BTC $112,725.18 -2.38%
ETH $4,176.13 -6.85%
SOL $220.76 -6.97%
PEPE $0.0000095 -8.76%
SHIB $0.000012 -6.17%
BNB $1,003.12 -4.10%
DOGE $0.23 -9.15%
XRP $2.86 -3.68%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 سبتمبر 2025 – انخفاض في سوق العملات الرقمية اليوم، إلى أين؟

آخر تحديث: 

يشهد سوق العملات الرقمية تراجعًا اليوم، حيث انخفضت القيمة السوقية العالمية بنسبة 3.8% لتصل إلى 3.97 تريليون دولار. في المقابل، ارتفع حجم التداول ليسجل 190.3 مليار دولار. وتظهر معظم الأصول الكبرى خسائر خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع استثناءات قليلة فقط بين العملات الأعلى قيمة سوقية.

حتى لحظة كتابة هذا التقرير، تسجّل 9 من أصل أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية تراجعات يومية.

يتداول سعر البيتكوين (BTC) عند 112,508 دولارات، منخفضًا بنسبة 2.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 2% على مدى الأسبوع.

أما سعر الإيثيريوم (ETH) فقد تراجع بنسبة 6.7% ليصل إلى 4,166.40 دولارات، مسجّلًا أحد أكبر الانخفاضات بين العملات العشر الأولى.

وتصدّر سعر الدوجكوين (DOGE) قائمة الخاسرين بانخفاض قدره 10.7% إلى 0.238 دولار، مع هبوط أسبوعي يقارب 10%.

بينما يُعد سعر BNB العملة الوحيدة ضمن المراتب الخمس الأولى التي ما تزال بالمنطقة الخضراء على الرسم البياني الأسبوعي، حيث ارتفع بنسبة 11.1% خلال 7 أيام، على الرغم من تراجعه اليومي بنسبة 3.9%.

فما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية اليوم؟

توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): محللو منصة كوينبيس (Coinbase) يرون في تراجع السعر فرصة للشراء
2025-09-22 12:57:08
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 22 سبتمبر 2025 – انخفاض في سوق العملات الرقمية اليوم، إلى أين؟
2025-09-22 13:34:31
منظمة رقابية تحذر في تقرير بعنوان "بيع الولايات المتحدة" من ارتباط مشروع الكريبتو التابع لترامب ببيع عملات رقمية لكيانات زعمت ارتباطها بكوريا الشمالية وإيران
2025-09-22 11:18:54
شركة ميتابلانيت (Metaplanet) تستحوذ على 5,419 عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لتعود إلى إلى قائمة أكبر 5 من مالكي عملة بيتكوين (Bitcoin) متفوقة على شركة بوليش (Bullish)
2025-09-22 09:57:18
توقعات سعر عملة بيبي (Pepe-PEPE) بعد تأكيد الارتدادة وترجيح مخططها البياني قرب ارتفاع قيمتها بنحو 350%، فهل يُمكنها توفير أقصى مكاسب عملات الميم الممكنة؟
2025-09-22 09:07:00
توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB): أحجام تداول استثنائية مقترنة بنموذج الوتد الهابط تشكل أكثر الترتيبات الفنية صعوداً منذ أعوام
2025-09-22 06:30:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): بعد تخفيض الفيدرالي لمعدلات الفائدة، هل تنتظر السوق مفاجأة قد تقلب مسار العملة؟
2025-09-22 03:52:00

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): محللو منصة كوينبيس (Coinbase) يرون في تراجع السعر فرصة للشراء
غدير غسان
غدير غسان
2025-09-22 12:57:08
أخبار
منظمة رقابية تحذر في تقرير بعنوان “بيع الولايات المتحدة” من ارتباط مشروع الكريبتو التابع لترامب ببيع عملات رقمية لكيانات زعمت ارتباطها بكوريا الشمالية وإيران
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-09-22 11:18:54
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين