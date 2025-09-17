[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 17 سبتمبر 2025 – سوق العملات الرقمية يرتد مع تجاوز سعر البيتكوين 116 ألف دولار قبيل قرار الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة

شهد سوق العملات الرقمية تعافياً طفيفاً في 17 سبتمبر قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، حيث ارتفع البيتكوين (BTC) بنسبة 1.33% متجاوزاً 116 ألف دولار. في المقابل، تراجع الإيثيريوم (ETH) بنسبة 0.44% ليتداول قرب 4,500 دولار، بينما حققت معظم القطاعات مكاسب قوية، إذ قفز قطاع CeFi بنسبة 3.16%، وسجلت عملة بينانس (BNB) مستوىً قياسياً جديداً متجاوزة 960 دولاراً، وارتفعت توكنات الطبقة الثانية بنسبة 3% بقيادة Mantle (MNT). كما سجلت قطاعات GameFi و Layer 1 و PayFi و DeFi و Meme مكاسب، فيما كان قطاع SocialFi الوحيد الذي شهد تراجعاً.

ولكن ماذا يحدث أيضاً في أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.