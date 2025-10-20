[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية ينتعش مع تجاوز سعر بيتكوين حاجز 110 آلاف دولار واستعادة سعر إيثيريوم مستوى 4 آلاف دولار وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين

سوق العملات الرقمية في طور التعافي، حيث ارتفع سعر بيتكوين مجدداً متجاوزاً مستوى 110,000 دولار بنسبة تزيد عن 2.8%، فيما تجاوزت إيثريوم حاجز 4,000 دولار مدعومة بتحسّن المعنويات تجاه التجارة العالمية. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر ليونة بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر في كوريا الجنوبية للتفاوض على اتفاقٍ تجاري. وقادت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) موجة الارتفاع، حيث صعدت عملة مانتل (Mantle – MNT) بنسبة 8.9% وعملة ميرلين تشين (Merlin Chain – MERL) بنسبة 7.5%، بينما افتتحت الأسواق الآسيوية وسوق الكريبتو الأوسع على ارتفاع إلى جانب مكاسب طفيفة في العقود الأمريكية الآجلة.