.

وتصدّر سعر الدوجكوين (DOGE) قائمة الخاسرين بانخفاض قدره 10.7% إلى 0.238 دولار، مع هبوط أسبوعي يقارب 10%.

بينما يُعد سعر BNB العملة الوحيدة ضمن المراتب الخمس الأولى التي ما تزال بالمنطقة الخضراء على الرسم البياني الأسبوعي، حيث ارتفع بنسبة 11.1% خلال 7 أيام، على الرغم من تراجعه اليومي بنسبة 3.9%.

فما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية اليوم؟