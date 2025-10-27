[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 27 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتجاوز 115,000 دولار وسعر إيثيريوم يرتفع 6% مع مكاسب واسعة في سوق العملات الرقمية

ارتفعت أسعار العملات الرقمية على نطاقٍ واسع مدعومةً بالتفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاقٍ تجاري جديد، ما رفع الأسواق العالمية ككل.

سجّل سعر البيتكوين (BTC) ارتفاعاً بنسبة 3.19% خلال 24 ساعة متجاوزاً 115,000 دولار، بينما قفزت إيثيريوم (ETH) بأكثر من 6% لتتجاوز مؤقتاً مستوى 4,200 دولار.

وامتدّ الصعود إلى معظم القطاعات؛ إذ ارتفع قطاع DeFi بنحو 6% تقوده قفزاتٌ مزدوجة في عملات Uniswap وEthena وCurve DAO. كما صعدت عملات الطبقة الثانية والميم بشكلٍ حاد، لتتصدّر BSquared Network وPump.fun قائمة الرابحين.

وشهدت العملات البديلة الأوسع نطاقاً تحسّناً ملحوظاً في المعنويات، إذ ارتفعت Zcash وDash بأكثر من 25% لكلٍّ منهما، في إشارةٍ إلى عودة شهية المخاطرة مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية.

لكن ماذا يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولاً بأول أدناه.