[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 20 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية ينتعش مع تجاوز سعر بيتكوين حاجز 110 آلاف دولار واستعادة سعر إيثيريوم مستوى 4 آلاف دولار وسط تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
سوق العملات الرقمية في طور التعافي، حيث ارتفع سعر بيتكوين مجدداً متجاوزاً مستوى 110,000 دولار بنسبة تزيد عن 2.8%، فيما تجاوزت إيثريوم حاجز 4,000 دولار مدعومة بتحسّن المعنويات تجاه التجارة العالمية. وقد أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى موقف أكثر ليونة بشأن الرسوم الجمركية، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الشهر في كوريا الجنوبية للتفاوض على اتفاقٍ تجاري. وقادت عملات الطبقة الثانية (Layer 2) موجة الارتفاع، حيث صعدت عملة مانتل (Mantle – MNT) بنسبة 8.9% وعملة ميرلين تشين (Merlin Chain – MERL) بنسبة 7.5%، بينما افتتحت الأسواق الآسيوية وسوق الكريبتو الأوسع على ارتفاع إلى جانب مكاسب طفيفة في العقود الأمريكية الآجلة.
توقعات سعر عملة ريبل: الارتفاع الحاد في عقود الخيارات يشير إلى تحول كبير من عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم نحو عملة ريبل وعملة سولانا
2025-10-20 15:05:00
توقعات سعر عملة إيثيريوم: خروج استثمارات بقيمة 536 مليون دولار من صناديق عملة بيتكوين المتداولة في البورصة يضع سيولة عملة ETH على المحك، فهل سيصمد مستوى الدعم عند 3,800$؟
2025-10-20 12:03:45
توم لي (Tom Lee) من Fundstrat يرى أن ضجة خزائن الكريبتو قد بدأت بالتلاشي، لكنه يدعم شراء أرصدة عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) بقيمة 1.5 مليار دولار
2025-10-20 11:58:59
2025-10-20 10:00:17
حوت "ترامب المُطَّلع" الذي حقق مكاسب بلغت 160 مليون دولار من تراجع سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يفتح صفقة مراهنة جديدة على الانخفاض بقيمة 76 مليون دولار مستخدماً رافعة مالية بمضاعف قدره 10 مرات
2025-10-20 09:48:34
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) إثر ادعاء أندرو تيت (Andrew Tate) الصادم لمتداولي العملة بحدوث انهيار قوي وسط شح السيولة
2025-10-19 23:55:00
المستثمرون الصغار يخسرون 17 مليار دولار بعد تراجع أسهم خزائن عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) وفقاً لتقرير صادر عن شركة 10x Research
2025-10-19 22:27:00
توقعات سعر عملة ريبل: الارتفاع الحاد في عقود الخيارات يشير إلى تحول كبير من عملة بيتكوين وعملة إيثيريوم نحو عملة ريبل وعملة سولانا
2025-10-20 15:05:00
