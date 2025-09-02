[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 2 سبتمبر 2025 – سعر البيتكوين يقترب من مستوى 111 ألف دولار مع تصدر WLFI وMemeCore مكاسب القطاعات

أظهر سوق العملات الرقمية أداءً متباينًا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ حيث ارتفع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 2.4% ليقترب من مستوى 111,000 دولار، في حين تراجع الإيثريوم (ETH) بنسبة 1.94% ليبقى فوق مستوى 4,300 دولار بقليل.

قاد قطاعا الرموز المرتبطة بالأصول الحقيقية (RWA) وPayFi المكاسب، مع ارتفاع Maker (MKR) وSky (SKY) بأكثر من 5%.

في المقابل، قفزت عملة World Liberty Financial (WLFI) المدعومة من ترامب بنسبة 18.55%، وحققت MemeCore (M) مكاسب كبيرة بلغت 33.69%، متجاهلة التراجع العام في قطاع الميم كوينز.

