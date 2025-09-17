BTC $115,516.32 -0.96%
ETH $4,475.90 -0.23%
SOL $235.33 -1.20%
PEPE $0.000010 -1.04%
SHIB $0.000012 -1.68%
BNB $950.47 -0.39%
DOGE $0.26 -1.09%
XRP $3.02 -0.69%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 17 سبتمبر 2025 – سوق العملات الرقمية يرتد مع تجاوز سعر البيتكوين 116 ألف دولار قبيل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

علي ب.
علي ب.
شهد سوق العملات الرقمية تعافياً طفيفاً في 17 سبتمبر قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث ارتفع البيتكوين (BTC) بنسبة 1.33% متجاوزاً 116 ألف دولار. في المقابل، تراجع الإيثيريوم (ETH) بنسبة 0.44% ليتداول قرب 4,500 دولار، بينما حققت معظم القطاعات مكاسب قوية، إذ قفز قطاع CeFi بنسبة 3.16%، وسجلت عملة بينانس (BNB) مستوىً قياسياً جديداً متجاوزة 960 دولاراً، وارتفعت توكنات الطبقة الثانية بنسبة 3% بقيادة Mantle (MNT). كما سجلت قطاعات GameFi و Layer 1 و PayFi و DeFi و Meme مكاسب، فيما كان قطاع SocialFi الوحيد الذي شهد تراجعاً.

ولكن ماذا يحدث أيضاً في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

2025-09-17 16:19:39
توقعات أسعار العملات الرقمية ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وبيبي (Pepe-PEPE) اليوم 17 أيلول/سبتمبر
2025-09-17 14:55:37
توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude لأسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة باي نتورك (Pi Network-PI) نهاية عام 2025
2025-09-17 12:42:14
توقعات سعر عملة كاردانو (Cardano-ADA): بنك Openbank التابع لمجموعة Santander يتيح لعملائه تداول العملة، والأنماط الفنية تشير إلى احتمال وصول السعر إلى 5$؟
2025-09-17 11:36:18
توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد انتقال 7 تريليون عملة منها بين الحيتان ليلاً، فهل ينتظرنا تراجع حاد أم صعود صاخب؟
2025-09-17 11:11:23
توقعات سعر عملة بينانس (Binance Coin-BNB): الملياردير تشينجبينج زهاو (CZ) يطالب البنوك باعتماد العملة، وبلوغ سعرها علامة 1,000$ هو مجرد بداية
2025-09-17 11:05:28
حصيلة اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) تتجاوز 16 مليون دولار تمهيداً لانطلاق عصر نظم التمويل القائم على عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) بصُحبتها
2025-09-16 16:15:36

توقعات أسعار العملات الرقمية ريبل (Ripple-XRP) وسولانا (Solana-SOL) وبيبي (Pepe-PEPE) اليوم 17 أيلول/سبتمبر
2025-09-17 14:55:37
توقعات نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude لأسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وعملة باي نتورك (Pi Network-PI) نهاية عام 2025
