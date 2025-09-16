[مباشر] أخبار الكريبتو اليوم 16 سبتمبر 2025 – سوق العملات الرقمية يواصل التراجع مع تمسّك سعر البيتكوين بمستوى 115 ألف دولار، وعملات GameFi وMeme تتصدر الخسائر

واصل سوق العملات الرقمية تصحيحه لليوم الثاني على التوالي، حيث تصدّر قطاع GameFi الخسائر بعد هبوطه بنسبة 4.41%، ما دفع عملات مثل GALA وFORM للتراجع بأكثر من 5%. انخفض البيتكوين بنسبة 0.07% ليستقر قرب مستوى 115,000 دولار، بينما تراجع الإيثريوم بنسبة 1.93% ليُتداول عند حوالي 4,500 دولار. كما شهدت أبرز عملات Meme انخفاضات ملحوظة؛ فقد هبط Dogecoin (DOGE) بأكثر من 4% خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تراجع PEPE وPENGU بنسبة 7% و6.5% على التوالي خلال نفس الفترة.

لكن، ما هي أبرز تطورات أخبار الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.