[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 19 سبتمبر 2025 – هل يؤدي خفض الفائدة من جانب الفيدرالي إلى انفجار على غرار عام 2020؟
تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم الجمعة عند حوالي 115,930$ متراجعاً بنسبة 0.7% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استيعاب المتداولين لأول خفض لمعدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقارب العام.
وخفّض الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أشهر من تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعاً.
عن ذلك، قال رئيس الفيدرالي Powell إن الانخفاض جاء في إطار “إدارة المخاطر”، لهذا يتبنى الفيدرالي نهجاً يعتمد على البيانات.
فما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية اليوم؟
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكنه تجاوز مستوى 120,000$ بدعم من موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على أول منتج متداول في البورصة (ETP) لعدة أصول؟
2025-09-19 17:03:29
2025-09-19 14:42:05
إريك ترامب يشيد بالعملات الرقمية كطوق نجاة محتمل للدولار الأمريكي
2025-09-19 13:24:18
إطلاق عملة ميتاماسك (MetaMask-MASK) سيتم في وقت "أقرب" من المتوقع بحسب الرئيس التنفيذي لشركة Consensys
2025-09-19 10:19:40
أكبر بنك رقمي في أمريكا اللاتينية Nubank يخطط لاعتماد العملات المستقرة المرتبطة بالدولار
2025-09-19 10:05:27
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 18 سبتمبر 2025 - سعر البيتكوين يقترب من 118 ألف دولار مع إشعال خفض الفائدة الفيدرالية موجة صعود واسعة في سوق العملات الرقمية
2025-09-18 09:41:00
أفضل العملات الرقمية للشراء اليوم 18 أيلول/سبتمبر: عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة باي نيتوورك (Pi Network-PI) وعملة سولانا (Solana-SOL)
2025-09-18 21:05:44
