[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أكتوبر 2025 – سعر بيتكوين يستقر قرب 109 ألف دولار بعد أسبوع متقلب؛ وسعر إيثيريوم يهبط دون 3900 دولار مع بقاء السوق في حالة حذر
انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 1.5% إلى ما دون 109,000 دولار صباح الثلاثاء خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، في حين تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 3% لتصل إلى ما دون 3,900 دولار، مع بقاء المتداولين في حالة حذر على الرغم من المكاسب الطفيفة في قطاعات التمويل اللامركزي (DeFi) والدفع المالي (PayFi) وعملات الميم.
وبحسب بيانات Glassnode، فإن الانخفاض الحاد الأسبوع الماضي من 115,000 إلى 104,000 دولار أدّى إلى تصفية المستثمرين الضعفاء وأطلق عملية تدوير دفاعية في السوق. كما انخفضت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة ومعدلات التمويل، في حين ارتفع الطلب على أدوات التحوط من الهبوط، مما يشير إلى تحوّلٍ نحو تجنّب المخاطر.
ورغم أن بيتكوين ارتدت مؤقتاً إلى حوالي 111,000 دولار، إلا أن بنية السوق لا تزال هشّة وتغلب عليها حالة من الحذر.
مؤسس مشروع عملة سولانا (Solana-SOL) يكشف عن منصة Percolator اللامركزية لتداول العقود الآجلة، في تحدٍ مباشر لمنصّتي Aster وHyperliquid
2025-10-21 13:37:14
الفرصة الأخيرة لاقتناء عملة سنورتر (Snorter-SNORT) قبل بدء تحصيلها بعد 6 أيام؛ فهل يمكنها النمو بمقدار 2,260 ضعفاً؟
2025-10-21 13:14:34
هل يتجاوز سعر عملة بيتكوين ذروته التاريخية بعد مؤتمر الاحتياطي الفيدرالي؟ اكتتاب عملة بيتكوين هايبر يجمع 300,000$ خلال يومين لصالح أسرع طبقة ثانية لبلوكتشين بيتكوين، والحصيلة الإجمالية بلغت 24.3 مليون دولار حتى الآن
2025-10-21 10:55:19
مراهنو منصة بوليماركت (Polymarket) يتوقعون استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر
2025-10-21 10:48:51
2025-10-21 09:41:38
منصة OpenSea تستعد لإطلاق عملة أوبن سي (OpenSea-SEA) في الربع الأول من عام 2026 مع تخصيص 50% من معروضها للمجتمع
2025-10-20 23:55:00
هيئة الضرائب في المملكة المتحدة ترسل 65,000 "رسالة تنبيه" إلى مشتبه بتهربهم من ضرائب الكريبتو
2025-10-20 22:16:00
مؤسس مشروع عملة سولانا (Solana-SOL) يكشف عن منصة Percolator اللامركزية لتداول العقود الآجلة، في تحدٍ مباشر لمنصّتي Aster وHyperliquid
2025-10-21 13:37:14
