[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 أكتوبر 2025 – بيتكوين وإيثيريوم تتحركان ضمن نطاق محدود قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ولقاء ترامب–شي

تتداول عملتا بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) ضمن نطاقات ضيقة هذا الصباح، بينما يترقّب المتداولون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الجمعة، وهو الإصدار الاقتصادي الرئيسي الوحيد غير المتأثر بإغلاق الحكومة الأمريكية الحالي.

كانت بيتكوين قد ارتفعت في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع فوق مستوى 113 ألف دولار، لكنها عادت للتداول قليلاً فوق 108 آلاف دولار، في حين تراجعت إيثيريوم بنحو 4.8% خلال الأيام السبعة الماضية.

وقد استقرّت معنويات السوق وسط مؤشراتٍ على تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قدّر متداولو منصة Polymarket احتمال التوصل إلى اتفاقٍ تجاري بنسبة 77% بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر.

ويقول محللون إن وتيرة التقلبات قد تبقى محدودة حتى صدور بيانات التضخم، والتي يُتوقع أن تحدد ما إذا كانت السردية الحالية حول “الهبوط السلس” للاقتصاد ستستمر أم ستشعل اضطرابات جديدة في السوق.

لكن ما الذي يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.