BTC $110,333.89 1.61%
ETH $4,388.58 -0.30%
SOL $203.84 2.38%
PEPE $0.0000096 -0.79%
SHIB $0.000012 -0.01%
BNB $850.20 -0.48%
DOGE $0.21 -1.66%
XRP $2.81 0.72%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 2 سبتمبر 2025 – سعر البيتكوين يقترب من مستوى 111 ألف دولار مع تصدر WLFI وMemeCore مكاسب القطاعات

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

أظهر سوق العملات الرقمية أداءً متباينًا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 2.4% ليقترب من مستوى 111,000 دولار، في حين تراجع الإيثريوم (ETH) بنسبة 1.94% ليبقى فوق مستوى 4,300 دولار بقليل.
قاد قطاعا الرموز المرتبطة بالأصول الحقيقية (RWA) وPayFi المكاسب، مع ارتفاع Maker (MKR) وSky (SKY) بأكثر من 5%.
في المقابل، قفزت عملة World Liberty Financial (WLFI) المدعومة من ترامب بنسبة 18.55%، وحققت MemeCore (M) مكاسب كبيرة بلغت 33.69%، متجاهلة التراجع العام في قطاع الميم كوينز.

لكن ما هي أبرز أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة لحظة بلحظة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 2 سبتمبر 2025 - سعر البيتكوين يقترب من مستوى 111 ألف دولار مع تصدر WLFI وMemeCore مكاسب القطاعات
2025-09-02 08:11:01
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): لمَ قد تؤدي المسارعة إلى الشراء استغلالاً لتراجع الأسعار وفق بيانات البلوكتشين إلى الوقوع ضحيةً مصائد السيولة؟
2025-09-01 23:50:00
مشاريع الويب الثالث (Web3) الناشئة تجمع 9.6 مليار دولار خلال الربع الثاني رغم تراجع عدد الصفقات
2025-09-01 21:05:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): جوزيف لوبين يبدي ثقته بإمكانية تضاعف قيمتها بنحو 100 ضعف وقدرتها على إزاحة عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) عن عرش القطاع
2025-09-01 18:57:00
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل يمكن للأنماط الفنية المبشرة والطلب على العملة من قبل الحيتان عكس مسار الانتكاسة الأخيرة؟
2025-09-01 10:27:55
ارتفاع حيازات شركة ميتابلانيت (Metaplanet) من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 20,000 عملة بعد عملية شراء بقيمة 108.6 مليون دولار
2025-09-01 09:45:56
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 سبتمبر 2025 – سوق الكريبتو يتراجع مع هبوط سعر بيتكوين دون 108 آلاف دولار وتصدر عملات GameFi للخسائر
2025-09-01 09:37:41

