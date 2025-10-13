BTC $115,459.81 3.34%
ETH $4,183.40 8.94%
SOL $198.76 9.68%
PEPE $0.0000076 14.27%
SHIB $0.000010 9.49%
BNB $1,366.93 14.20%
DOGE $0.21 12.54%
XRP $2.64 9.94%
Cryptonews أخبار

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 13 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يتعافى بعد تسبّب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية في موجة بيع تاريخية وسعر البيتكوين يستعيد مستوى 115 ألف دولار

المؤلف
غدير غسان
المؤلف
غدير غسان
قراءة المؤلف
آخر تحديث: 

سجّلت أسواق العملات الرقمية انتعاشاً حاداً بعد تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتجدد تفاؤل المستثمرين، إذ حققت القطاعات الرئيسية مكاسب خلال 24 ساعة تراوحت بين 6% و20%، وتصدّرتها عملات الطبقة الثانية (Layer 2) بارتفاعٍ بلغ 19.4%. قفزت عملة مانتل (Mantle – MNT) بنسبة 38%، بينما ارتفعت سيليستيا (Celestia – TIA) وزورا (Zora – ZORA) بأكثر من 15% و25% على التوالي. كما صعدت =-0يتكوين بنسبة 4.85% متجاوزةً مستوى 115,000 دولار، وارتفعت إيثريوم بنسبة 11.6% لتتداول فوق 4,100 دولار. وشهدت قطاعات الذكاء الاصطناعي والتمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi) أيضاً مكاسبَ مزدوجةَ الرقم.

ويأتي هذا الانتعاش عقب ما وصفه المحللون بـ “الانهيار التاريخي” الذي تسبّب به تهديد ترامب بفرض رسومٍ جمركيةٍ بنسبة 100% على الصين، ما أدى إلى عمليات تصفية ضخمة وإحدى أعمق فترات تراجع معدلات التمويل على عملة إيثريوم منذ سنوات. وتشير بيانات منصة بوليماركت (Polymarket) إلى وجود احتمالٍ بنسبة 10% فقط لتطبيق رسوم ترامب المقترحة على الصين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن ماذا يحدث أيضاً في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.

[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 13 أكتوبر 2025 - سوق العملات الرقمية يتعافى بعد تسبّب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية في موجة بيع تاريخية وسعر البيتكوين يستعيد مستوى 115 ألف دولار
2025-10-13 08:59:26
عملة دوجكوين (Binance-Peg Dogecoin-DOGE) المغلفة على بلوكتشين بينانس (BNB Chain) تحقق مكاسب مع اشتعال موجة الهوس بعملات الميم على هذه البلوكتشين، وعملة ماكسي دوج (Maxi Doge-MAXI) تستعد لانتزاع الحزام الذهبي
2025-10-09 08:30:00
الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها بنسبة 100% على الصين تتسبّب بخسائر قدرها 20 مليار دولار وتصفية مراكز 1.6 مليون متداول
2025-10-12 23:55:00
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تمثل انتكاسة التراجع بنسبة 9% هدوء ما قبل عاصفة الانطلاق صوب 130,000$؟
2025-10-12 21:51:00
أسواق الكريبتو تنقلب من "الجشع" إلى "الخوف" في 24 ساعة؛ فهل تلوح انتكاسة أخرى في الأفق؟
2025-10-12 17:50:18
توقعات سعر عملة إيثيريوم (Ethereum-ETH): هل تمثل الانتكاسة الخاطفة فرصة شرائية لمستثمري العملة طويلي الأجل؟
2025-10-12 11:27:15
أحد أوائل حيتان عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) يراهن بقيمة 1.1 مليار دولار على انخفاض الأسعار قبيل إعلان الرسوم الجمركية مباشرة ليجني أرباحاً بلغت 27 مليون دولار، فكيف عرف بذلك؟
2025-10-12 11:21:54

لا تفوّت الفرصة

أخبار
الرسوم الجمركية التي يخطط ترامب لفرضها بنسبة 100% على الصين تتسبّب بخسائر قدرها 20 مليار دولار وتصفية مراكز 1.6 مليون متداول
فاطمة فرج
فاطمة فرج
2025-10-12 23:55:00
أخبار
توقعات سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC): هل تمثل انتكاسة التراجع بنسبة 9% هدوء ما قبل عاصفة الانطلاق صوب 130,000$؟
Arslan Butt
2025-10-12 21:51:00
غدير غسان
اقرأ المزيد
Crypto News in numbers
editors
قائمة المؤلفين أكثر من 66
2M+
المستخدمون النشطون شهرياً حول العالم
250+
الإرشادات والمراجعات
8
سنوات في سوق العمل
70
فريق من المؤلفين الدوليين