[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 30 أكتوبر 2025 – تقلبات في سوق العملات الرقمية مع تصفية مراكز بقيمة 590 مليون دولار خلال 24 ساعة؛ سعر البيتكوين يتراجع إلى 109 آلاف دولار

تداول سوق العملات الرقمية بتباين يوم الأربعاء، حيث حققت عملات الميم والعملات من فئة Layer 1 مكاسب طفيفة، في حين واصل البيتكوين تراجعه. انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.8% إلى حوالي 109 آلاف دولار، بينما استقرت الإيثيريوم قرب 3,900 دولار. تصدّرت عملات الميم مثل PUMP وOFFICIAL TRUMP المكاسب القطاعية، فيما برزت Zcash وHedera ضمن الأفضل أداءً بين عملات Layer 1.

على مستوى السوق ككل، تمّت تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 590 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمها من مراكز الشراء الطويلة، ما يعكس استمرار التقلبات وجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة.

لكن ما الذي يحدث أيضًا في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابع تغطيتنا المباشرة أدناه.