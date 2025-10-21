[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 21 أكتوبر 2025 – سعر بيتكوين يستقر قرب 109 ألف دولار بعد أسبوع متقلب؛ وسعر إيثيريوم يهبط دون 3900 دولار مع بقاء السوق في حالة حذر

انخفض سعر عملة بيتكوين بنسبة 1.5% إلى ما دون 109,000 دولار صباح الثلاثاء خلال ساعات التداول الآسيوية المبكرة، في حين تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 3% لتصل إلى ما دون 3,900 دولار، مع بقاء المتداولين في حالة حذر على الرغم من المكاسب الطفيفة في قطاعات التمويل اللامركزي (DeFi) والدفع المالي (PayFi) وعملات الميم.

وبحسب بيانات Glassnode، فإن الانخفاض الحاد الأسبوع الماضي من 115,000 إلى 104,000 دولار أدّى إلى تصفية المستثمرين الضعفاء وأطلق عملية تدوير دفاعية في السوق. كما انخفضت الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة ومعدلات التمويل، في حين ارتفع الطلب على أدوات التحوط من الهبوط، مما يشير إلى تحوّلٍ نحو تجنّب المخاطر.

ورغم أن بيتكوين ارتدت مؤقتاً إلى حوالي 111,000 دولار، إلا أن بنية السوق لا تزال هشّة وتغلب عليها حالة من الحذر.