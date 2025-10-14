[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 14 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يتجه نحو الحذر بعد موجة التعافي مع زيادة مراكز البيع الضخمة من قبل الحيتان؛ قطاع الألعاب (GameFi) يتصدر المكاسب

يُظهر سوق العملات الرقمية إشاراتٍ متباينة، إذ تراجع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون 114,000 دولار، فيما حافظت إيثيريوم (ETH) على مستوىٍ يفوق 4,100 دولار بقليل، وسط تزايد مراكز البيع (Shorts) الضخمة من قِبل الحيتان رغم موجة التعافي الأخيرة في السوق.

سجّلت معظم القطاعات مكاسب خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدّرها قطاع الألعاب (GameFi) بارتفاعٍ قدره 5.75% مع صعود عملتي ImmutableX (IMX) وFour (FORM) بنسبةٍ قاربت 8%. كما شهدت عملات التمويل اللامركزي (DeFi) والذكاء الاصطناعي (AI) انتعاشاً، حيث ارتفعت عملتا Ethena (ENA) وBittensor (TAO) بنسبة 11.9% و10.4% على التوالي.

في المقابل، كان قطاع التمويل المركزي (CeFi) الخاسر الوحيد بانخفاضٍ بلغ 1.07% نتيجة تراجع عملتي بينانس كوين (BNB) وAster (ASTER). وكشفت بيانات السلسلة (On-chain) أن بعض الحيتان، ومنهم المتداول الذي حقق أرباحاً بلغت 160 مليون دولار من المراكز القصيرة خلال الانهيار الأخير، يعيدون الآن بناء مراكز بيع بمئات الملايين، ما يُشير إلى حالة من الحذر الكامن تحت السطح.

