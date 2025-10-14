BTC $111,312.81 -3.01%
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 14 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يتجه نحو الحذر بعد موجة التعافي مع زيادة مراكز البيع الضخمة من قبل الحيتان؛ قطاع الألعاب (GameFi) يتصدر المكاسب

آخر تحديث: 

يُظهر سوق العملات الرقمية إشاراتٍ متباينة، إذ تراجع سعر بيتكوين (BTC) إلى ما دون 114,000 دولار، فيما حافظت إيثيريوم (ETH) على مستوىٍ يفوق 4,100 دولار بقليل، وسط تزايد مراكز البيع (Shorts) الضخمة من قِبل الحيتان رغم موجة التعافي الأخيرة في السوق.
سجّلت معظم القطاعات مكاسب خلال الـ24 ساعة الماضية، وتصدّرها قطاع الألعاب (GameFi) بارتفاعٍ قدره 5.75% مع صعود عملتي ImmutableX (IMX) وFour (FORM) بنسبةٍ قاربت 8%. كما شهدت عملات التمويل اللامركزي (DeFi) والذكاء الاصطناعي (AI) انتعاشاً، حيث ارتفعت عملتا Ethena (ENA) وBittensor (TAO) بنسبة 11.9% و10.4% على التوالي.
في المقابل، كان قطاع التمويل المركزي (CeFi) الخاسر الوحيد بانخفاضٍ بلغ 1.07% نتيجة تراجع عملتي بينانس كوين (BNB) وAster (ASTER). وكشفت بيانات السلسلة (On-chain) أن بعض الحيتان، ومنهم المتداول الذي حقق أرباحاً بلغت 160 مليون دولار من المراكز القصيرة خلال الانهيار الأخير، يعيدون الآن بناء مراكز بيع بمئات الملايين، ما يُشير إلى حالة من الحذر الكامن تحت السطح.

لكن ما الذي يحدث أيضاً في عالم الكريبتو اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمستجدات أولاً بأول أدناه.

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ترامب وبلاك روك (BlackRock) وستراتيجي (Strategy) ينعشون الآمال، والثيران يتطلعون إلى مستوى 122,000$
2025-10-14 14:01:54
مع تبقي 6 أيام فقط على انتهاء اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) واقتراب حصيلته من 5 مليون دولار، هل يمكنها تكرار ارتفاعات عملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA) البالغة 230 ضعفاً؟
2025-10-14 13:40:09
القيمة الإجمالية لقطاع الكريبتو تستعيد علامة 4 تريليون دولار، والتوزيع المجاني لأرصدة عملة وول ستريت بيبي (Wall Street Pepe-WEPE) يمكنه إشعال فتيل انطلاقة عملات الميم
2025-10-14 12:15:15
توقعات سعر عملة شيبا إينو (Shiba Inu-SHIB) بعد ارتداده للأعلى بنسبة 55% إثر تراجعه الأخير، فهل يلوح بلوغ 1$ في الأفق؟
2025-10-14 11:37:11
[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 14 أكتوبر 2025 - سوق العملات الرقمية يتجه نحو الحذر بعد موجة التعافي مع زيادة مراكز البيع الضخمة من قبل الحيتان؛ قطاع الألعاب (GameFi) يتصدر المكاسب
2025-10-14 11:51:32
توقعات سعر عملة بينانس (Binance-BNB): المدير التنفيذي لشركة مدرجة في بورصة ناسداك يلقبها بالعملة "الأهم الغائبة عن الانتباه"، فهل يُمكنها أن تحقق نجاحات مماثلة لعملة إيثيريوم (Ethereum-ETH)؟
2025-10-14 11:32:08
الحوت Trump Insider الذي حقق أرباحاً قدرها 160 مليون دولار من تراجع عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يعود مجدداً للمضاربة على الانخفاض، فهل تلوح موجة هابطة جديدة في الأفق؟
2025-10-14 09:46:22

توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): ترامب وبلاك روك (BlackRock) وستراتيجي (Strategy) ينعشون الآمال، والثيران يتطلعون إلى مستوى 122,000$
2025-10-14 14:01:54
مع تبقي 6 أيام فقط على انتهاء اكتتاب عملة سنورتر (Snorter-SNORT) واقتراب حصيلته من 5 مليون دولار، هل يمكنها تكرار ارتفاعات عملة بانانا غان (Banana Gun-BANANA) البالغة 230 ضعفاً؟
2025-10-14 13:40:09
