[مباشر] أخبار العملات الرقمية اليوم 13 أكتوبر 2025 – سوق العملات الرقمية يتعافى بعد تسبّب تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية في موجة بيع تاريخية وسعر البيتكوين يستعيد مستوى 115 ألف دولار

سجّلت أسواق العملات الرقمية انتعاشاً حاداً بعد تراجع التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتجدد تفاؤل المستثمرين، إذ حققت القطاعات الرئيسية مكاسب خلال 24 ساعة تراوحت بين 6% و20%، وتصدّرتها عملات الطبقة الثانية (Layer 2) بارتفاعٍ بلغ 19.4%. قفزت عملة مانتل (Mantle – MNT) بنسبة 38%، بينما ارتفعت سيليستيا (Celestia – TIA) وزورا (Zora – ZORA) بأكثر من 15% و25% على التوالي. كما صعدت =-0يتكوين بنسبة 4.85% متجاوزةً مستوى 115,000 دولار، وارتفعت إيثريوم بنسبة 11.6% لتتداول فوق 4,100 دولار. وشهدت قطاعات الذكاء الاصطناعي والتمويل المركزي (CeFi) والتمويل اللامركزي (DeFi) أيضاً مكاسبَ مزدوجةَ الرقم.

ويأتي هذا الانتعاش عقب ما وصفه المحللون بـ “الانهيار التاريخي” الذي تسبّب به تهديد ترامب بفرض رسومٍ جمركيةٍ بنسبة 100% على الصين، ما أدى إلى عمليات تصفية ضخمة وإحدى أعمق فترات تراجع معدلات التمويل على عملة إيثريوم منذ سنوات. وتشير بيانات منصة بوليماركت (Polymarket) إلى وجود احتمالٍ بنسبة 10% فقط لتطبيق رسوم ترامب المقترحة على الصين في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

لكن ماذا يحدث أيضاً في عالم العملات الرقمية اليوم؟ تابعوا تغطيتنا المباشرة والمحدثة أدناه.