BTC $110,043.34 1.82%
ETH $3,877.87 1.28%
SOL $191.05 4.20%
PEPE $0.0000069 1.59%
SHIB $0.000010 1.43%
BNB $1,127.02 4.92%
DOGE $0.19 2.07%
XRP $2.41 0.56%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 أكتوبر 2025 – بيتكوين وإيثيريوم تتحركان ضمن نطاق محدود قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ولقاء ترامب–شي

المؤلف
كريم بوسعادة
المؤلف
كريم بوسعادة
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

تتداول عملتا بيتكوين (Bitcoin) وإيثيريوم (Ethereum) ضمن نطاقات ضيقة هذا الصباح، بينما يترقّب المتداولون صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم الجمعة، وهو الإصدار الاقتصادي الرئيسي الوحيد غير المتأثر بإغلاق الحكومة الأمريكية الحالي.
كانت بيتكوين قد ارتفعت في وقتٍ سابقٍ هذا الأسبوع فوق مستوى 113 ألف دولار، لكنها عادت للتداول قليلاً فوق 108 آلاف دولار، في حين تراجعت إيثيريوم بنحو 4.8% خلال الأيام السبعة الماضية.
وقد استقرّت معنويات السوق وسط مؤشراتٍ على تحسّن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث قدّر متداولو منصة Polymarket احتمال التوصل إلى اتفاقٍ تجاري بنسبة 77% بحلول 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
ويقول محللون إن وتيرة التقلبات قد تبقى محدودة حتى صدور بيانات التضخم، والتي يُتوقع أن تحدد ما إذا كانت السردية الحالية حول “الهبوط السلس” للاقتصاد ستستمر أم ستشعل اضطرابات جديدة في السوق.

لكن ما الذي يحدث أيضاً في أخبار العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): مستويات ارتداد فيبوناتشي تشير إلى موجة ارتفاع باتجاه 3.60$، فهل يوشك سعرها على الانطلاق؟
2025-10-23 15:48:00
تقرير لشركة A16z: أحجام الدفع باستخدام العملات المستقرة تسجل 9 تريليون دولار في عام 2025، لتواصل ملاحقة مؤسسات دفع عملاقة مثل باي بال (PayPal) وفيزا (Visa)
2025-10-23 13:46:37
تقرير A16z: قطاع الكريبتو خسر 1,000 وظيفة لصالح الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق نموذج ChatGPT، لكنّ التوظيف يتعافى مجدداً
2025-10-23 13:37:21
الطاقة اللازمة لتعدين عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) واحدة تكفي استهلاك 61 منزلاً من الكهرباء لعام كامل، وعملة بيبي نود (PEPENODE) توفر آلية تعدين أفضل وحصيلة اكتتابها تتجاوز 1.9 مليون دولار
2025-10-23 13:32:45
هل تملكون عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE)؟ قد تُحتسب قريباً ضمن مدفوعات الرهن العقاري، وهذا ما يفسّر حماس المتداولين لصبّ أموالهم في عملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI)
2025-10-23 11:41:58
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 23 أكتوبر 2025 - بيتكوين وإيثيريوم تتحركان ضمن نطاق محدود قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ولقاء ترامب–شي
2025-10-23 11:19:50
شركة إدارة الأصول T. Rowe Price تتقدم بطلب إنشاء أول صندوق من صناديق الكريبتو المتداولة في البورصة (Crypto ETFs) مُرتبط بأصول رقمية متنوعة
2025-10-23 09:39:27

لا تفوّت الفرصة

أخبار
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): مستويات ارتداد فيبوناتشي تشير إلى موجة ارتفاع باتجاه 3.60$، فهل يوشك سعرها على الانطلاق؟
حسان بلال
حسان بلال
2025-10-23 15:48:00
أخبار
تقرير لشركة A16z: أحجام الدفع باستخدام العملات المستقرة تسجل 9 تريليون دولار في عام 2025، لتواصل ملاحقة مؤسسات دفع عملاقة مثل باي بال (PayPal) وفيزا (Visa)
سامي منصور
سامي منصور
2025-10-23 13:46:37
كريم بوسعادة
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين