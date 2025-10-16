[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 16 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يواصل التراجع؛ سعر البيتكوين يستقر دون 112 ألف دولار وسعر الإيثيريوم يقترب من 4 آلاف دولار

تراجعت أسعار العملات الرقمية في معظم القطاعات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث خسر السوق الكلي للعملات المشفرة نحو 1.2%، في حين برز قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) كاستثناءٍ بصعوده لليوم الثاني على التوالي بنسبة 4.51%.

وقادت عملة ChainOpera AI (COAI) الارتفاعات، محققةً قفزة بلغت 56.47% بعد ارتفاعٍ بنسبة 25% يوم أمس.

في المقابل، انخفض سعر عملة البيتكوين (BTC) بنسبة 1.29% لتتراجع دون مستوى 112,000 دولار، كما هبط سعر إيثيريوم (ETH) بنسبة 2.60% ليتداول قرب 4,000 دولار.

وبقيت بقية القطاعات تحت الضغط، إذ تراجع قطاع التمويل المركزي (CeFi) بنسبة 1.99%، والتمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة 3.89%، وقطاع الطبقة الثانية (Layer 2) بنسبة 4.74%، رغم مقاومة بعض العملات للاتجاه الهابط مثل FTT (+9.79%) وTRX (+0.95%) وDASH (+3.83%).

لكن، ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمستجدات أولاً بأول.