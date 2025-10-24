[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 24 أكتوبر 2025 – تشانغبينغ تشاو قد يعود إلى منصة بينانس بعد عفو ترامب؛ سعر بيتكوين يستعيد مستوى 110 آلاف دولار، وعملة BNB ترتفع بنسبة 5%

سجّلت أسواق العملات الرقمية مكاسب واسعة خلال الـ24 ساعة الماضية، بقيادة ارتفاع بنسبة 3.9% في قطاع التمويل المركزي (CeFi) عقب الأنباء عن عفو الرئيس ترامب عن المدير التنفيذي السابق لمنصة بينانس تشانغبينغ تشاو. ارتفعت عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.4%، فيما صعدت بيتكوين بنسبة 2.1% لتستعيد مستوى 110,000 دولار، واقتربت إيثيريوم من 3,900 دولار. كما حققت عملات الذكاء الاصطناعي وبلوكتشين الطبقة الأولى وقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مكاسب أيضاً، وكان من أبرزها عملة Fartcoin التي قفزت بنسبة 11.9%، وسولانا بنسبة 5.3%، وعملة World Liberty Financial بنسبة 11.3%.

ووفقاً لمنصة Polymarket، تبلغ احتمالات عودة تشانغبينغ تشاو إلى بينانس قبل نهاية هذا العام نحو 50%.

لكن ماذا يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.