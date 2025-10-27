BTC $114,986.59 1.33%
ETH $4,204.90 3.37%
SOL $200.58 1.29%
PEPE $0.0000072 0.28%
SHIB $0.000010 1.01%
BNB $1,146.00 1.78%
DOGE $0.20 1.46%
XRP $2.67 2.19%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 27 أكتوبر 2025 – سعر البيتكوين يتجاوز 115,000 دولار وسعر إيثيريوم يرتفع 6% مع مكاسب واسعة في سوق العملات الرقمية

لين مكي
لين مكي
لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد...

ارتفعت أسعار العملات الرقمية على نطاقٍ واسع مدعومةً بالتفاؤل بشأن اقتراب الولايات المتحدة والصين من إبرام اتفاقٍ تجاري جديد، ما رفع الأسواق العالمية ككل.
سجّل سعر البيتكوين (BTC) ارتفاعاً بنسبة 3.19% خلال 24 ساعة متجاوزاً 115,000 دولار، بينما قفزت إيثيريوم (ETH) بأكثر من 6% لتتجاوز مؤقتاً مستوى 4,200 دولار.
وامتدّ الصعود إلى معظم القطاعات؛ إذ ارتفع قطاع DeFi بنحو 6% تقوده قفزاتٌ مزدوجة في عملات Uniswap وEthena وCurve DAO. كما صعدت عملات الطبقة الثانية والميم بشكلٍ حاد، لتتصدّر BSquared Network وPump.fun قائمة الرابحين.
وشهدت العملات البديلة الأوسع نطاقاً تحسّناً ملحوظاً في المعنويات، إذ ارتفعت Zcash وDash بأكثر من 25% لكلٍّ منهما، في إشارةٍ إلى عودة شهية المخاطرة مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية.

لكن ماذا يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة أولاً بأول أدناه.

شركة ليدجر (Ledger) تواجه انتقادات بسبب رسوم تطبيقها الجديد متعدد التوقيعات رغم التحديث التقني
2025-10-27 17:28:43
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 27 أكتوبر 2025 - سعر البيتكوين يتجاوز 115,000 دولار وسعر إيثيريوم يرتفع 6% مع مكاسب واسعة في سوق العملات الرقمية
2025-10-27 11:42:00
ساعتان تفصلنا عن انطلاقة مبهرة لعملة سنورتر (Snorter-SNORT) بعد عملية حرق هائلة
2025-10-27 13:33:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): ارتداد أسبوعي قوي يُمهّد لاختراق مستوى المقاومة الرئيسي
2025-10-27 14:06:05
العفو عن CZ قد يطلق العنان لتجدّد موجة الهوس بعملات الميم على بلوكتشين بينانس (BNB Chain) وجرو ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) يستعد لتولي الريادة
2025-10-27 14:02:28
شركة Sharplink Gaming تُنعش احتياطياتها الإستراتيجية بأرصدة إضافية من عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)  بقيمة 80 مليون دولار بعد شهر من السكون
2025-10-27 11:57:00
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): تنهي الأسبوع بتفوّق على العملات البديلة الأخرى بارتفاع نسبته 11.4%، فهل يتزايد الزخم؟
2025-10-27 11:40:23

لين مكي

لين مكي كاتبة محتوى متخصصة في العملات الرقمية وتحليل الأسواق، تحمل شهادة في إدارة الأعمال وتتمتع بخبرة تمتد لعدة سنوات في مجال التداول وصناعة المحتوى المالي.

تجمع في عملها بين فهم عميق لحركة السوق ومهارة في تبسيط المفاهيم المعقدة بلغة واضحة ودقيقة. تتقن تحسين محركات البحث، وتركّز في كتاباتها على تقديم محتوى موثوق وعملي يساعد القارئ على اتخاذ قرارات مستنيرة في عالم الكريبتو والاستثمار.

اقرأ المزيد
