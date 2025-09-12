[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 12 سبتمبر – سعر البيتكوين يتجاوز 116 ألف دولار، وإيثيريوم ترتفع مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي

ارتفع سعر البيتكوين لفترة وجيزة فوق 116,000 دولار يوم الجمعة بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع الأصول عالية المخاطر إلى الارتفاع بشكل عام.

كما صعدت الإيثريوم بنسبة 2.5% لتسجل 4,519 دولارًا، فيما أضاف السوق الكلي للعملات الرقمية 1.5% لتصل قيمته إلى 4.1 تريليون دولار. وجاءت هذه المكاسب بعد أسبوع حافل بإصدارات اقتصادية مهمة عززت التحول في معنويات السوق.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين في وقت سابق من هذا الأسبوع أن التضخم في أسعار الجملة انخفض بشكل غير متوقع بنسبة 0.1%، مقابل توقعات بزيادة قدرها 0.3%.

لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.