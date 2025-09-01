[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 سبتمبر 2025 – سوق الكريبتو يتراجع مع هبوط سعر بيتكوين دون 108 آلاف دولار وتصدر عملات GameFi للخسائر

يشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات هبوطية واضحة، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.82 تريليون دولار. وسجلت معظم القطاعات خسائر تتراوح بين 2% و6%، فيما قاد قطاع GameFi التراجعات بانخفاض حاد بلغ 5.93%، متأثرًا بهبوط عملة Four (FORM) بنسبة 21% نتيجة عمليات بيع ضخمة من كبار الحيتان. كما تراجعت إيثريوم لفترة وجيزة إلى ما دون 4,400 دولار، بينما سجلت سولانا وكاردانو انخفاضات بأكثر





