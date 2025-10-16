BTC $111,505.37 -0.58%
ETH $4,058.19 -1.37%
SOL $196.40 -3.38%
PEPE $0.0000072 -3.03%
SHIB $0.000010 -1.88%
BNB $1,180.50 -0.42%
DOGE $0.19 -1.55%
XRP $2.45 -2.02%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 16 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يواصل التراجع؛ سعر البيتكوين يستقر دون 112 ألف دولار وسعر الإيثيريوم يقترب من 4 آلاف دولار

المؤلف
محمد حلمي
المؤلف
محمد حلمي
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

تراجعت أسعار العملات الرقمية في معظم القطاعات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث خسر السوق الكلي للعملات المشفرة نحو 1.2%، في حين برز قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) كاستثناءٍ بصعوده لليوم الثاني على التوالي بنسبة 4.51%.
وقادت عملة ChainOpera AI (COAI) الارتفاعات، محققةً قفزة بلغت 56.47% بعد ارتفاعٍ بنسبة 25% يوم أمس.

في المقابل، انخفض سعر عملة البيتكوين (BTC) بنسبة 1.29% لتتراجع دون مستوى 112,000 دولار، كما هبط سعر إيثيريوم (ETH) بنسبة 2.60% ليتداول قرب 4,000 دولار.
وبقيت بقية القطاعات تحت الضغط، إذ تراجع قطاع التمويل المركزي (CeFi) بنسبة 1.99%، والتمويل اللامركزي (DeFi) بنسبة 3.89%، وقطاع الطبقة الثانية (Layer 2) بنسبة 4.74%، رغم مقاومة بعض العملات للاتجاه الهابط مثل FTT (+9.79%) وTRX (+0.95%) وDASH (+3.83%).

لكن، ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمستجدات أولاً بأول.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 16 أكتوبر 2025 - سوق العملات الرقمية يواصل التراجع؛ سعر البيتكوين يستقر دون 112 ألف دولار وسعر الإيثيريوم يقترب من 4 آلاف دولار
2025-10-16 10:29:19
عندما تُحرّك الدولة العملات: لماذا يتضخم أكبر صندوق تداول فوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETF) بينما تُعيد الحكومة ترتيب حيازاتها بهدوء؟
2025-10-15 23:55:00
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد السماح بظهورها في أسواق وول ستريت المالية عبر بورصة ناسداك (Nasdaq)؛ فهل يصل سعرها أخيراً إلى 1$؟
2025-10-15 22:08:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): السعر يقترب من 111,000$ بدعم من إيلون ماسك، ورهان ميتابلانيت (Metaplanet) بقيمة 3.5 مليار دولار على المحك
2025-10-15 20:06:53
توقعات أسعار الكريبتو اليوم 15 تشرين الأول/أكتوبر لعملة ريبل (Ripple-XRP) وعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH) وعملة بينانس (Binance-BNB)
2025-10-15 14:20:34
توقعات سعر عملة ريبل (Ripple-XRP): حدث Swell 2025 يمكنه قلب الأوضاع، والعدّ التنازلي لانطلاقه بعد 3 أسابيع يبدأ الآن
2025-10-15 12:35:28
عودة المتداول الذي توقع الانهيار المفاجئ بدقة، ونجاح اكتتاب عملة بيتكوين هايبر (Bitcoin Hyper-HYPER) بجمع 23.7 مليون دولار يحل لغز الوجهة التالية للاستثمارات المؤسساتية
2025-10-15 12:30:02

لا تفوّت الفرصة

أخبار
عندما تُحرّك الدولة العملات: لماذا يتضخم أكبر صندوق تداول فوري لعملة بيتكوين في البورصة (spot Bitcoin ETF) بينما تُعيد الحكومة ترتيب حيازاتها بهدوء؟
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-10-15 23:55:00
أخبار
توقعات سعر عملة دوجكوين (Dogecoin-DOGE) بعد السماح بظهورها في أسواق وول ستريت المالية عبر بورصة ناسداك (Nasdaq)؛ فهل يصل سعرها أخيراً إلى 1$؟
حسان بلال
حسان بلال
2025-10-15 22:08:00
محمد حلمي
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين