[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 1 سبتمبر 2025 – سوق الكريبتو يتراجع مع هبوط سعر بيتكوين دون 108 آلاف دولار وتصدر عملات GameFi للخسائر
يشهد سوق العملات الرقمية اليوم مؤشرات هبوطية واضحة، حيث انخفض سعر بيتكوين إلى ما دون 108,000 دولار، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية إلى 3.82 تريليون دولار. وسجلت معظم القطاعات خسائر تتراوح بين 2% و6%، فيما قاد قطاع GameFi التراجعات بانخفاض حاد بلغ 5.93%، متأثرًا بهبوط عملة Four (FORM) بنسبة 21% نتيجة عمليات بيع ضخمة من كبار الحيتان. كما تراجعت إيثريوم لفترة وجيزة إلى ما دون 4,400 دولار، بينما سجلت سولانا وكاردانو انخفاضات بأكثر
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل يمكن للأنماط الفنية المبشرة والطلب على العملة من قبل الحيتان عكس مسار الانتكاسة الأخيرة؟
2025-09-01 10:27:55
ارتفاع حيازات شركة ميتابلانيت (Metaplanet) من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إلى 20,000 عملة بعد عملية شراء بقيمة 108.6 مليون دولار
2025-09-01 09:45:56
2025-09-01 09:37:41
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): هل تقود انطلاقة أسواق العملات البديلة مع استعادتها للزخم الإيجابي؟
2025-08-31 23:59:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بعد انتقال 5 مليار دولار إليها من عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل يمكن لهذه الخطوة تغيير ترتيب العملات الكبرى؟
2025-08-31 21:23:00
شركة تيثر (Tether) تلغي خطة تجميد أرصدة عملة تيثر (Tether-USDT)على خمس شبكات بلوكتشين منهيةً أنشطة الإصدار والاسترجاع
2025-08-31 11:16:29
محامي إيلون ماسك يترأس أداة استثمارية لعملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بقيمة 200 مليون دولار
2025-08-31 11:11:21
