[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 19 سبتمبر 2025 – هل يؤدي خفض الفائدة من جانب الفيدرالي إلى انفجار على غرار عام 2020؟

تم تداول عملة بيتكوين (Bitcoin) اليوم الجمعة عند حوالي 115,930$ متراجعاً بنسبة 0.7% خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مع استيعاب المتداولين لأول خفض لمعدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي منذ ما يقارب العام.

وخفّض الفيدرالي معدل الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25%، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد أشهر من تباطؤ سوق العمل وبقاء التضخم مرتفعاً.

عن ذلك، قال رئيس الفيدرالي Powell إن الانخفاض جاء في إطار “إدارة المخاطر”، لهذا يتبنى الفيدرالي نهجاً يعتمد على البيانات.

فما هي آخر أخبار سوق العملات الرقمية اليوم؟