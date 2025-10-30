[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 أكتوبر 2025 – تقلبات في سوق العملات الرقمية مع تصفية مراكز بقيمة 590 مليون دولار خلال 24 ساعة؛ سعر البيتكوين يتراجع إلى 109 آلاف دولار
تداول سوق العملات الرقمية بتباين يوم الأربعاء، حيث حققت عملات الميم والعملات من فئة Layer 1 مكاسب طفيفة، في حين واصل البيتكوين تراجعه. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.8% إلى حوالي 109 آلاف دولار، بينما استقرت الإيثيريوم قرب 3,900 دولار. تصدّرت عملات الميم مثل PUMP وOFFICIAL TRUMP المكاسب القطاعية، فيما برزت Zcash وHedera ضمن الأفضل أداءً بين عملات Layer 1.
على مستوى السوق ككل، تمّت تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 590 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها من مراكز الشراء الطويلة، ما يعكس استمرار التقلبات وجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.
لكن ما الذي يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أدناه.
ألمانيا تسعى لاعتماد عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)؛ فهل برلين هي التالية بتبني هذه العملة رسمياً؟
2025-10-30 15:19:45
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): المُحافظة على مستوى 108,000$ بعد خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وما تبعه من تقلبات حادة في السوق
2025-10-30 13:42:10
اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) ينجح بجمع 25.25 مليون دولار لإطلاق أسرع حلول الطبقة الثانية، فهل بإمكان خفض معدلات الفائدة دفع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) لبلوغ 126,000$؟
2025-10-30 13:19:52
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 أكتوبر 2025 - تقلبات في سوق العملات الرقمية مع تصفية مراكز بقيمة 590 مليون دولار خلال 24 ساعة؛ سعر البيتكوين يتراجع إلى 109 آلاف دولار
2025-10-30 12:53:26
تقرير: شركة ماستركارد (Mastercard) تعمل على إتمام صفقة استحواذ بقيمة 2 مليار دولار على منصة تسوية معاملات الكريبتو زيروهاش (Zerohash)
2025-10-30 10:46:18
تقرير: شركة Consensys المُطوّرة لمحفظة MetaMask تختار بنكي JPMorgan وGoldman Sachs لقيادة طرحها العام الأولي
2025-10-30 09:31:07
عملة الميم الجديدة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يسطع نجمها مع نجاح اكتتابها بجمع 3.8 مليون دولار، لتتصدر نقاشات أوساط عملات الميم لشهر "تشرين الثاني/نوفمبر الصاعد"
2025-10-29 17:40:34
لا تفوّت الفرصة
in numbers
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين