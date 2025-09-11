[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 11 سبتمبر 2025 – سعر بيتكوين يتجاوز 114 ألف دولار وإيثريوم فوق 4,400 دولار مع تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم إشارات صعودية، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية متجاوزًا حاجز 114 ألف دولار، بينما صعدت الإيثريوم بنسبة 2% لتكسر مستوى 4,400 دولار. وقادت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) موجة الارتفاع، مع قفزة عملة Mantle (MNT) بنسبة 12.98%، وصعود العملة الجديدة Linea (LINEA) بأكثر من 392.60%.

سجلت عملات الميم ارتفاعًا بنسبة 2.87%، فيما أضافت عملات الطبقة الأولى (Layer 1) مكاسب بـ 2.74%، وارتفعت DeFi بنسبة 2.23%، وCeFi بنسبة 2.11%، وPayFi بنسبة 1.74%. يأتي هذا الزخم بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي الأضعف من المتوقع، ما عزز رهانات خفض الفائدة، بالتزامن مع إعلان رئيس هيئة الأوراق المالية الأمريكية، بول أتكينز، عن إطلاق مشروع Project Crypto لتعزيز تنظيم الأسواق المبنية على البلوكشين.

لكن، ماذا يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أولًا بأول أدناه.