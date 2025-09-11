BTC $114,054.39 1.54%
ETH $4,421.93 2.11%
SOL $225.14 2.50%
PEPE $0.000010 1.99%
SHIB $0.000013 1.62%
BNB $899.23 1.67%
DOGE $0.25 4.43%
XRP $3.02 1.57%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 11 سبتمبر 2025 – سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار وإيثريوم فوق 4,400 دولار مع تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

المؤلف
علي ب.
المؤلف
علي ب.
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم إشارات صعودية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية متجاوزًا حاجز 114 ألف دولار، بينما صعدت الإيثريوم بنسبة 2% لتكسر مستوى 4,400 دولار. وقادت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) موجة الارتفاع، مع قفزة عملة Mantle (MNT) بنسبة 12.98%، وصعود العملة الجديدة Linea (LINEA) بأكثر من 392.60%.

سجلت عملات الميم ارتفاعًا بنسبة 2.87%، فيما أضافت عملات الطبقة الأولى (Layer 1) مكاسب بـ 2.74%، وارتفعت DeFi بنسبة 2.23%، وCeFi بنسبة 2.11%، وPayFi بنسبة 1.74%. يأتي هذا الزخم بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأضعف من المتوقع، ما عزز رهانات خفض الفائدة، بالتزامن مع إعلان رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية، بول أتكينز، عن إطلاق مشروع Project Crypto لتعزيز تنظيم الأسواق المبنية على البلوكشين.

لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.

اكتتاب عملة بيبي نود (PepeNode-PEPENODE) أول عملة ميم للتعدين من أجل الكسب (Mine-to-Earn) يقترب من جمع مليون دولار مع تبقي يوم واحد على مرحلته التالية
2025-09-11 09:32:03
عودة عملات الميم بقوّة إلى الواجهة مع تجاوز اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) حاجز 3.8 مليون دولار
2025-09-11 09:05:18
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 11 سبتمبر 2025 - سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار وإيثريوم فوق 4,400 دولار مع تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
2025-09-11 07:42:01
توقعات سعر عملة سولانا (Solana-SOL): شركة طبية تخطط لاستثمار 1.65 مليار دولار في العملة، فهل بإمكان سعرها التضاعف بنحو 10 أضعاف مستواه الحالي؟
2025-09-11 04:12:00
منذ ثماني سنوات كان عليكم صرف عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) كاملة لشراء هاتف iPhone، كم هاتف iPhone 17 يمكنكم الحصول عليه مقابل عملة بيتكوين واحدة اليوم؟
2025-09-11 02:52:00
نموذج الذكاء الاصطناعي الرائد Claude يدلي بتوقعاته لأسعار عملات ريبل (Ripple-XRP) وبادجي بينجوينز (Pudgy Penguins -PENGU) ودوجكوين (Dogecoin-DOGE) في نهاية عام 2025
2025-09-10 22:24:00
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 10 أيلول/سبتمبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة بونك (Bonk-BONK) وعملة هايبرليكويد (Hyperliquid-HYPE)
2025-09-10 13:23:23

