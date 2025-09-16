[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 16 سبتمبر 2025 – سوق العملات الرقمية يواصل التراجع مع تمسّك سعر البيتكوين بمستوى 115 ألف دولار، وعملات GameFi وMeme تتصدر الخسائر
واصل سوق العملات الرقمية تصحيحه لليوم الثاني على التوالي، حيث تصدّر قطاع GameFi الخسائر بعد هبوطه بنسبة 4.41%، ما دفع عملات مثل GALA وFORM للتراجع بأكثر من 5%. انخفض البيتكوين بنسبة 0.07% ليستقر قرب مستوى 115,000 دولار، بينما تراجع الإيثريوم بنسبة 1.93% ليُتداول عند حوالي 4,500 دولار. كما شهدت أبرز عملات Meme انخفاضات ملحوظة؛ فقد هبط Dogecoin (DOGE) بأكثر من 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تراجع PEPE وPENGU بنسبة 7% و6.5% على التوالي خلال نفس الفترة.
لكن، ما هي أبرز تطورات أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.
توقعات أسعار العملات الرقمية اليوم 16 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بامب دوت فان (Pump.fun-PUMP) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)
2025-09-16 13:13:19
الإصدار الجديد لنموذج ChatGPT يُدلي بتوقعاته حول أسعار عملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة سولانا (Solana-SOL) وعملة بيبي (Pepe-PEPE) نهاية عام 2025
2025-09-16 12:11:54
أكبر شركة مالكة لعملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) في الصين تخطط لبيع أسهمٍ بقيمة 500 مليون دولار لشراء المزيد من العملة الرقمية
2025-09-16 10:29:47
[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 16 سبتمبر 2025 - سوق العملات الرقمية يواصل التراجع مع تمسّك سعر البيتكوين بمستوى 115 ألف دولار، وعملات GameFi وMeme تتصدر الخسائر
2025-09-16 07:05:59
اكتتاب عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يجمع مليوني دولار وتوقعات بتكرار تجربة عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) وتحقيق عوائد تصل إلى 100 ضعف
2025-09-16 00:04:52
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 15 سبتمبر 2025 – استقرار سعر البيتكوين قرب 116,000 دولار بينما تشهد العملات البديلة تحركات متباينة
2025-09-15 12:34:00
استنزاف أصول بقيمة تقارب 3 مليون دولار نتيجة تعرض حل الطبقة الثانية شيباريوم (Shibarium) من شيبا إينو (Shiba Inu) لهجوم القرض السريع
2025-09-16 06:43:00
